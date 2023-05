Reklama

Porsche uwielbia zaskakiwać klientów i dostarczać im kolejne powody do opróżnienia konta. Najnowszy Boxster 718 Spyder RS z pewnością do nich należy i z miejsca trafia na listę samochodowych marzeń nie tylko wśród fanów sportowej jazdy. Inżynierowie marki po raz kolejny wznieśli się na wyżyny swojego kunsztu i stworzyli auto, które pod wieloma względami może uchodzić za najlepsze w swojej klasie. Tak jak Cayman GT4 RS przedstawiony pod koniec 2021 roku stał się wzorcem sportowego, małego coupé i brutalnej wręcz przyjemności z jazdy, tak teraz wszystko wskazuje na to, że taką samą pozycję wśród roadsterów zajmie właśnie topowy wariant Boxstera. Prawdopodobnie ostatnia spalinowa odsłona modelu, bo następna generacja 718, której premiera planowana jest w 2025 roku, będzie już tylko elektryczna.

Oficjalny publiczny debiut 718 Spydera RS planowany jest w czerwcu podczas obchodów 75-lecia samochodów sportowych w Stuttgarcie-Zuffenhasen, a już w lipcu auto pojawi się na Festiwalu Prędkości w Goodwood. Zamówienia startują już dziś. Zobaczcie, co oferuje ten model wyceniony na minimum 807 tys. zł.

Porsche 718 Spyder RS – czyste wcielenie mocy

Porsche uwielbia zachwycać mocą, a tworzenie takich "zabawek" najwyraźniej stanowi dla centrum technicznego marki nie mniejszą przyjemność niż ta, jaką potem przeżywają użytkownicy. Da się to odczuć w każdym detalu auta i perfekcyjnym dopracowaniu detali. A trzeba przyznać, że do wersji RS inżynierowie Porsche wsadzili niemal wszystko, co mają najlepsze. Umieszczony centralnie silnik to wolnossący, sześciocylindrowy bokser znany z modelu 911 GT3, zresztą ten sam, który znajdziemy w Caymanie GT4 RS. Ma on pojemność 4,0 l i generuje imponującą moc 500 KM oraz monet obrotowy 450 Nn. Potencjał ten trafia na tylne koła za pośrednictwem 7-biegowej przekładni PDK o skróconych przełożeniach i pozwala na przyspieszanie do setki w 3,4 s! 200 km/h Spyder RS osiąga zaledwie w 10,9 s, a maksymalnie może pędzić z prędkością 308 km/h! Porsche zapewnia, że dwusprzęgłowa skrzynia działa błyskawicznie, a kierowca może zmieniać przełożenia również manualnie dzięki łopatkom umieszczonym przy kierownicy lub dźwignią na konsoli środkowej.

Porsche 718 Spyder RS – aerodynamiczna lekkość bytu

Na niesamowite osiągi modelu ma wpływ także obniżona aż o 40 kg w porównaniu do "zwykłego" Spydera masa – RS waży tylko 1410 kg i jest nawet o 5 kg lżejszy niż Cayman GT4 RS. Wagę zaoszczędzono m.in. dzięki nowej, ręcznie składanej konstrukcji materiałowego dachu, który waży tylko 18,3 kg, o 7,6 kg mniej niż w półautomatycznym układzie stosowanym w Spyderze i nawet 16,5 kg mniej niż w standardowym Boxsterze 718. Co więcej, da się go całkowicie zdemontować i w ten sposób „urwać” kolejne 8 kg

Na tym nie koniec. Przednia maska wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP), karbonowe są również boczne wloty powietrza na błotnikach i układu dolotowego po bokach na wysokości zagłówków oraz obudowy lusterek. Auto standardowo porusza się na 20-calowych alufelgach, ale można opcjonalnie wyposażyć je w ultralekkie koła z kutego magnezu oraz w ramach pakietu Weissach w układ wydechowy z końcówkami z tytanu, których kształt nawiązuje do limitowej edycji 935 z 2018 roku.

718 Spyder RS popisuje się perfekcyjną aerodynamiką, na którą wpływ mają szeroki wlot powietrza nad zderzakiem, dwa kanały NACA poprawiające chłodzenie hamulców, zmodyfikowany w porównaniu z Caymanem GT4 RS przedni spoiler i boczne łopatki oraz efektowny tylny kaczy ogon (duck-tail).

Porsche 718 Spyder RS – zorientowany na przyjemność

W przypadku tego modelu przyjemność rzeczywiście odmieniania jest przez wszystkie przypadki, zwłaszcza jeśli chodzi o sportową jazdę. By satysfakcja była pełna, Porsche wyposażyło Spydera RS w aktywne zawieszenie Porsche Active Suspension Management (PASM) o sportowej konfiguracji. Do tego doszedł zmniejszony o 30 mm prześwit oraz zmiany w podwoziu z ze specyficzną dla tej wersji konfiguracją amortyzatorów, sprężyn i stabilizatorów – Porsche twierdzi, że ich zestrojenie zostało nieco złagodzone w porównaniu do tego, co znanym z Caymana GT4 RS, aby poprawić komfort jazdy na zwykłych drogach bardziej pasujący do roadstera. Co ważne, prześwit, pochylenie kół, zbieżność oraz stabilizatory można indywidualnie regulować.

Na precyzję prowadzenia ma wpływ także układ Porsche Torque Vectoring z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu.

Porsche 718 Spyder RS – sportowy luksus

Wnętrze utrzymane jest w klimacie idealnie oddającym charakter auta. Do niezbędnego minimum ograniczono ilość wykładzin i materiałów izolacyjnych. Tylna wysuwana szyba, która pełni także rolę windshota, zrobiona jest z lekkiego szkła, a na obniżenie masy wpływają także lekkie panele drzwiowe z materiałowymi pętlami do otwierania drzwi i siatkowe schowki. Kubełkowe fotele mają szkielet z tworzywa sztucznego wzmacnianego CFRP i obszyte są czarną skórą i materiałem Race-Tex. Skóra trafiła też na deskę rozdzielczą i kierownicę.

Ciekawą opcją przeznaczoną wyłącznie dla kupujących ten model jest zegarek Porsche Design Timepieces z pracowni w Solurze w Szwajcarii. Wyróżnia go lekka obudowa z tytanu, karbonowa tarcza i design nawiązujący do obręczy kół 718 Spyder RS. Pasek zegarka zrobiony jest z takiej samej skóry, jaką znajdziemy w tapicerce. Kosztuje minimum 8800 euro, czyli około 40 tys. zł. Jeśli chodzi o inne dodatki, to za pakiet Weissach trzeba dopłacić 61 548 zł, za koła z kutego magnezu 76 515 zł, za hamulce Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) 40 705 zł. Dla przypomnienia cena samego auta to minimum 807 tys. zł. Sporo, ale nie sądzę, aby brakowało chętnych.