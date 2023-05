Reklama

Ioniq 6 został zaprojektowany jako streamliner, czyli pojazd z opływowym kształtem zapewniającym zmniejszony opór powietrza. Twórcy mieli inspirować się składami kolei dużych prędkości z lat 30. i 50. XX wieku oraz ich kosmicznie stylizowanymi następcami – pociągami typu bullet. Spoglądali także na samochody stworzone w ramach nurtu Streamline Moderne – powstał wtedy Chrysler Airflow, Tatra 603 czy Pontiac Streamliner. Efekt?

Dziś w motoryzacji panuje twarda zasada legii cudzoziemskiej:Kto nie maszeruje, ten ginie. Dlatego bazę techniczną Ioniq 6 stanowi skalowalna platforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) stworzona z myślą o przyszłych samochodach elektrycznych. Z tej samej architektury korzysta Ioniq 5, niebawem dołączy duży SUV Ioniq 7.

Hyundai Ioniq 6 już w Polsce, jest większy niż Ioniq 5, a jaki styl i wymiary?

Hyundai Ioniq 6 jest jednak dłuższy od "piątki" o ponad 20 cm i dobre 11 cm niższy. Z długością 4885 mm, szerokością 1880 mm, wysokością 1495 mm i z rozstawem osi 2950 mm celuje w takie auta elektryczne jak m.in. Tesla Model 3, Polestar 2 czy BMW i4. Przy czym ludzie z Hyundaia twierdzą, że IQ 6 jest jedyny w swoim rodzaju i nie ma na rynku bezpośredniego rywala. To też czyni go najbardziej okazałą perłą w koronie koreańskiego producenta – dostępną w Polsce w 11 kolorach nadwozia.

Ioniq 6 najbardziej opływowy samochód w klasie

Ioniq 6 pokazuje również, że Ioniq 5 był zaledwie próbką możliwości stylistów i konstruktorów. Oba samochody różnią się od siebie jak figury szachowe. "Szóstka" w gęstniejącym tłumie elektryków jako limuzyna w kształcie pięciodrzwiowego coupe będzie kolorowym ptakiem. Smukła i opływowa, z zamkniętym przodem, kurtynami powietrznymi na koła, klapami w zderzaku do automatycznego chłodzenia akumulatora, kamerami zamiast lusterek wstecznych i bardzo pochylonym tyłem z dużym spojlerem. Efektowny wizerunek podkreśla troska o detale, nisko położony środek ciężkości, równomierne rozłożenie masy i niespotykane dotąd w autach Hyundaia proporcje.

Konstruktorzy są szczególnie dumni z niesamowicie aerodynamicznej sylwetki – tę cechę Ioniq 6 odziedziczył po spektakularnym prototypie Prophecy z 2020 roku. W modelu seryjnym współczynnik oporu powietrza Cd wynosi 0,21. To najniższy wynik wśród modeli Hyundai. To także najlepsza wartość w klasie. Na rynku lepszy jest jedynie Mercedes EQS (0,20).

Hyundai Ioniq 6 na drodze, czyli wielka moc i przyspieszenie

Architektura E-GMP otworzyła również drogę do stworzenia niemal dowolnych konfiguracji układu napędowego. W Polsce Ioniq 6 będzie dostępny z długodystansowym akumulatorem o pojemności 77,4 kWh. Można go połączyć z dwoma układami silników elektrycznych – napędem na tył (RWD, moc 229 KM i 350 Nm) lub na wszystkie koła (AWD). Topowa konfiguracja z parą silników tworzy układ 4x4 i zapewnia aż 325 KM mocy i 605 Nm momentu obrotowego. Ten wariant przyspieszy od 0 km/h do 100 km/h w 5,1 s.

Ioniq 6 ekstremalnie ekonomiczny, zasięg i zużycie energii (WIDEO)

Ekstremalnie opływowy Ioniq 6 ma być też niezwykle ekonomiczny. Hyundai dla modelu z tylnym napędem podaje imponujące 614 km zasięgu. Wiadomo, że dane WLTP rzadko oddają rzeczywistość. Niemniej tłumaczy to ogromny wysiłek, jaki inżynierowie włożyli w projekt nowego auta. W trybie wyłącznie miejskim zasięg przekracza 700 km. Do tego ktoś policzył, że kamery zamiast tradycyjnych lusterek pozwalają przejechać o kilometr więcej…

Hyundai Ioniq 6 to ładowanie szybkie jak tankowanie benzyny

Ioniq 6 błyszczy także ultraszybkim ładowaniem. Samochód pod kablem z prądem stałym DC przyjmuje nawet 239 kW. Stąd już po 15 minutach zasięg rośnie o 351 km. Zwiększenie zapasu energii na 100 km zajmie ledwie 5 min. Ze swoimi parametrami i zasięgiem koreańska nowość z powodzeniem może pełnić rolę jedynego samochodu w rodzinie.

Przewidziano też dzielenie się prądem z akumulatora auta (technologia V2X umożliwiająca zasilanie sprzętów V2L i pojazdów V2V mocą do 3,6 kW). Czyli Ioniq 6 potrafi działać jako powerbank (110/220 V). Dzięki temu po wpięciu przez przejściówkę do portu ładowania (na pokładzie jest też zwykłe gniazdko pod siedzeniami w drugim rzędzie) można włączyć prostownicę do włosów, słuchać muzyki, napędzać bieżnię do ćwiczeń czy podłączyć wyciskarkę cytrusów. I to nawet kiedy auto jest wyłączone.

Ioniq 6, czyli wnętrze i wyposażenie

Automatycznie wysuwane klamki licują z powierzchnią nadwozia – klik i drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym. Można wsiadać. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodne ustawienie do prowadzenia. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 16 cm luzu. Całkowicie płaska podłoga sprawia, że z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – nad głową jest wystarczająco miejsca mimo szybko opadającej linii dachu.

Wnętrze będzie dostępne w dwóch wariantach wykończenia: ciemnym lub jasnym, a na pokładzie oprócz skóry naturalnej znajdziemy materiały pochodzące z recyclingu, w tym uzyskane z plastikowych butelek i sieci rybackich (np. dywaniki). Miejsce szofera jest totalnie cyfrowe. Szeroki, konfigurowalny, podwójny kokpit zawiera 12,3-calowy dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego oraz 12,3-calowy wyświetlacz wskaźników. System informacyjno-rozrywkowy w czasie rzeczywistym prezentuje zasięg w oparciu o aktualny poziom naładowania.

Usługi Connected Car pomagają w wyszukiwaniu i planowaniu trasy z uwzględnieniem stacji ładowania. Stacja zapewnia standard Apple CarPlay i Android Auto. Przewidziano obsługę wielu połączeń Bluetooth, stąd dwa urządzenia mogą być sparowane w tym samym czasie - jedno do połączeń telefonicznych, a drugie do przesyłania muzyki. Nagłośnienie to osiem głośników systemu audio firmy Bose z subwooferem. W rogach deski rozdzielczej znalazły się dwa dodatkowe wyświetlacze pokazujące obraz z zewnętrznych kamer zastępujących lusterka boczne.

Także pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów Ioniq 6 odskoczył konkurencji. Przyjemne w dotyku tworzywa sprawiają wrażenie solidnych, klasy premium. Przednie drzwi pozbawiono przycisków, co faktycznie przekłada się na poczucie fantastycznej przestronności. Schowków mamy więcej w porównaniu do IQ5. Podczas przerwy na ładowanie z przednich foteli można zrobić dwie leżanki i odpocząć. Odpowiedni nastrój w kabinie zaaranżuje paleta 64 kolorów i sześciu dwukolorowych motywów podświetlenia. Cztery diody na kierownicy świecą w zależności od statusu auta – informują o poziomie naładowania akumulatora, biegu wstecznym czy trybie jazdy. Ioniq 5 nie ma tej funkcjonalności.

Ioniq 6 to pierwszy model Hyundaia, który oferuje funkcję bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania (OTA). Ta technologia umożliwia aktualizacje sterowników odpowiedzialnych za prace urządzeń elektrycznych, autonomicznej jazdy, akumulatora. Kierowca może także aktualizować mapy i oprogramowanie multimedialne.

Hyundai Ioniq 6 i przepastny bagażnik z wąskim otworem, jaka pojemność?

Bagażnik? Klik i siłowniki automatycznie unoszą klapę z wielkim spoilerem. Otwór nie jest specjalnie przyjazny przy pakowaniu, ale możliwości transportowe są zacne. Żeby dosunąć torby do oparć tylnej kanapy trzeba zanurkować głębiej nić do pasa. Kolejny klik, a pokrywa zamyka dostęp do komory o pojemności 401 l.Przedni bagażnik to dodatkowe 45 litrów (14,5 l w wersji 4WD).

Ioniq 6 sam zmieni pas ruchu i uczy się jazdy jak człowiek (systemy bezpieczeństwa)

Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, to tu Hyundai okazuje się bardzo hojny. A największym hitem jest system półautonomicznej jazdy 2 (HDA 2) z asystentem zmiany pasa ruchu, który jeśli sąsiedni pas jest wolny, pozwala Ioniq 6 na samodzielną zmianę pasa ruchu po dotknięciu kierunkowskazu. HDA 2 nie tylko pomaga utrzymać określoną odległość i prędkość od poprzedzającego pojazdu, ale także prowadzić samochód na środku pasa, również na zakrętach. W przypadku, gdy sąsiadujący samochód jedzie zbyt blisko, system pomaga dostosować tor jazdy tak, aby uniknąć kolizji.

Z kolei inteligentny tempomat (SCC) pomaga utrzymać odległość od poprzedzającego pojazdu i jechać z prędkością wybraną przez kierowcę, odzwierciedlając wyuczony styl jazdy. Gdy SCC jest nieaktywny, funkcja uczy się stylu jazdy kierowcy. Po aktywacji SCC zatrzymuje naukę i jedzie automatycznie, naśladując człowieka.

Układ Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) pomaga uniknąć kolizji czołowych. System alarmuje jeśli poprzedzający pojazd nagle zwolni lub wykryte ryzyko kolizji czołowej (stojący pojazd, pieszego czy rowerzystę). Po ostrzeżeniu pomaga w hamowaniu awaryjnym. System działa także przy skręcaniu na skrzyżowaniu. Podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie, jeśli istnieje ryzyko zderzenia z nadjeżdżającymi pojazdami z lewej lub prawej strony, elektronika automatycznie wspomaga hamowanie awaryjne (Junction Crossing). Przy zmianie pasa, w razie niebezpieczeństwa zderzenia z autem nadjeżdżającym z przeciwka na przeciwległym pasie (Lane-Changing Oncoming) lub poprzedzającym pojazdem na sąsiednim pasie (Lane-Changing Side), kierowcę wspiera asystent kierowania omijającego (Evasive Steering Assist).

Ioniq 6 w Polsce, jaka cena? Karta Dużej Rodziny robi różnicę 27 tys. zł

Ioniq 6 w Polsce jest oferowany w jednej wersji wyposażeniowej UNIQ. Auto kosztuje od 284 900 zł - to cena za model z napędem na tylną oś i silnikiem o mocy 229 KM. Z kolei numer popisowy Hyundia, czyli Ioniq 6 4WD z dwoma silnikami o 325 KM to już wydatek od 304 900 zł.

Karta Dużej Rodziny i program Mój elektryk obniżają cenę o 27 tys. zł. Wówczas Ioniq 6 kosztuje od 257 900 zł.

Hyundai Ioniq 6 w wersji UNIQ, jakie wyposażenie standardowe?

Za cyfrowe lusterka trzeba dopłacić 8 tys. zł. Lakier metalizowany lub perłowy podnosi koszt o 2500 zł. Można też zamówić lakier matowy za 4500 zł. Poza tym odmiana UNIQ jest wyposażona we wszelkie rozwiązania jakie dziś oferuje koreański koncern. Standard to m.in. reflektory matrycowe LED, przednia szyba akustyczna, asystent unikania kolizji parkingowych (z tyłu, czołowych i bocznych), składane automatycznie lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, 20 calowe felgi aluminiowe, opony Pirelli P Zero, tapicerka skórzana Eco (w kolorze czarnym lub jasnoszarym), elektrycznie sterowane fotele przednie Premium Relax z wysuwanym podnóżkiem (rozkładają się jak leżanka, mają podgrzewanie i wentylację), tylne siedzenia także są podgrzewane, wyświetlacz Head-Up (widok na szybie), łopatki do regulacji rekuperacji, asystent monitorowania martwego pola (BCA), asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym, asystent utrzymywania pasa ruchu, monitorowania poziomu uwagi kierowcy, informowanie o odjechaniu poprzedzającego pojazdu, asystent świateł drogowych, system kamer 360° czy system Premium Audio BOSE.

Hyundai Ioniq 6, dane techniczne, akumulator, moc, przyspieszenie, zasięg (TABELA)

SILNIK ELEKTRYCZNY 77 kWh 2WD 77 kWh 4WD Typ silnika Synchroniczny z magnesami stałymi Synchroniczny z magnesami stałymi Moc maksymalna (kW) 165 239 Moc maksymalna (KM) 229 325 Maks. moment obrotowy (Nm) 350 605 AKUMULATORY WYSOKONAPIĘCIOWE Typ Polimerowe litowo-jonowe Polimerowe litowo-jonowe Pojemność (kWh) 77,4 77,4 NAPĘD Rodzaj napędu 2WD 4WD OSIĄGI Prędkość maksymalna (km/h) 185 185 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,4 5,1 Przyspieszenie 80-120 km/h (s) 4,6 3,3 Wydajność - w cyklu WLTP (kWh/100 km) 16,0 (felgi 20”) 16,9 (felgi 20”) 14,3 (felgi 18”) 15,1 (felgi 18”) Zasięg (km) 545 km (felgi 20”) 519 km (felgi 20”) 614 km (felgi 18”) 583 km (felgi 18”) Emisja CO2 0 0 ŁADOWANIE Ładowanie AC 11kW 7 h 10 min 7 h 10 min Ładowanie DC 50 kW (do 80%) 73 min 73 min Ładowanie DC 350 kW (do 80%) 18 min 18 min MASY Minimalna masa własna (kg) 1910 2020 Maksymalna masa całkowita (kg) 2410 2520 Ładowność (kg) 500 500 Maksymalna masa holowanej przyczepy z hamulcem (kg) 1500 1500 Maksymalna masa holowanej przyczepy bez hamulca (kg) 750 750

Hyundai Ioniq 6, wymiary, pojemność bagażnika