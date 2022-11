W środę na drodze krajowej nr 92 koło Świebodzina (Lubuskie) inspektorzy ITD z Sulęcina zatrzymali do kontroli samochód dostawczy. Pojazdem z zabudową izotermiczną z agregatem przewożone było zamrożone pieczywo; jego ładowność to zaledwie 373 kg. Z dokumentów przewozowych okazanych przez kierowcę do kontroli wynikało, że na pojeździe jest ponad 2 250 kg ładunku.

Jeden kurs zamiast sześciu

Jak wskazano w komunikacie, by zgodnie z przepisami przewieźć taką ilość ładunku tym pojazdem, trzeba byłoby wykonać ponad sześć kursów. Kierowcę ukarano mandatem w wysokości 2 tys. zł, a pojazd trafił na parking strzeżony. Samochód będzie mógł kontynuować jazdę po rozładowaniu nadmiaru ładunku.

autor: Marcin Rynkiewicz