Dacia wszystkie karty stawia na platformę CMF-B, na z której już korzysta nowa Logan, Sandero i Jogger. Architektura jest na tyle elastyczna, że posłuży również jako fundament dla Dacii Bigster oraz – uwaga! – nowej generacji modelu Duster. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Dacia Bigster i nowy Duster będą najważniejszymi premierami rumuńskiej marki na przestrzeni ostatnich lat. Spokojnie można je zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego. W historii firmy należącej do Renault to początek nowej ery – ofensywy w segmencie C.

Dacia Bigster o 26 cm większa niż Duster, fabryczna instalacja LPG

Dacia Bigster jako nowy SUV segmentu C od przedniego do tylnego zderzaka mierzy aż 4,6 m. To oznacza, że jest niemal 26 cm dłuższy od aktualnego modelu Duster. Mocy dostarczą silniki na paliwa alternatywne (gaz LPG) i układy hybrydowe. Przewidziano wersje z napędem na przednią oś lub 4x4.

Dacia Bigster to nowy i duży SUV w cenie małego

Zdaniem producenta Bigster będzie idealny na wyprawy w teren i piaszczyste drogi. Przy tym auto zaoferuje wszystko, co konieczne w SUV-ie z tego segmentu bez zbędnych gadżetów. Próżno w nim szukać takich zbytków jak chrom czy imitacje aluminium. Postawiono za to na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Bigster ma być także przepisem Dacii na zaoferowanie przystępnego samochodu klasy C w cenie modelu z niższej klasy.

TAKA będzie nowa Dacia Duster, wchodzi materiał o nazwie Starkle

Dacia zapowiada również, że w najbliższych latach będzie stawiać na niezawodność i solidność konstrukcji. Do tego w jej samochodach pojawi się jeszcze więcej tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. I tu na scenę wjeżdża Dacia Duster nowej generacji. Trzecie wcielenie tego SUV-a dostanie aż 20 proc. tworzyw z odzysku. Co istotne, plastiki z recyklingu znajdą zastosowanie nie tylko w ukrytych częściach auta, lecz posłużą również do produkcji widocznych elementów nadwozia, jak np. panele ochronne progów i drzwi czy osłona silnika. Tak szerokie zastosowanie umożliwi opracowany własnymi siłami nowy materiał o nazwie Starkle pozyskiwany m.in. z butelek po mleku, przewodów z tworzywa czy niepotrzebnych rur.

We wnętrzu nie zabraknie sprytnych rozwiązań. Jeden z nich to YouClip, czyli prosty system mocowania różnych akcesoriów, jak np. demontowalny uchwyt na butelkę z dokładanymi haczykami na siatki. Nowa Dacia Duster będzie pierwszym autem z tą zmyślną funkcjonalnością w kabinie.

Nowy Duster pod względem stylistycznym najpewniej będzie podobny do większego modelu Bigster. Dostanie też modułowe relingi znane z Sandero czy Joggera.

Nowa Dacia Duster już w 2024 roku, a kiedy Dacia Bigster na rynku?

Dacia Bigster będzie produkowana w zakładzie Mioveni w Rumunii. Na rynku pojawi się w 2025 roku. Rok wcześniej fabrykę zacznie opuszczać nowa generacja Dustera, oparta na także na platformie CMF-B.

– Koncentrujemy się na ofensywie w segmencie C – odpowiednio dostosowujemy nasz plan rozbudowy potencjału produkcyjnego i pozostajemy nadal wierni naszym wartościom oferowania klientom tego, co najważniejsze przy zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny – powiedział Denis le Vot, dyrektor generalny Dacii.

Bigster i nowy Duster do produkcji w mateczniku marki Dacia

Uruchomiony w 1968 roku zakład w Mioveni w Rumunii jest pierwszym, historycznym zakładem produkcyjnym Dacii. Obecnie fabryka składa się z zakładu produkcji nadwozi i montażu, zakładu produkcji podzespołów mechanicznych i podwozi, odlewni i platformy logistycznej. Aktualnie w Mioveni produkowane są cztery modele marki: Duster, Sandero Stepway, Logan i Jogger.