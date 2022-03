Tom Hanks rozstaje się z Fiatem 126p. Odrestaurowany samochód otrzymał w 2017 roku po akcji "Bielsko-Biała dla Toma Hanksa" zorganizowanej przez Monikę Jaskólską. Na początku marca "maluch" trafił na aukcję.

Reklama

Wynik licytacji przeszedł najśmielsze oczekiwania. Fiat 126p został sprzedany za 83,5 tys. dolarów, czyli ponad 363 tys. zł! Za taką kwotę można kupić np. nowego Mercedesa E 450 4MATIC i jeszcze zostanie ok. 40 tys. zł reszty.

Fiat 126 Toma Hanksa sprzedany, to najdroższy maluch świata

Pieniądze z licytacji zasilą konto kampanii Hidden Heroes prowadzonej przez fundację Elizabeth Dole, której Tom Hanks jest patronem. Organizacja od 2012 r. wspiera osoby opiekujące się weteranami wojennymi.

– Chyba nikt się nie spodziewał. Tom Hanks szczęśliwy, ja jeszcze bardziej. Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co ci i się przytrafi – skomentowała Monika Jaskólska, nawiązując do słynnego cytatu z oskarowego dla Hanksa filmu "Forrest Gump".

Reklama

Fiat 126p dla Toma Hanksa, czyli jak to się zaczęło?

Na pomysł sprezentowania aktorowi Fiata 126p Monika Jaskólska wpadła jesienią 2016 r. Hanks opublikował wtedy w internecie zdjęcie wykonane w momencie, gdy otwierał drzwi do sfatygowanego malucha na węgierskich numerach rejestracyjnych (podobne ujęcie na foto z okazji aukcji charytatywnej). – Jestem podekscytowany moim nowym samochodem! - stwierdził wówczas aktor.

Bielszczanka podzieliła się swoim pomysłem na Facebooku. Zaproponowała też, by zebrane pieniądze, które zostaną po zakupie samochodu, zasiliły konto bielskiego szpitala pediatrycznego. Odzew bielszczan był entuzjastyczny. Akcja odbiła się szerokim echem w mediach na świecie. Pojawili się sponsorzy. Pieniądze na malucha wyłożył przedsiębiorca i rajdowiec Rafał Sonik.

Reklama

O akcji dowiedział się sam Tom Hanks. W mailu do Jaskólskiej przyznał, że nieco żartował z samochodu, ale dodał, iż bardzo mu się on podoba. Zaprosił bielszczankę do Stanów Zjednoczonych i zadeklarował, że wesprze bielski szpital pediatryczny. Jaskólska spotkała się z gwiazdorem w Los Angeles. Obiecał jej wtedy, że odwiedzi Bielsko-Białą.

Fiat 126p dla Toma Hanksa odnaleziony w Suwałkach

Samochód musiał być z 1975 roku lub nawet starszy, ponieważ tylko takie pojazdy mogą jeździć jako zabytki w USA. Egzemplarz dla aktora odnaleziono w Suwałkach - był to turkusowy Fiat 126p z 1974 roku, czyli z początku produkcji w FSM w Bielsku-Białej.

Warsztat BB Oldtimer Garage przygotował "malucha" do jazdy. Mechanicy zafundowali gruntowny remont.

– Robiliśmy remont blacharski, malowanie i mechanikę. Musieliśmy go rozebrać do ostatniej śrubki, zdiagnozować, co go boli. Potem go oczyściliśmy. Wycięliśmy zepsute części blacharskie, a potem ruszyła odbudowa. Sama blacharka zajęła nam dwa miesiące. Wymieniliśmy też elektrykę. Potem poskładaliśmy auto w całość. Z ciekawostek: udało nam się uratować oryginalny klakson. Prace trwały w sumie pół roku – powiedział wówczas Krzysztof Hankus z BB Oldtime Garage.

Pod tylną klapę fiata 126p wstawiono silnik wyremontowany przez fabrykę Fiata w Bielsku-Białej (dziś Stellantis). Oryginalny lakier zastąpiono białym. Nawet opony Dębica zyskały biały pasek w stylu retro.

Fiat 126p i nowe wnętrze

Fachowcy z Carlex Design Europe zajmujący się na co dzień "poprawianiem urody" aut marek z najwyższej półki całkowicie odnowili wnętrze. Skóra pojawiła się na siedzeniach, boczkach drzwi, desce rozdzielczej a nawet na dźwigienkach do kierunkowskazów.

– Najtrudniejsze było nie dać się ponieść fantazji na tyle, by zmienić charakter pojazdu, a jednak zrobić coś ciekawego. Mamy w nim do czynienia m.in. z wysokiej jakości skórą i drobnymi elementami, które były doprowadzane do obecnego stanu metodami jubilerskimi. Jest też element nawiązujący do Bielska-Białej – logo miasta umieszczone na drążku zmiany biegów – relacjonował w dniu premiery Tomasz Krawczyk z Carlex Design.

Jesienią 2017 r. odrestaurowany Fiat 126p poleciał do Los Angeles, gdzie Monika Jaskólska przekazała go aktorowi.

Fiat 126p legenda polskiej motoryzacji

Premiera fiata 126p odbyła się na Placu Defilad w Warszawie 9 listopada 1972 roku. Dzień później "Życie Warszawy" stwierdziło, że ten samochód zmienić winien nie tylko krajobraz naszych ulic i dróg, ale przyczynić się do upowszechnienia kultury technicznej. Pierwszy egzemplarz - 126p zmontowany jeszcze na włoskich częściach - zjechał z taśmy montażowej w Bielsku-Białej 6 czerwca 1973 roku.

Według opublikowanego w 1976 roku rankingu w niemieckiej gazecie "Auto Motor und Sport" - fiat 126 był wówczas najtańszym w zakupie i eksploatacji samochodem w Europie w klasie aut małych.

Pierwszy "maluch" kosztował 69 tysięcy złotych. Teoretycznie był to "samochód dla Kowalskiego" - tak ochrzcił go pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek. Prawda była bardziej przyziemna niż widoki zza biurka komunistycznego barona. Auto było dostępne dla przeciętnego Polaka po 20. miesiącach odkładania całej pensji. Obowiązkowo potrzebne były też: talon lub przedpłata. Wysoki popyt i mała podaż aut w PRL-u powodowały, że nowego malucha można było sprzedać od ręki na giełdzie za cenę niemal dwa razy wyższą od katalogowej!

Tom Hanks jest drugim po Spencerze Tracy aktorem, któremu udało się zdobyć statuetkę Oscara dwa razy z rzędu - za rolę w filmach "Filadelfia" i "Forrest Gump". Popularność przyniosły mu też role w obrazach "Szeregowiec Ryan", "Cast Away: Poza światem", "Masz wiadomość", "Kod da Vinci" czy "Bezsenność w Seattle".