Dacia rozkwita pod skrzydłami Renault. W ciągu 18 lat rumuńska marka sprzedała 7,5 mln samochodów i dziś jest trzecią pod względem popularności wśród Europejczyków kupujących auta na prywatne potrzeby. Hitem jest Duster i Sandero, niedawno dołączył rodzinny Jogger.

Kierowcy cenią je nie tylko za to, że oferują dużo za swoją cenę, ale też za prostotę, sprytne rozwiązania i niezawodność (w raporcie ADAC Dacia była lepsza od Hondy, Mazdy i Volvo; w rankingu What Car zajęła 2. miejsce za Lexusem i przed Suzuki). Lojalność użytkowników mówi sama za siebie. Przykładowo Francuzi jeżdżą samochodami Dacii średnio osiem lat, a 60 proc. z nich ponownie zamienia jedną Dacię na kolejną. Nie bez znaczenia jest też wartość rezydualna tych aut wyższa średnio o 10 punktów od średniej dla konkurencyjnych popularnych marek. Jednak apetyt rośnie w miarę jeżdżenia, stąd francuska rewolucja w rumuńskiej marce...

Dacia Manifesto i nowy Duster, tak zmienią się auta rumuńskiej marki

Dacia Manifesto to najnowszy popis inżynierów. W podparyskim Le Bourget niedaleko Muzeum Lotnictwa i Aeronautyki zadebiutował samochód, który zapowiada metamorfozę taniej marki w producenta modnych samochodów nadających się na wyprawy w trudniejszy teren. Co prawda nie chodzi o zdobywanie rowów z błotem, ale o rodzinne przygody na łonie natury i z dala od gładkiej szosy. Przy czym Manifesto obdarzono atrybutami prawdziwych terenówek, a lista obejmuje sztywne nadwozie, napęd 4x4, porządny prześwit oraz wielkie koła z odpornymi na przebicie oponami airless. Komplet takiego ogumienia ma wystarczyć na całe życie terenowej Dacii, z kolei zachlapane wnętrze można łatwo spłukać wodą z węża ogrodowego.

Nowa Dacia Duster i aż 20 proc. tworzyw sztucznych z odzysku

Podczas prezentacji usłyszeliśmy też, że w ciągu najbliższych lat Dacia będzie stawiać na niezawodność i solidność konstrukcji. Do tego w jej samochodach pojawi się jeszcze więcej tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. I tu na scenę wjeżdża Dacia Duster nowej generacji – trzecie wcielenie tego SUV-a dostanie aż 20 proc. tworzyw z odzysku. Co istotne, plastiki z recyklingu znajdą zastosowanie nie tylko w ukrytych częściach auta, lecz posłużą również do produkcji widocznych elementów nadwozia, jak np. panele ochronne progów i drzwi czy osłona silnika. Tak szerokie zastosowanie umożliwi opracowany własnymi siłami nowy materiał o nazwie Starkle pozyskiwany m.in. z butelek po mleku, przewodów z tworzywa czy niepotrzebnych rur. Nowy Duster dostanie też modułowe relingi znane z Sandero czy Joggera.

Dacia Manifesto i nowy Duster wyposażone w sprytne rozwiązania (wideo)

Dacia Manifesto budową przypomina łazik marsjański, ale w nadwoziu o długości 3/4 dzisiejszego modelu Duster upchnięto szereg zmyślnych rozwiązań, które kierowcy dostaną w nadchodzących modelach. O ile pozbawienie drzwi, okien i przedniej szyby jest kaprysem stylistów. To możliwość integracji własnego smartfona z deską rozdzielczą oraz komputerem pokładowym auta sprawdza się już dziś w kilku modelach i będzie rozwijana w przyszłości.

Manifesto zapowiada również inne rozwiązania, które zostaną zastosowane w nadchodzących modelach marki. Jednym z nich jest YouClip, czyli prosty system mocowania różnych akcesoriów, jak np. demontowalny uchwyt na butelkę z dokładanymi haczykami na siatki. Nowa Dacia Duster będzie pierwszym autem z tą zmyślną funkcjonalnością w kabinie. Z kolei pojedynczy i mocny reflektor (po co używać dwóch, skoro jeden zapewnia potrzebne oświetlenie?) można odłączyć od auta i używać jako latarki na biwaku. Do tego zdejmowane pokrowce foteli w mgnieniu oka zmienią się w śpiwory.

Podczas wyprawy jak znalazł będzie też wyjmowany z tylnej części nadwozia akumulator ładowany z domowej sieci. Taki powerbank zapewnia po trzy wejścia USB A i USB C oraz dwa tradycyjne gniazda. Nowy Duster dostanie też modułowe relingi znane z Sandero czy Joggera.

We wnętrzu Manifesto zastosowano naturalne materiały. Korek pokrywa deskę rozdzielczą. Dzięki temu niczym na szkolnej tablicy można pinezką przypiąć mapkę, listę zakupów czy rodzinne zdjęcia. Próżno w nim szukać takich zbytków jak chrom czy imitacje aluminium.

Napęd? Tu padła enigmatyczna odpowiedź: Manifesto to realizacja wizji samochodu pozostawiającego minimalny ślad węglowy w środowisku. Auto jest kompaktowe i lekkie, co przekłada się na zużycie mniejszej ilości energii. Czyli, jak nic to samochód elektryczny.

Rewolucja rumuńskiej marki jednak nie kończy się na odlotowym Manifesto...

Dacia ma NOWE logo, Duster, Sandero i Jogger z nowym wyposażeniem kempingowym

Dacia zapewnia jednocześnie, że rozbuduje gamę modeli "przygodowych". Obok aut z napędem 4x4 pojawi się nowe wyposażenie, które zmieni samochód w dom na kołach. Takim rozwiązaniem jest np. zestaw pozwalający na zainstalowanie w ciągu kilku minut prawdziwego dwuosobowego łóżka w modelu Jogger bez zmniejszenia pojemności bagażnika. A czteroosobowa rodzina będzie mogła do tego dostawić specjalny namiot. To udogodnienie będzie dostępne od 2023 roku.

Nowe logo Dacii, wystylizowane DC, zadebiutuje oficjalnie podczas salonu samochodowego w Paryżu już w połowie października. Od tego momentu każdy Duster, Sandero i Jogger będzie oferowany ze zmienionym znakiem firmy...

Oto Dacia Jogger jako kamper (wideo)