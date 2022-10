Reklama

Nissan Townstar w wersji elektrycznej wjeżdża w segmentu lekkich samochodów dostawczych (LCV). To następca modelu e-NV200.

Napęd elektryczny generuje 122 KM i 245 Nm momentu obrotowego. W zależności od wersji Townstar przyspiesza od 0 do 100 km/h w 11,6 s i może rozpędzić się do 130 km/h. Z takim potencjałem korzystanie z także autostrad nie powinno przerażać.

Nissan Townstar EV debiutuje w Polsce, zasięg i szybkie ładowanie

Ukryty w podłodze akumulator 45 kWh zapewni nawet 301 km zasięgu. Co szczególnie docenią firmy logistyczne, pocztowe i usługowe, których kierowcy kręcąc się po mieście nie robią większych przebiegów niż 150-200 km dziennie. Z takim zapasem kurier nie musi się martwić zimą, mrozem, deszczem czy pełnym załadunkiem, bo zasięg i tak pozostanie więcej niż wystarczający. Do tego nie stoi w korkach jak samochody z silnikiem Diesla lub benzynowym - zielone tablice rejestracyjne dadzą pełne prawo przemykać buspasami i parkować za darmo. Te argumenty w przypadku wykorzystania elektrycznego Townstara w firmie to gwarancja szybszej dostawy paczek czy świeżego pieczywa.

Reklama

W przypadku ładowania z mocą do 130 kW wystarczy 37 minut, by osiągnąć 100 proc. (ładowanie od 15 do 100 proc.). Nie zapomniano o systemie chłodzenia akumulatorów, jednak jest on seryjnie instalowany tylko w droższym modelu z ładowarką 22 kW. Układ chłodzenia wymaga zaś dopłaty w bazowej wersji 11 kW.

Nissan Townstar EV to dwie pojemności przestrzeni ładunkowej

Townstar EV oferowany jest w dwóch wersjach rozstawu osi: 2716 oraz 3100 mm. Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej wynosi odpowiednio 1806 i 2230 mm, a jej pojemność 3,3 lub 4,3 m3.

Ładowność wersji ze standardowym rozstawem osi wynosi do 612 kg, a przedłużonej – 800 kg. Elektryczny Townstar potrafi tez holować przyczepę masie do 1500 kg.

Elektryczny Nissan Townstar, ceny i wyposażenie

Najtańszy elektryczny Townstar to wersja Visia – samochód kosztuje od 139 900 zł netto. Wyposażenie obejmuje reflektory LED (światła mijania i kierunkowskazy), tylne czujniki parkowania, dwuskrzydłowe tylne drzwi, które otwierają się pod kątem 180°, a także pokładową ładowarkę AC o mocy 11 kW.

Wersja Business w cenie od 141 900 zł netto (145 900 zł netto w wersji przedłużonej) jest lepsza o automatyczną klimatyzację, radioodtwarzacz z odbiorem cyfrowego sygnału DAB, podgrzewane przednie fotele, fotel kierowcy z regulacją wysokości i regulowanym podparciem lędźwi, drzwi przesuwane z prawej strony, a także pakiet rozwiązań znacznie poprawiających komfort użytkowania samochodu elektrycznego jak pompa ciepła, pokładowa ładowarka AC 22 kW oraz układ chłodzenia baterii trakcyjnej.

Wraz z wyborem odmiany N-Connecta samochód zyskuje zestaw audio z 8-calowym ekranem dotykowym, inteligentny kluczyk i-KEY, a także poprawiające bezpieczeństwo systemy hamowania awaryjnego, ostrzegania o obiektach w martwym polu, rozpoznawania znaków drogowych oraz przednie czujniki parkowania i kamerę cofania. Ponadto, wersja ta wyposażona jest w złącze szybkiego ładowania CCS, umożliwiające szybkie ładowanie prądem stałym z mocą do 80kW. Townstar EV N-Connecta oferowany jest w cenie od 153 900 zł netto.

Cenę obniża Mój Elektryk, ale jaka gwarancja?

Najwyższa wersja wyposażenia – Tekna, w cenie od 171 900 zł netto – dodaje pakiet obejmujący system wspomagania kierowcy ProPILOT Assist, system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu oraz ostrzegania i interwencji w przypadku wykrycia obiektu w martwym polu, rozpoznawanie znaków drogowych, nawigację NissanConnect z 8-calowym ekranem dotykowym, cyfrowe zegary z 10-calowym wyświetlaczem, system kamer 360°, ładowarkę indukcyjną, a ponadto podgrzewanie przedniej szyby i koła kierownicy.

Nissan kusi pięcioletnią gwarancją (limit przebiegu do 160 tys. km) mechaniczną oraz ośmioletnią na akumulator (także limit przebiegu do 160 tys. km).

Cenę auta może obniżyć program Mój Elektryk. Pierwsze sztuki elektrycznego Nissana Townstar pojawią się w Polsce na początku 2023 roku. Osobowa wersja Combi na prąd dołączy w najbliższych miesiącach.