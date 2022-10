Droga Czerwona to nowa trasa, która połączy istniejącą sieć dróg szybkiego ruchu z portem w Gdyni. Krokiem do budowy jest podpisana umowa na prace przygotowawcze. Mosty Katowice za sporządzenie dokumentacji projektowej dla ok. 9 km nowego szlaku otrzymają niezłą sumkę...

Droga Czerwona połączy port w Gdyni z S6, trzy odcinki do realizacji

Dokumentacja projektowa dla 9 km nowego drogi za ponad 8 mln zł.

Droga Czerwona jako droga główna ruchu przyspieszonego

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Rząd spodziewa się, że nowa inwestycja zwiększy to jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe. – Dzisiejsza umowa to kolejny krok w kierunku realizacji tej trasy. Wcześniej Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji, podpisano także porozumienie o finasowaniu prac przygotowawczych przez Centralny Port Komunikacyjny – powiedział Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury. Droga Czerwona połączy port w Gdyni z S6, trzy odcinki do realizacji Biuro projektowe Mosty Katowice wykona dokumentację przygotowawczą do nowej drogi krajowej, która została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

węzeł Gdynia Chylonia – węzeł Kwiatkowskiego II,

węzeł Kwiatkowskiego II – węzeł Ofiar Grudnia '70,

węzeł Ofiar Grudnia '70 – węzeł Terminal Promowy. Wiadomo, że dla pierwszego odcinka wykonawca przygotuje koncepcję programową oraz przeprowadzi badania geologiczne pod przyszłą trasę na odcinku nr 1. W przypadku dwóch pozostałych stworzy studium komunikacyjne. Ma na to 18 miesięcy. Projektant, czyli firma Mosty Katowice, za sporządzenie dokumentacji otrzyma 8 001 765 zł Dokumentacja projektowa dla 9 km nowego drogi za ponad 8 mln zł. – Powstałe opracowania zostaną zweryfikowane i zatwierdzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Następnie wykonawca przygotuje dokumentację do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu GDDKiA ogłosi przetargu na realizację tej inwestycji w formule Projektuj i buduj – wyjaśniło ministerstwo. Droga Czerwona jako droga główna ruchu przyspieszonego Nowy dwujezdniowy odcinek będzie przebiegł od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. W ocenie drogowców trasa Kwiatkowskiego, czyli obecne połączenie drogowe z portem, ma ograniczoną nośność i nie zapewnia dogodnego połączenia dla ruchu ciężkiego. Droga Czerwona powstanie w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T, w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych. Dla pieszych i rowerzystów przewidziano infrastrukturę w postaci kładek oraz tuneli. Tomasz Sewastianowicz