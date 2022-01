Fiat Tipo Cross kombi zwarty i gotowy do debiutu na polskim rynku. Nowy model pojawi się ubrany w srebrne osłony, relingi i czarne nadkola wypełnione 17-calowymi kołami. Prześwit zyskał 4 cm. W sumie Tipo Cross SW jest o 7 cm wyższy od zwykłego Tipo.

Tipo Cross kombi to ukłon włoskiej marki w stronę kierowców z większą rodziną i lubiących crossovery. To naprawdę duży Fiat! Samochód ma 4583 mm długości, to o 197 mm więcej niż Tipo Cross hatchback. Dodatkowe niemal 20 cm nadwozia przełożyło się na 110 litrów pojemności kufra. Bagażnik Tipo Cross kombi zapewnia 550 litrów.

Fiat Tipo Cross kombi i wnętrze

Tipo Cross kombi we wnętrzu zaoferuje wirtualny 7-calowy kokpit, który można konfigurować. W honorowym miejscu nad dwoma wlotami powietrza dominuje podłużny, całkowicie dotykowy 10,25-calowy ekran systemu multimedialnego UConnect 5 (z Apple CarPlay i Android Auto). Z tyłu przewidziano port USB.

Fiat Tipo Cross kombi i silnik benzynowy 1.0 Turbo z Polski

Tipo Cross kombi – podobnie jak cała gama Tipo – dostanie benzynowy trzycylindrowy silnik 1.0 Turbo o mocy 100 KM (190 Nm). Aluminiowa jednostka benzynowa powstaje w Bielsku-Białej i jest wyposażona w bezpośredni wtrysk paliwa, układ Multiair III (zoptymalizowane elektrohydrauliczne sterowanie zaworami) i filtr cząstek stałych. Połączona z litrowym sercem pięciobiegowa skrzynia manualna została tak zmodyfikowana i zestopniowna, by na autostradzie utrzymując silnik powyżej 3200 obr./min i przy prędkości ok. 130 km/h zapewnić wyższy komfort jazdy. Fiat przekonuje, że Tipo Cross kombi 1.0 do 100 km/h przyspieszy w 14,2 s. Prędkość maksymalna - 183 km/h. Spalanie na poziomie 5,7 l/100 km.

Fani diesla dostaną silnik 1.6 Multijet/130 KM (320 Nm). Taki Tipo Cross kombi w 10,9 s przyspieszy do 100 km/h (199 km/h prędkość maksymalna). Zużycie oleju napędowego - 4,6 l/100 km.

Fiat wprowadzi też Tipo jako miękką hybrydę. Zelektryfikowany napęd ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik benzynowy 1.3 Turbo. Do życia obudzi go wpięty między silnik a skrzynię biegów rozrusznik-alternator BSG (Belt integrated Starter Generator), który także ładuje akumulator podczas hamowania (silnikiem spalinowym), a w trakcie przyspieszania potrafi wspomagać silnik konwencjonalny. Przy okazji zastępuje rozrusznik, co poprawia komfort w mieście, ponieważ układ start-stop znacznie mniej hałasuje.

Fiat Tipo Cross kombi i wyposażenie

Fiat Tipo Cross kombi (podobnie jak 5d) w wyposażeniu podstawowym oferuje m.in. komplet poduszek, elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, fotel pasażera z regulacją wysokości, kierownicę ze sterowaniem systemem multimedialnym Uconnect, klimatyzację manualną, lusterka boczne elektrycznie sterowane, relingi dachowe, światła tylne w technologii LED.

Wyższa specyfikacja to dodatkowo pakiet LED (przednie światła w technologi Full LED, asystent świateł drogowych, światła tylne w technologii LED, czujnik zmierzchu i deszczu, lusterko wsteczne elektrochromatyczne), automatyczną klimatyzację, 7-calowy kolorowy wyświetlacz między zegarami, tempomat adaptacyjny, 17-calowe alufelgi w kolorze czarnym matowym z diamentowym szlifem (opony 215/55 R17), lusterka boczne podgrzewane i elektrycznie sterowane, czujniki parkowania przednie i tylne, fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, tylny port USB, podłokietnik na tylnej kanapie, przyciemniane szyby boczne i tylna.

Fiat Tipo Cross kombi (RED)

Tipo Cross kombi będzie też dostępny w wersji (RED). Charakterystyczna czerwona karoseria skrywa wnętrze z tworzywami i tapicerką, które powstały z recyklingu plastiku wyłowionego z mórz i oceanów. Paleta kolorów obejmuje też lakier szary, biały i czarny (w każdym przypadku lusterka zewnętrzne są czerwone.)

Z kolei (RED) od koloru alarmowego, to fundacja założona przez Bono z U2 i Bobby'ego Shrivera w 2006 roku, aby zachęcać firmy do walki z AIDS. Dziś organizacja stawia czoło COVID-19. W przypadku Fiata część środków ze sprzedaży modeli w wersji RED (rodzina 500, Panda i Tipo) trafia na pomoc najbardziej potrzebującym.