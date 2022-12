Reklama

Światła samochodów na polskich drogach są w dramatycznym stanie. Aż 98 proc. kierowców doświadcza oślepiania przez inne auta – alarmuje Instytutu Transportu Samochodowego. Za najpoważniejsze źródło tych problemów eksperci uważają nielegalne zamienniki żarówek zakładane do reflektorów (70 proc. badanych).

Do tego nawet 80 proc. pojazdów może mieć źle ustawione światła. Stąd jeśli są za wysoko – oślepiają innych, jeśli zbyt nisko – kiepsko oświetlają jezdnię. Jednocześnie przeszło 40 proc. badanych uznaje oświetlenie swoich aut za zbyt słabe.

Światła samochodów do kontroli, policja rusza z akcją w całej Polsce

ITS wylicza również, że ok. 20 proc. reflektorów/żarówek jest wadliwych i powinno być niezwłocznie wymienionych. A ledwo 30 proc. samochodów poruszających się po drogach ma dobrze lub akceptowalnie ustawione światła. Kierowcy oślepiają nie tylko siebie nawzajem, ale też pieszych i rowerzystów.

Reklama

– Oświetlenie pojazdów budzi stale liczne dyskusje i wątpliwości. I nie dzieje się tak bez powodu – powiedział dziennik.pl dr inż. Tomasz Targosiński z Instytutu Transportu Samochodowego. – Finalnie na bezpieczeństwo wpływa korelacja czynników: samochód - technika - zachowania ludzkie. Elementem techniki są urządzenia oświetleniowe pojazdów, a w szczególności reflektory samochodowe – podkreślił.

W ocenie przedstawiciela ITS liczba wypadków od zmierzchu do świtu na 100 tys. pojazdów w ruchu jest kilkakrotnie wyższa niż za dnia. Podobnie wzrastają statystyki zabitych i ciężko rannych, gdy wypadek zdarzy się w nocy. Ryzyko wypadku śmiertelnego z pieszym poza terenem zabudowanym jest aż 12-krotnie większe po zapadnięciu zmierzchu niż kiedy jest widno. Związek wydaje się oczywisty: gorsze warunki jazdy, kiepska widoczność, zwłaszcza gdy jedynym źródłem światłą są reflektory świateł mijania i w efekcie większa wypadkowość.

Masz takie żarówki w swoim aucie, to masz problem

– Za jakość oświetlenia odpowiadają trzy elementy: reflektor, źródło światła i prawidłowe ustawienie – wskazał ekspert ITS. – Gdy choć jeden z nich szwankuje światła oślepiają albo droga jest niedostatecznie oświetlona. Stąd takie statystyki i powszechne narzekania kierowców na stan świateł, a także ogromny popyt na nielegalne zamienniki żarówek halogenowych, wręcz ich plaga na drogach – wyjaśnił.

Zdaniem naszego rozmówcy podstawą bezpieczeństwa są: czyste klosze lamp, homologowane źródła światła, wymiana na nowe reflektorów o wyraźnych śladach zużycia. Nie można też lekceważyć regularnego sprawdzania i regulacji ustawienia świateł czy prawidłowego używania ręcznych korektorów poziomowania.

Nielegalne LED-y zamiast żarówek, retrofity plagą polskich dróg

Problem marnego oświetlenia dotyczy nie tylko starszych samochodów. Także w nowych autach może okazać się, że światła zapewniają oświetlenie na minimalnym poziomie określonym przepisami. Przy mało precyzyjnym układzie poziomowania i nisko zamocowanych reflektorach ich zasięg może wynosić ledwie 20 m. To częsta przypadłość ciężarówek i autobusów, nieobca także osobówkom. Dlatego wielu kierowców decyduje się na "ulepszenie" oświetlenia i instaluje zamienniki żarówek halogenowych wykonanych w technologii LED - tzw. retrofity.

– Montaż LED-ów jako zamienników żarówek reflektorowych jest w Polsce nielegalny – przestrzegł Targosiński. – Trzeba też wiedzieć, że tylko niektóre produkty i to w połączeniu z konkretnym reflektorem poprawiają widoczność drogi, nie oślepiając przy tym innych kierowców. Jednak nie da się tego sprawdzić ani wzrokiem, ani przyrządem stosowanym do ustawiania świateł – zauważył.

Do tego zdaniem eksperta subiektywne odczucia zwykle są mylące. Wielu kierowców, a nawet diagnostów myśli, że skoro granica światła i cienia jest wyraźna, to światła są dobre. To błąd. – Nie tylko kształt i wyrazistość granicy ma tu znaczenie, ale natężenie oświetlenia, a ściślej jego rozkład w całej wiązce. Granica może być bowiem wyraźna, mimo to światła nad nią jest o wiele za dużo, dlatego większość zamienników oślepia – wyjaśnił przedstawiciel ITS.

Światła do kontroli, policyjna akcja w sobotę 3 grudnia

W sobotę 3 grudnia od rana kierowcy i ich samochody trafią pod lupę. Policjanci ruchu drogowego w całym kraju skontrolują stan techniczny pojazdów.

– Sprawne światła mają wpływ na bezpieczeństwo zarówno kierującego pojazdem, jak i pozostałych uczestników ruchu, w szczególności pieszych – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Jesienią i zimą zmrok zapada już około godziny 16. O tej porze ruch na drogach jest poważny, dlatego oślepiające reflektory czy źle ustawione światła stają się szczególnie niebezpieczne. Mamy tego świadomość, dlatego też akcję "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" nieprzypadkowo organizujemy w tych miesiącach, kiedy to odpowiednie oświetlenie ma dla kierowców największe znaczenie – wyjaśnił.

W dzień światła są obowiązkowe, inaczej mandat i punkty karne

Przedstawiciel KGP przypomniał też, że w Polsce obowiązuje jazda na światłach mijania przez całą dobę. – Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku (od zmierzchu do świtu), to już 6 punktów i 300 zł mandatu – przestrzegł policjant. Na tym jednak nie koniec, ponieważ – jak zaznaczył – wszystko zależy od konkretnych okoliczności.

Mandat do 3 tys. zł za światła i zatrzymany dowód rejestracyjny

– Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu, wówczas policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3 tys. zł – wyliczył policjant z Biura Ruchu Drogowego KGP. Odzyskanie dowodu rejestracyjnego i powrót auta na drogi nastąpi po usunięciu wad i badaniu technicznym zakończonym pozytywnym wynikiem.

Punkty karne za naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

od zmierzchu do świtu – 6 punktów karnych

w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 2 punkty karne

w okresie od świtu do zmierzchu – 2 punkty karne

w tunelu, niezależnie od pory doby – 6 punktów karnych

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

przednich – 2 punkty karne

tylnych – 2 punkty karne

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia – 3 punkty karne.

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami (oślepianie "długimi") – 4 punkty karne.

Mandat za światła, czyli za co policja może ukarać kierowcę

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 200 zł;

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza – 100 zł.

Używanie świateł zewnętrznych:

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu – 300 zł

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – 100 zł

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej – 100 zł

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – 200 zł

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności – od 150 do 300 zł

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 200 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych – 100 zł

Używanie "szperacza" podczas jazdy – 100 zł

Policja sprawdzi światła w samochodach i wyśle na badania techniczne (lista stacji kontroli pojazdów)

Do akcji przyłączyło się ok. 1350 stacji kontroli pojazdów w całej Polsce. Diagności zweryfikują m.in. stan lamp czy poprawne działanie żarówek.