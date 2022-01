Dacia Duster Extreme to pierwsza nowość rumuńskiej marki wprowadzona na polski rynek w 2022 roku. SUV po kuracji upiększającej i wzbogacającej powstał na bazie wersji Prestige. Co to oznacza dla kierowców i czego mogą się spodziewać?

Reklama

Duster Extreme w szarym kolorze przypominającym kolory z palety Porsche czy Audi wygląda na droższego niż jest w rzeczywistości. Do tego wyróżnia się pomarańczowymi wstawkami na grillu, obudowach lusterek bocznych, relingach dachowych i klapie bagażnika. Nowa odmiana zyskała także czarne 17-calowe alufelgi z oponami Goodyear.

Dacia Duster Extreme, czyli więcej wyposażenia

Za drzwiami Duster Extreme wita specjalną tapicerką z tkaniny łączonej ze skórą ekologiczną z pomarańczowymi przeszyciami. Pomarańczowe wstawki są też na nawiewach, środkowym podłokietniku, uchwytach drzwi i listwie ozdobnej przy środkowej konsoli.

Kierowców powinno ucieszyć bogatsze wyposażenie. Dacia Duster Extreme poza elementami typowym dla wersji Prestige (m.in. automatyczna klimatyzacja, stacja multimedialna nawigacją i 8-calowym ekranem dotykowym, podłokietnik centralny, monitorowanie martwego pola, radar cofania, elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka) oferuje dodatkowo:

kartę Keyless Entry,

dwa gniazda USB przeznaczone dla pasażerów siedzących na tylnych miejscach

kamerę multiview.

Z listy opcji można dołożyć podgrzewane siedzenia przednie (700 zł), koło zapasowe (700 zł) i rozszerzoną mapę Europy Wschodniej (300 zł).

Dacia Duster Extreme i cena w Polsce, najtańsza z LPG

Dacia Duster Extreme kosztuje w Polsce od 75 700 zł za model z napędem na przednią oś i silnikiem 1.0 TCe/100 zasilanym fabrycznym LPG (odmiana Prestige od 72 200 zł). Dwa zbiorniki zabierają na pokład niemal 100 l paliwa: 50 l benzyny i 50 l gazu (bak o całkowitej pojemności 62 l). Większy o 16,2 l zbiornik LPG (w porównaniu do Dustera LPG poprzedniej generacji) wydłużył zasięg o ponad 250 km. Teraz producent deklaruje ponad 1235 km jazdy do kolejnego tankownia benzyny i LPG.

Dacia Duster Extreme 1.3 TCe (130 KM lub 150 KM) kosztuje odpowiednio od 80 800 zł i 91 300 zł (dwusprzęgłowy automat EDC z 6 przełożeniami). Silnik 1.3 TCe/150 KM z napędem 4x4 i sześciobiegową skrzynią manualną także wymaga 91 300 zł.

Reklama

Diesel jest jeden - 1.5 dCi/115 KM z napędem 4x4. Taki Duster Extreme to wydatek przynajmniej 91 800 zł.