Dacia Jogger Hybrid zaprezentowana w Paryżu skrywa pod maską długo wyczekiwany układ hybrydowy. Tym samym rumuńska marka wchodzi do wyższej ligi. Będzie rywalizować z innymi modelami oferującymi zaawansowane napędy wspomagane elektrycznie. Przewagą rumuńskiej krzyżówki kombi, vana i SUV-a będzie cena. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedno z najtańszych aut dostępnych na polskim rynku z pełnym napędem hybrydowym (HEV).

Dacia Jogger Hybrid 140 to pełna nazwa samochodu. Warto ją zapamiętać, ponieważ jest to jedna z najważniejszych premier rumuńskiej marki w ostatnich latach. Hybrydowy układ napędowy pod maską zwiększy przewagę tego modelu nad konkurentami, a także pozwoli przyciągnąć zainteresowanie nowych klientów, którzy poszukują tanich, ale sprawdzonych rozwiązań.

Dacia Jogger Hybrid 140 to pierwsza rumuńska hybryda

Dacia nie ma się czego wstydzić, ponieważ konstrukcja zainstalowana pod maską nie jest wynalazkiem opracowanym przez rumuńskich konstruktorów. To sprawdzona technologia stosowana do tej pory w samochodach marek należących do aliansu – Renault, Nissan i Mitsubishi.

Wcześniejsze spekulacje mówiły o wprowadzeniu układu mild hybrid pod maskę, ale Dacia pokazuje, że nie zamierza się rozdrabniać. W modelu Jogger Hybrid 140 pracuje wolnossący silnik benzynowy. Z czterech cylindrów o łącznej pojemności 1,6 litra wydobywa się moc 94 KM i 148 Nm momentu obrotowego. Tuż obok zainstalowano silnik elektryczny dysponujący mocą 49 KM i 205 Nm. Energia jest magazynowana w akumulatorze o pojemności 1,2 kWh.

Pod maską umieszczono jeszcze jeden niewielki silnik elektryczny. Konstrukcja spełniająca rolę prądnicy i rozrusznika dysponuje mocą 20 KM i 50 Nm momentu obrotowego. Odpowiada za sprawne i szybkie uruchamianie silnika spalinowego, a do tego synchronizuje przełożenia kłowej skrzyni biegów.

Dacia Jogger Hybrid i rewolucyjna skrzynia biegów

Przekładnia zastosowana w tym modelu to inżynieryjna ciekawostka. W przeciwieństwie do konkurencyjnych konstrukcji nie wykorzystano tutaj skrzyni bezstopniowej CVT lub podobnej konstrukcji. Zamiast tego skrzynia biegów oferuje aż 15 przełożeń, które zamiast synchronizatorów wykorzystują sprzęgła kłowe. Cztery biegi są przeznaczone do obsługi napędu spalinowego, a dwa do obsługi silnika elektrycznego. Podobne rozwiązanie funkcjonuje z sukcesami w takich modelach jak Renault Arkana E-Tech oraz Nissan Juke Hybrid.

Układ hybrydowy możliwie często wykorzystuje silnik spalinowy do wspomagania jednostki benzynowej. W zależności od warunków wspomaga ruszanie, przyspieszanie i jazdę ze stałą prędkością. Możliwa jest również jazda w trybie bezemisyjnym na krótkich odcinkach. Można się spodziewać, że lekka konstrukcja Dacii Jogger pozwoli bez większych problemów uzyskać zużycie paliwa na poziomie poniżej 5 l/100 km.

Dacia Jogger Hybrid, ceny i dostępność w polskich salonach

Dacia Jogger Hybrid 140 pojawi się w europejskich salonach dopiero na wiosnę przyszłego roku. Auto jest dostępne w wersji 5- i 7-osobowej. Można zakładać, że w przypadku wersji z napędem hybrydowym oba warianty będą nadal dostępne w sprzedaży.

Aktualny cennik Dacii Jogger bez układu hybrydowego startuje od 74 300 zł za bazową wersję Essential. Można zakładać, że podobnie jak w przypadku siostrzanych modeli z koncernu dopłata za wersję hybrydową (HEV) wyniesie ok. 10 tys. zł.

Najtańszy Jogger Hybrid 140 powinien kosztować w polskich salonach w okolicach 85 tys. zł, jeśli będzie oferowany z wyposażęniem Essential. Być może producent zdecyduje się na wprowadzenie zaawansowanego napędu dopiero od wersji Expression. Wtedy najtańsza Dacia z hybrydą pod maską powinna kosztować w okolicach 95 tys. zł.

To sprawi, że będzie najtańszym samochodem dostępnym na polskim rynku z pełną hybrydą (HEV) w segmencie kompaktowych crossoverów.