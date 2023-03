Reklama

Sprzedaż nowych samochodów po dwóch miesiącach tego roku notuje blisko 18-procentową dynamikę wzrostu i to mimo rosnących cen. Największą popularnością wśród klientów cieszą się oczywiście wszelkiej maści SUV-y i crossovery, ale ceny nawet najmniejszych z nich często przekraczają 100 tys. zł i więcej. Z danych firmy Samar monitorującej rynek wynika, że w ubiegłym roku średnia ważona cena sprzedaży nowego auta przekroczyła poziom 155 tys. zł i była o prawie 15 proc. wyższa niż w 2021 r. w czym także zasługa rosnącego zainteresowania markami premium. Wiele wskazuje na to, że ten trend będzie kontynuowany.

Czy zatem klienci z mniej zasobnymi portfelami nie mają czego szukać na rynku pierwotnym? W ofercie znaleźliśmy 12 modeli w wersjach do 70 tys. zł (bez dodatkowo płatnych opcji). Wśród nich dominują oczywiście auta segmentu A, ale jest też czterech przedstawicieli segmentu B i jeden mały crossover.

Hyundai i10 otwiera stawkę z ceną 54 600 zł

Koreański maluch w obecnej generacji dostępny jest na rynku od 2020 roku, ale już za kilka miesięcy w ofercie pojawi się jego odświeżona odsłona. Aktualnie Hyundai i10 jest najtańszym nowym samochodem na rynku z ceną od 54 600 zł. Za tą kwotę dostaniemy wersję z silnikiem benzynowym o pojemności 1,0 l o mocy 67 KM, manualną 5-biegową skrzynią oraz pakietem wyposażeniowym Pure. Standard obejmuje tu m.in. przednie, boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa, ABS, ESC, mocowania Isofix na tylnych siedzeniach, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, przednie szyby sterowane elektrycznie, centralny zamek, komputer pokładowy z wyświetlaczem 3,5”, tempomat, asystenta utrzymywania pasa ruchu, monitorowanie uwagi kierowcy, ostrzeganie o odjechaniu poprzedzającego pojazdu i 14-calowe koła stalowe.

W naszych widełkach cenowych mieści się także bogatszy pakiet wyposażenia Modern, który zawiera dodatkowo m.in. asystenta podjazdu, kierownicę obszytą skórą, klimatyzację manualną, tylne czujniki parkowania oraz radioodtwarzacz. Za Hyundaia i10 Modern trzeba zapłacić minimum 62 000 zł. Dopłata do automatycznej skrzyni biegów wynosi w tym przypadku 4 tys. zł. Auto z tym pakietem można też zamówić z silnikiem benzynowym 1.2 o mocy 84 KM za 64 500 zł z 5-biegową manualną skrzynią lub za 68 500 zł z 5-stopniowym automatem. Auto objęte jest 5-letnią gwarancją.

Mitsubishi Space Star po rabacie od 57 990 zł

Na swój najmniejszy model Mitsubishi proponuje rabat 2000 zł stąd jego cena spadła do 57 990 zł za wariant podstawowy Inform z trzycylindrowym silnikiem 1.2 o mocy 71 KM i 5-biegową przekładnią manualną. Standard wyposażenia obejmuje w tym przypadku m.in. 6 airbagów, system stabilizacji toru jazdy (ASC) i kontroli trakcji (TCL), system wspomagania ruszania na wzniesieniu (HSA), mocowanie fotelików dla dzieci ISO-FIX (x2), komputer pokładowy, klimatyzację manualną, zdalnie sterowany centralny zamek, elektrycznie regulowane szyby przednie, wspomaganie kierownicy i 14-calowe koła stalowe.

Za wersję 1.2 Invite SDA trzeba zapłacić minimum 64 490 zł i jest ona dodatkowo wyposażona m.in. w: kamerę cofania, podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, a także stację multimedialną SDA z ekranem dotykowym 7-cali i interfejsem Android Auto/Apple Car Play oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth i tunerem DAB. Gwarancja 5 lat.

Kia Picanto startuje od 59 000 zł

Najmniejszy model marki Kia jest technicznie spokrewniony z Hyundaiem i10. Obecnie oferowana generacja znana jest na rynku od 2017 roku. W najtańszej opcji Picanto dostępnej jest z silnikiem benzynowym 1.0/67 KM z manualną 5-stopniową skrzynią biegów i pakietem wyposażeniowym M. Standard obejmuje tu m.in. 6 poduszek powietrznych, pakiet systemów bezpieczeństwa z ESC, elektryczne sterowane szyby drzwi przednich i tylnych, elektrycznie regulowane lusterka z funkcją podgrzewania, centralny zamek z alarmem, immobilizer, składany kluczyk, 14-calowe stalowe obręcze kół, klimatyzację manualną, 8-calowy kolorowy ekran dotykowy, 6 głośników (w tym 2 tweetery), Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu, interfejs Android Auto/Apple CarPlay, kamerę cofania. Z pakietem L wycenionym na minimum 64 000 zł dostajemy dodatkowo m.in.: klimatyzację automatyczną, system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim i pozamiejskim, p rzednie lampy projekcyjne, światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, tylne lampy wykonane w technologii LED (pozycyjne, stop), skórzaną kierownicę i drążek zmiany biegów oraz chromowane wykończenie atrapy chłodnicy.

Za 62 000 zł można kupić Kię Picanto z silnikiem 1.2 o mocy 84 KM i pakietem M, a za 67 000 zł z pakietem L. Dopłata do 5-biegowego automatu wynosi 3500 zł. Gwarancja 7 lat.

Volkswagen up! już od 61 190 zł

Ten model już od 2011 roku otwiera ofertę Volkswagena, a ostatni duży lifting przeszedł w roku 2016. Jest aktualnie jednym nielicznych maluchów na rynku dostępnych z nadwoziem 3- lub 5-drzwiowym. Najtańszy jest wariant 3 drzwiowy za 61 190 zł z trzycylindrowym silnikiem benzynowym 1.0 o mocy 65 KM, manualną 5-biegową skrzynią i pakietem wyposażeniowym może up!, w którym standard obejmuje m.in. 6 airbagów, systemy bezpieczeństwa (ESP, ASR, ABS, EBD, EDTC oraz asystent podjazdu), instalację Bluetooth, komputer pokładowy Plus, radio Composition Phone, radio cyfrowe DAB+, stacja dokująca Maps + More, centralny zamek zdalnie sterowany, klimatyzację manualną, lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane, elektrycznie regulowane szyby przednie, koła stalowe 14 cali.

Minimum 65 590 zł trzeba zapłacić za VW up! z pakietami Black Style lub White Style, które mają dodatkowo 16-calowe alufelgi w kolorze czarnym lub białym oraz odpowiednio dobrane kolorystycznie akcenty wykończenia. Dopłata do wariantów pięciodrzwiowych wynosi 2090 zł. Gwarancja 2 lata.

Fiat Panda nadal w formie od 62 000 zł, jest też wersja LPG

Przez wiele lat był to najtańszy model na rynku, ale teraz musiał ustąpić miejsca konkurentom. Na Fiata Pandę, którego obecna generacja ma już ponad 10-letni staż rynkowy (w tym czasie auto przeszło kilka modernizacji) trzeba wydać minimum 62 000 zł. Za tą kwotę dostaniemy auto z trzycylindrowym silnikiem benzynowym 1.0 z miękkim układem hybrydowym o mocy 70 KM i 6-biegową skrzynią manualną, które standardowo wyposażone jest m.in. w: ESP, ASR, Hill Holder, 6 airbagów, system monitorowania ciśnienia powietrza w oponach, elektryczne wspomaganie kierownicy, elektrycznie sterowane szyby przednie, klimatyzację manualną, sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota w kluczyku, radio z 5-calowym ekranem, systemem Bluetooth®, DAB i portem USB.

Za 65 000 zł kupimy wersję z silnikiem 1.2 o mocy 69 KM z 5-biegową skrzynią ręczną, która ma fabryczną instalację LPG. Standard wyposażenia jest taki sam jak w 1.0. Gwarancja 2 lata.

Dacia Sandero zaprasza od 62 900 zł, odmiana LPG za 69 750 zł

Rumuński model w ostatnim orku przeszedł face lifting i zyskał nowy m.in. wygląd pasa przedniego z odświeżonym logo marki. Do naszego zestawienia załapały się dwie wersje silnikowe i wyposażeniowe Dacii Sandero, ale bez uterenowionej optycznie odmiany Stepway. Najtańszy wariant TCe90 za 62 900 zł ma turbodoładowany trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,0 l i mocy 90 KM w przez z 5-biegową skrzynią manualną. Pakiet wyposażenia Essential zawiera m.in. 6 airbagów, ABS, ESP, centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby przednie, radio DAB z Bluetooth i przyciskami sterowania na kierownicy. W pakiecie Expression (od 66 900 zł) standard obejmuje dodatkowo elektrycznie sterowane lusterka boczne i szyby tylne, światła przeciwmgłowe, ekran dotykowy 8”, multimedia współpracujące z Apple CarPlay i Android Auto oraz klimatyzację manualną.

Wersja z fabryczną instalacją LPG – Eco-G 100 z silnikiem benzynowym o pojemności 1,0 l dysponuje mocą 100 KM i ma także 5-biegową skrzynię manualną w standardzie. W jej przypadku podstawowym pakietem wyposażenia jest Expression. Cena od 69 750 zł. Gwarancja 3 lata.

Skoda Fabia, ale tylko w wersji 1.0 od 66 450 zł

Z bogatej palety wersji silnikowych i wyposażeniowych pierwszego modelu z segmentu B w tej grupie – Skody Fabii, do zestawienia zakwalifikowaliśmy tylko bazową trzycylindrową jednostkę 1.0 o mocy 80 KM w parze z 5-biegową skrzyni manualną. Z pakietem Active Fabia kosztuje minimum 66 450 zł, a z Ambition 70 000 zł. Standard w pierwszym przypadku to m.in.: 6 airbagów, asystent pasa ruchu, kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, system wspomagania ruszania pod wzniesienia, radio SWING (ekran 6,5 cala, dwa gniazda USB-C), Bluetooth, klimatyzacja manualna, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, elektrycznie sterowane szyby przednie, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, reflektory LED BASIC z przodu, funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, stalowe obręcze kół 15cali. W Ambition mamy dodatkowo: czujnik parkowania z tyłu, tempomat, radio Bolero (ekran 8 cali, dwa gniazda USB-C), SmartLink i 6 głośników. Gwarancja 2 lata.

Fiat 500 niezmiennie stylowy od 67 000 zł

Fiat 500 debiutował w 2007 roku i choć w międzyczasie pojawiła się już jego nowa elektryczna generacja, to kultowa "pięćsetka" nadal pozostaje w ofercie. W gamie jest tylko jedna wersja silnikowa, z trzycylindrowym 1.0 o mocy 70 KM i miękkim układem hybrydowym i trzy wyposażeniowe, ale do naszego zestawienia zmieściła się tylko bazowa odmiana za 67 000 zł. Ma ona w standardzie m.in.: felgi stalowe 14 cali, centralny zamek, 7 airbagów, system ESC, elektryczne wspomaganie kierownicy Dual Drive, elektrycznie sterowane szyby przednie, klimatyzację manualną, lusterka boczne elektrycznie sterowane, tempomat, multimedia Uconnect z 7-calowym ekranem dotykowym, Bluetooth, DAB i USB oraz Android Auto/Apple CarPlay. Gwarancja 2 lata.

Suzuki Swift kusi od 67 900 zł

Zaliczane do segmentu B Suzuki Switf w obecnym wcieleniu oferowany jest od 2017 roku. Do naszej kategorii cenowej kwalifikuje się tylko podstawowa odmiana tego modelu z czterocylindrowym silnikiem 1.2 o mocy 83 KM, 5-biegową skrzynią manualną i miękkim układem hybrydowym oraz pakietem wyposażenia Premium za 67 900 zł. Znajdziemy w nim m.in.: reflektory i tylne lampy zespolone LED, system wspomagania hamowania awaryjnego z detektorem radarowym, adaptacyjny tempomat, 6 airbagów, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, elektryczne progresywne wspomaganie układu kierowniczego, klimatyzację manualną, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich, radioodtwarzacz CD z czytnikiem MP3 oraz 4 głośnikami i 15-calowe koła stalowe. Gwarancja 3 lata.

Kia Rio z 7-letnią gwarancją od 67 900 zł

Drugi model marki Kia to także przedstawiciel segmentu B. W klasyfikacji do 70 tys. zł mieści się jeden wariant koreańskiego malucha – 1.2 DPI o mocy 84 KM z manualną skrzynią 5-biegową i pakietem wyposażenia M wyceniony na 67 900 zł. Choć to bazowa wersja, to już w standardzie ma m.in.: 6 poduszek powietrznych, pakiet systemów bezpieczeństwa z ESC, systemem kontroli hamowania w zakrętach oraz systemem stabilizacji toru jazdy podczas hamowania, asystenta ruszania na wzniesieniu , elektryczne sterowane szyby z przodu i z tyłu, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka , zdalnie sterowany centralny zamek, alarm, składany kluczyk, zestaw zegarów z wyświetlaczem 3,5" dla komputera pokładowego, klimatyzację manualną, 8-calowy kolorowy ekran dotykowy, interfejs Android Auto/Apple CarPlay, tuner radia cyfrowego DAB, 6 głośników, Bluetooth, kierownicę wielofunkcyjną i 15-calowe koła stalowe.

Seat Ibiza ma temperament od 68 900 zł

Kwota 68 900 zł wystarczy, by zostać właścicielem Seata Ibizy, ale wybór będzie ograniczony tylko do trzycylindrowej odmiany 1.0 o mocy 80 KM z manualną 5-biegową skrzynią i bazowym pakietem wyposażenia Reference. Trzeba jednak przyznać, że jest on nieźle skompletowany i obejmuje takie elementy jak m.in. 6 poduszek powietrznych, przednie światła ecoLED, światła do jazdy dziennej LED, systemy ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA, klimatyzacja manualna, elektrycznie sterowane szyby z przodu i lusterka, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, wirtualny kokpit, czyli cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem 8 cali, 8,25-calowy kolorowy ekran dotykowy, radio, USB-C, 6 głośników, Bluetooth, 15-calowe koła stalowe. Tak jak wszystkie Seaty, tak i Ibiza objęta jet 5-letnią gwarancją.

Toyota Aygo X jedyny crossover zestawienia, od 68 900 zł

To ubiegłoroczny debiutant, który obecnie jest już liderem w swoim segmencie. Najtańsza jego odmiana dostępna jest z silnikiem trzycylindrowym 1.0 o mocy 72 KM, manualną, 5-biegową skrzynią i pakietem wyposażenia Active. Standard wyposażenia w przypadku tego crossovera to m.in.: 17-calowe felgi stalowe, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, 6 airbagów, asystent utrzymania pasa ruchu, elektrycznie regulowane szyby przednie, centralny zamek sterowany zdalnie, światła do jazdy dziennej w technologii LED, klimatyzacja manualna, system multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym, z 7-calowym ekranem dotykowym i obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Aygo X objęty jest 3-letnią gwarancją producenta.