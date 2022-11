Toyota z powodzeniem rozwija w Polsce struktury nowej marki Toyota Professional wyspecjalizowanej w sprzedaży i obsłudze samochodów dostawczych, pikapów oraz osobowych wersji vanów. A koniem pociągowym nowego biznesu jest model Proace City, który błyskawicznie zdominował rynek.

Auto, które zadebiutowało w styczniu 2020 roku, od miesięcy jest najpopularniejszym samochodem w swoim segmencie. Według danych PZPM tylko w pierwszym półroczu zarejestrowano w Polsce ponad dwa razy więcej Proace City niż drugiego najpopularniejszego kombivana. Większość stanowią rodzinne odmiany Verso, ale dostawczy furgon także ma swoich fanów.

Toyota Proace City występuje na rynku w dwóch wersjach nadwozia - Standard 4,4 m lub Long 4,7 m. W obu odmianach ładowność samochodu sięga nawet 1000 kg, a pojemność przestrzeni ładunkowej wynosi od 3,3 do 4,4 m3. Konfiguracja wnętrza pozwala na transport towarów lub przewóz ludzi. Do wyboru są dwa indywidualne fotele lub trzyosobowa kanapa z przodu. To drugie rozwiązanie umożliwia montaż systemu Smart Cargo, który łączy otwieraną przegrodę z unoszonym przednim siedzeniem pasażera, aby zwiększyć długość przestrzeni bagażowej o 1,3 m, a jej pojemność o 0,4 m3. Samochód poradzi sobie także z przyczepą do 1,5 tony.

Producent przewidział także systemy zabudowy dedykowane do tego modelu. Dobrym przykładem może być izoterma wykonana w technologii termoformowania płyt plastikowych ABS, które idealnie przylegają do ścian przedziału ładunkowego. Izotermę można wyposażyć w kompaktowy agregat montowany we wnętrzu samochodu, bez często stosowanego, lecz mało praktycznego modułu chłodniczego na dachu auta, który zwiększa jego wysokość i podnosi środek ciężkości.

Toyota Proace City w wersji furgon brygadowy Active ma w drugim rzędzie składaną na płasko kanapę z przesuwaną przegrodą (dla powiększenia ładowni). Maksymalną długość użyteczną można uzyskać przez złożenie fotela pasażera i wykorzystanie otwieranej klapy w przegrodzie. W efekcie dysponujemy autem 5-miejscowym lub przy złożonym drugim rzędzie siedzeń w pełni funkcjonalnym furgonem.

Toyota Proace City Verso to osobowa odmiana tego modelu także dostępna jako Standard 4,4 m lub Long 4,7 m. Obie wersje są seryjnie 5-, a za dopłatą 3 tys. zł – 7-miejscowe. Nawet mniejszy wariant okazuje się świetnym samochodem rodzinnym. Kabina jest bardzo przestronna i zachwyca funkcjonalnością. Kokpit z wysoką konsolą środkową okazuje się przyjazny w obsłudze – pod roletami jest miejsce na drobiazgi, a plastikowy krajobraz ożywia duży kolorowy 8-calowy ekran systemu multimedialnego, który po połączeniu z siecią przez telefon w trybie nawigacji pokazuje aktualne ceny paliw, czy zatory drogowe. Samochód wyposażono w trzy uchwyty ISOFIX w drugim rzędzie siedzeń. Oparcia wszystkich foteli (poza kierowcą) dają się składać na płasko, a to pozwala przewozić przedmioty o długości 2,7 m (np. spokojnie mieszczą się zakupione w markecie budowalnym listwy przypodłogowe, czy długie kartony z szafami). Do tego siatkę odgradzającą ładunek można rozwiesić zarówno za pierwszym, jak i za drugim rzędem siedzeń.

Toyota Proace City Verso i ogromny bagażnik

Foremny bagażnik oferuje pojemność od 597 do aż 2126 l. Półkę da się ustawić na dwóch poziomach kufra lub schować za oparciami. Dostęp do pakunków w ciasnych przestrzeniach ułatwi opcja otwieranego okna w tylnej klapie. Przydałby się haczyki na torby. Ten brak wynagradzają jednak najróżniejsze schowki i półki – jest ich jak okiem sięgnąć: nad przednią szybą, między przednimi fotelami, dwa w desce przed pasażerem, pod siedzeniem kierowcy, w podłodze z tyłu. Auto można doposażyć w schowek nad głową podobny do tych, jakie montowane są w samolotach, oraz centralny, wiszący schowek o pojemności 74 l, dostępny z drugiego rzędu siedzeń oraz z bagażnika.

Benzyna czy silnik Diesla? W drodze napęd elektryczny

Toyota Proace City to efekt współpracy japońskiej marki z Grupą PSA. Stąd pod maską jednostki napędowe francuskiego koncernu. Gama silnikowa obejmuje benzynowe 1.2 Turbo o mocy 110 KM z manualną skrzynią biegów lub 130 KM z automatem. Turbodiesel 1.5 to 75, 100 i 130 KM. Najmocniejszy wysokoprężny jest dostępny z 6-biegową przekładnią manualną lub 8-stopniową automatyczną (to przekładnia EAT8 japońskiej firmy Aisin). W gamie jest również elektryczny samochód dostawczy z silnikiem o mocy 136 KM.

Diesel z automatem. Zgrany duet

Konfiguracja diesla 1.5/130 KM i 8-biegowego automatu znakomicie radzi sobie z kombivanem Toyoty. Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, pracuje kulturalnie i cicho. Dynamika, jak na rodzinne auto, jest w zupełności wystarczająca. Spalanie? W warszawskim ruchu komputer pokładowy pokazuje średnie zużycie paliwa na poziomie 6,5 l/100 km. Poza miastem 130-konne silnik zużywa ok. 5 l oleju napędowego na "setkę".

Dziury, progi zwalniające i przejazdy przez torowiska pokonuje cicho i spokojnie, a nadwozie nie buja przesadnie. Jak na tak wysokie auto, Proace City Verco prowadzi się naprawdę pewnie, także przy wyższych prędkościach. Mała średnica zawracania w połączeniu z łatwymi do wyczucia gabarytami sprawia, że w mieście auto potrafi ułatwić życie i zapewnić spokój użytkowania. Parkowanie uprości kamera.

Toyota Proace City pod względem wyposażenia nie ustępuje autom osobowym. We wszystkich wersjach standardowo montowany jest system eCall, który automatycznie nawiązuje kontakt ze służbami ratowniczymi, dostarczając im najważniejszych informacji – takich jak geograficzne położenie samochodu i liczba pasażerów – a także spowoduje, że pasażerowie będą mogli się komunikować z operatorem alarmowym, nawet jeśli zostaną unieruchomieni.

Dostawcza odmiana Furgon w wersji Active standardowo wyposażona jest także w radio z USB i Bluetooth, elektryczne szyby w pierwszym rzędzie, czujnik zmierzchu czy podgrzewane i sterowane elektrycznie lusterka zewnętrzne oraz fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego i podłokietnikiem.

Osobowy Proace City Verso ma ponadto w standardzie zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense z systemem awaryjnego hamowania, układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PSC), układem rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) i aktywnym tempomatem (ACC), a także kolorowy wyświetlacz między zegarami i klimatyzację.

Toyota Proace City z gwarancją na milion kilometrów

Toyota dla modelu Proace City przewidziała "Gwarancję Pro" na 3 lata lub 1 mln km. Japoński producent w ten sposób wprowadza ubezpieczenie zapewniające pokrycie kosztów napraw oferowane w cenie auta. Oferta obejmuje także 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej i 6-letnią na perforację korozyjną nadwozia.

– Gwarancja PRO obejmuje wszystkie fabrycznie zamontowane w pojeździe elementy i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz hydrauliczne i pneumatyczne do kwoty aż 100 000 zł. Naprawy są wykonywane przy zastosowaniu oryginalnych części i zgodnie z zaleceniami producenta – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe.

Toyota Proace City i silnik Diesla najpopularniejszy

Większość kupujących sięga po silniki Diesla 1.5 D-4D o mocy 100 lub 130 KM – w przypadku odmiany dostawczej jednostki wysokoprężne napędzają 93 proc. sprzedanych egzemplarzy, a w odmianie Verso 75 proc. aut. Najpopularniejszy wybór dla furgonu to silnik 1.5/100 KM, a dla auta osobowego – 1.5/130 KM. Kierowcy częściej wybierają standardową długość nadwozia (62 proc. sprzedanych aut), natomiast popularność wersji Standard i Long wśród osób sięgających po furgony rozkłada się po połowie.

Najczęściej wybieraną konfiguracją wyposażenia dostawczego Proace City jest wersja Active. Model ten jest dostępny w trzech wersjach – podstawowej Active, wyższej Comfort oraz w 5-miejscowej wersji Furgon brygadowy Active dostosowanej do przewozu pracowników i sprzętu. W przypadku osobowego Proace City Verso Polacy najchętniej sięgają po najwyższą wersję Family (47 proc. aut). Podstawowa Combi jest wybierana dla 21 proc, sprzedawanych egz., a średnia wersja Business dla 32 proc. szt.