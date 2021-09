Alfa Romeo szykuje dwa nowe modele SUV, które dołączą do Stelvio i Giulii. Jako pierwsza zadebiutuje Alfa Tonale, czyli produkcyjne wcielenie prototypu z 2019 roku. Po niej pojawi się najmniejszy w gamie SUV, którego włoscy inżynierowie w wewnętrznych dokumentach nazywają KID (ang. dzieciak) – produkcją tego auta zajmie się fabryka w Tychach. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Alfa Romeo Tonale jeszcze jako samochód koncepcyjny przyciągnęła w Genewie tłumy niczym pokaz sztukmistrza. Nazwana na cześć alpejskiej przełączy, modnie wystylizowana i grająca na emocjach imponowała bogactwem cytatów ze słynnych historycznych modeli. Najlepszym przykładem niech będą felgi o średnicy 21 cali wzorowane na tarczy telefonu retro – podobne obręcze pierwszy raz pojawiły się w 1960 roku w Alfie 33 Sradale. Alfisti w sylwetce wypatrzyli również cytaty z Duetto czy Disco Volante Spider. Linia boczna pochodzi ze słynnej Alfy GT Junior. Przód zdobią wąskie diodowe światła 3+3 imitujące spojrzenie Brery. Włosi bardzo podkreślali wówczas fakt ręcznego wykonania całego projektu, dlatego tylne oświetlenie bardziej przypomina odręczny podpis artysty niż chłodne dzieło inżyniera. Ile z tych uniesień trafi do modelu seryjnego?

Alfa Romeo Tonale - silnik benzynowy 1.5 i hybryda plug-in

Alfa Romeo Tonale w wersji produkcyjnej zadebiutuje w czerwcu 2022 roku. Dawcą platformy został Jeep Compass i wieść niesie, że włoski SUV utrzyma proporcje modelu koncepcyjnego. Znacznie więcej widomo na temat napędów. Tonale na dobry początek pojawi się jako miękka hybryda z 48-woltową instalacją. Wiodącą rolę w tym zespole będzie grał silnik benzynowy 1.5 turbo. Mały motor elektryczny, który zadziała jako rozrusznik, ma wspierać jednostkę spalinową podczas przyspieszania, a w trakcie hamowania odzyskać energię i ładować akumulator. Jesienią przyszłego roku dołączy Tonale jako hybryda 1.5 plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Oferta przewiduje też silnik Diesla 1.6.

Alfa Romeo KID czy Brennero, nowy SUV do produkcji w Tychach

Po Tonale zadebiutuje najmniejszy model Alfy Romeo. Włosi w wewnętrznych dokumentach nazywają go KID, choć w mediach przewija się też nazwa Brennero (i znowu alpejska przełęcz!). Nowy SUV segmentu B wjedzie na rynek w 2023 roku, a jego produkcją w drugiej połowie 2022 roku zajmie się fabryka Stellantis w Tychach. Na jednej taśmie razem z Alfą będą też powstawać tej samej klasy modele na potrzeby marek Jeep i Fiat (inaczej stylizowane). Całkowita inwestycja koncernu sięga 2 mld euro.

Auta będą oparte na zupełnie nowej platformie, która uwolni drogę do zastosowania różnych rodzajów napędu, w tym układów hybrydowych (także plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka) i wersji w 100 proc. elektrycznych. Nieoficjalnie mówi się, że dzięki połączeniu sił z francuską Grupą PSA koncern z Turynu zyska dostęp do platformy CMP, na której już powstaje Peugeot 2008 czy Opel Mokka.

A po drodze między debiutem Tonale i nowego SUV-a z fabryki w Tychach Alfa Romeo wprowadzi zmodernizowaną Giulię i Stelvio. Oba auta 2022 roku dostaną m.in. lepsze multimedia...

Alfa Romeo atakuje nowe segmenty - 1000 aut sprzedanych w Polsce

Alfa Romeo z dwoma nowymi modelami zamierza zdobyć kolejne segmenty i jeszcze mocniej rozpychać się na rynku zdominowanym przez niemieckie marki. Szczególnie, że już dziś mając Giulię i Stelvio jest silnym graczem na polskim podwórku. Sprzedaż pierwszego modelu poszybowała o 39 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem wobec zdecydowanie niższego wzrostu reprezentowanego przez niego segmentu D (aut klasy średniej) na poziomie 13 proc. Stelvio skusiła o 47 proc. więcej kierowców, a to znacznie lepiej niż 28-proc. przyrost całego segmentu D-SUV (aut SUV klasy średniej). Za plecami włoskiego SUV-a zostały m.in. Mercedes GLC Coupe, BMW X4 czy Audi Q5. W efekcie Alfa na trzy miesiące przed końcem roku sprzedała w Polsce 1000 samochodów. A tysięczny model to 280-konna Giulia w wersji Veloce z napędem na cztery koła Q4.

- Życie jest za krótkie żeby jeździć nudnymi samochodami. Lubię kolorować świat pięknem motoryzacji a Giulia jest odzwierciedleniem czystego piękna o sportowym sercu - stwierdził Piotr Lisowski, właściciel tysięcznej Alfy.

Co ciekawe, Polska dla Alfy Romeo jest czwartym co do wielkości rynkiem zbytu w Europie. Mniej aut z Italii kupują Brytyjczycy, Francuzi czy Szwajcarzy. Pewnie lubią nudzić się za kierownicą...