Mandat do 3 tys. zł za śnieg? Policyjna kontrola drogowa to nie tylko sprawdzenie dokumentów. Razem z zimą nadciągnęły na kierowców kłopoty. Jakie? Policja ostrzega przed konsekwencjami wyskrobywania wizjera na szybie czy jazdy autem z kopcem śniegu na dachu. Przekonał się o tym pewien kierowca z Piły. Ale to nie koniec…

Mandat do 3 tys. zł za śnieg na samochodzie, znasz ten przepis?

Mandat 3 tys. zł za czapę śniegu, granica przekroczona w Pile

Mandat za odśnieżanie samochodu, co z silnikiem, światłami i tablicą rejestracyjną?

Mandaty zimą, oto 11 sytuacji zagrożonych karą Reklama Mandat do 3 tys. zł to kara jaką może dostać kierowca na finał kontroli drogowej. I nie chodzi o konsekwencje za drastyczne przekroczenie prędkości czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w warunkach recydywy. Jak to możliwe? – Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Mandat do 3 tys. zł za śnieg na samochodzie, znasz ten przepis? – Istotne jest także dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości oprócz zatrzymania dowodu rejestracyjnego kierowca, który ewidentnie zaniedbał obsługę swojego samochodu musi liczyć się z mandatem nawet do 3 tys. zł – przestrzegł przedstawiciel KGP. Reklama Mandat 3 tys. zł za czapę śniegu, granica przekroczona w Pile O konsekwencjach niedbalstwa przekonał się pewien kierowca Hondy, którego policja z Piły zatrzymała do kontroli. Mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że bardzo się spieszył i dlatego nie odśnieżył całego samochodu. – Śnieg potrafi stworzyć piękny klimat. Rozumiemy, że czasami ciężko się z nim rozstać, ale są granice. Takie sytuacje stanowią bardzo duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu, szczególnie w momencie kiedy tak duża ilość śniegu zostanie nagle zdmuchnięta przez wiatr i całkowicie zasłoni pole widzenia. (…) Popełnienie takiego wykroczenia może skutkować mandatem karnym w wysokości nawet 3 tys. zł – podliczyli policjanci. Mandat za odśnieżanie samochodu, co z silnikiem, światłami i tablicą rejestracyjną? Samochód należy odśnieżać na wyłączonym silniku, w innym przypadku takie zachowanie będzie traktowane jako wykroczenie. Kierowca ryzykuje złamanie kilku przepisów ruchu drogowego. Śniegu trzeba pozbyć się nie tylko z dachu, ale także z szyb, bagażnika i maski. Istotne jest także dostateczne pole widzenia kierowcy. Co ważne, należy również oczyścić tablice rejestracyjne, a także przednie i tylne światła, by zalegający śnieg i lód nie zmniejszały jasności świecenia reflektorów. Mandaty zimą, oto 11 sytuacji zagrożonych karą Nowy taryfikator to nie tylko zaostrzone mandaty za przekroczenie prędkości. Zimą policjanci mogą też skorzystać z innych kar: Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu – mandat 50 zł (czyli grzanie auta na postoju, a kierowca np. rozmawia kilka metrów dalej z sąsiadem);

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem – mandat 300 zł;

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na drodze – mandat 100 zł;

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – mandat 200 zł;

Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności – czyli 100 zł mandatu np. za zaśnieżone tablice rejestracyjne;

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – mandat 200 zł;

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności – mandat od 150 do 300 zł;

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych – mandat 100 zł;

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – mandat 200 zł;

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych – mandat 300 zł;

Zakrywanie tablic rejestracyjnych – mandat 500 zł. Tomasz Sewastianowicz KOMPLET PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet … Tylko teraz 469,00zł Przejdź do sklepu Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję