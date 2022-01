Toyota, Skoda i Volkswagen tak oficjalnie wygląda podium najpopularniejszych marek w 2021 roku. Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że w zeszłym roku zarejestrowano w Polsce niemal 447 tys. samochodów osobowych, to o 4,3 proc. więcej niż w 2020 roku. Analitycy zapowiadali lepszy wynik, ale rzeczywistość zweryfikował wróżby z tabelek excela.

Trudna sytuacja na rynku motoryzacyjnym w 2021 roku to w głównej mierze efekt ograniczonej dostępności samochodów. Produkcja niektórych modeli została znacznie ograniczona lub nawet wstrzymana. – Niemniej jednak pozytywny wynik roczny daje dobrą perspektywę na rok 2022, choć problemów nadal nie brakuje – powiedział Wojciech Drzewiecki, szef instytutu SAMAR.

Inflacja, wzrosty cen paliw i energii uderzą w 2022

Jego zdaniem, o ile większość producentów do końca pierwszego półrocza 2022 roku powinna sobie poradzić z niedoborem mikroprocesorów czy zaburzeniami w łańcuchach dostaw. To czarne chmury nadciągają z innej strony…

– Problemem może być galopujący wzrost kosztów utrzymania oraz kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym podwyżki cen samochodów, które mogą wyhamować zakupy aut lub w jeszcze większym stopniu przekierować klienta indywidualnego na rynek samochodów używanych. Do tego dochodzą wysokie koszty eksploatacji związane z wysokimi cenami paliw oraz energii – zauważył ekspert.

Toyota, Kia, Hyundai wystrzeliły w Polsce

Całoroczne podsumowanie pokazuje, że nie wszystkie firmy miały problemy. Z Top10 marek sześć uzyskało wynik lepszy niż w 2020 r. Trzy pierwsze miejsca należą kolejno do: Toyoty (+21,5 proc.), Skody (-20 proc.) oraz Volkswagena (-7,5 proc.).

– Słabsze wyniki przedstawicieli grupy VW to z jednej strony ograniczenia produkcji, a co za tym idzie podaży samochodów oferowanych przez te marki, z drugiej zaś efekt ograniczenia zjawiska reeksportu, będącego pochodną dostępności aut i który stanowił sporą część wcześniejszej sprzedaży tych marek – zauważył Drzewiecki.

Top 5 modeli Grupy Volkswagen w 2021 roku w Polsce: Skoda Octavia (13 116 szt.), Skoda Fabia (10 607 szt.), Volkswagen T-Roc (7489 szt.), Volkswagen Tiguan (5922 szt.), Volkswagen Golf (5417 szt.).

Toyota z wynikiem ponad 74,5 tys. zarejestrowanych samochodów została liderem polskiego rynku już po raz drugi z rzędu i o niemal 30 tys. sztuk wyprzedziła Skodę. Dzięki polityce wczesnych zamówień realizowanych przez koncern na całym świecie oraz współpracy z wieloma dostawcami materiałów i części, japońska firma poradziła sobie lepiej niż inni producenci z zaburzeniami w łańcuchach dostaw. W Top10 klasyfikacji całego rynku Toyota ma aż cztery modele, w tym dwa na podium. Corolla jest pierwsza (22 095 szt.), za niż podąża Yaris (14 479 aut). Wśród klientów indywidualnych drugi model jest najpopularniejszy.

W 2021 roku Polacy kupili przeszło 46 tys. samochodów hybrydowych Toyoty, to o ponad 15 tys. więcej (+52 proc.) niż w 2020 roku. Najczęściej wybieranym modelem hybrydowym była Corolla z wynikiem 16 497 egz. Drugie miejsce zajął RAV4 (9348 aut), a trzecie C-HR (9043 hybrydy). Kolejne modele to: Yaris Hybrid (5076 egz.), Camry (3351 egz.) i Highlander (1475 egz.). Nowy Yaris Cross jest kupowany właściwie tylko jako hybryda: na drogi wyjechało 1237 hybrydowych wersji tego modelu (82 proc. całkowitej sprzedaży).

Fenomenem 2021 roku jest Kia. Koreańska marka przebojem wdarła się do czołówki i wydaje się tam urządzać na dłużej, zmniejszając odstęp od dotychczasowych liderów. Firma zakończyła 2021 rok na 4. lokacie ze wzrostem rejestracji o ponad 34 proc. do 32 323 samochodów. Najpopularniejsze modele to kolejno: CEED (niemal 13,3 tys. szt.), Sportage (7808 egz.) i Stonic (niemal 4 tys. aut.). Kia trzyma też ok. 12 proc. rynku samochodów elektrycznych - Polacy zarejestrowali 862 EV koreańskiej marki (EV6, e-Niro, e-Soul).

Śladem Kia podąża Hyundai (plus 46 proc.), który na swoim koncie zanotował ponad 26,8 tys. rejestracji. Najpopularniejszy model to i30.

Jakie samochody Polacy kupowali w 2021 roku?

Top 10 marek w 2021 roku:

Marka Liczba rejestracji w 2021 roku (zmiana +/-) 1. Toyota 74 513 szt. (+21,5 proc.) 2. Skoda 45 070 (- 20 proc.) 3. Volkswagen 34 421 (-7,5 proc.) 4. Kia 32 323 (+34 proc.) 5. Hyundai 26 840 (+45,8 proc.) 6. BMW 23 964 (+31 proc.) 7. Mercedes 20 018 (-1,35 proc.) 8. Dacia 19 909 (-5 proc.) 9. Ford 19 112 (+0,25 proc.) 10. Audi 18 973 (+21,6 proc.)

BMW poszybowało, czyli marki premium na inflację

Łącznie w 2021 roku zarejestrowano w Polsce 88 082 auta z wyższej półki, o 17,0 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy osłabiony pandemią rynek zamówił 75 290 samochodów. Wynik z 2021 roku jest też lepszy od rezultatu osiągniętego w 2019 roku, gdy Polacy kupili i zarejestrowali 79 630 aut klasy premium.

Wśród marek premium klasyfikowanych w Top10 rynku na uwagę zasługuje 22-proc. skok Audi oraz wysoki wzrost BMW, które walczyło na rynku nie tylko szeroką ofertą i jej dostępnością, ale także atrakcyjnymi cenami. Mercedes nieznacznie obniżył swoją sprzedaż (z wyniku wyłączono vany). Najpopularniejszym modelem premium było Volvo XC60 (4209 rejestracji).

– Ewentualne problemy w 2022 roku niekoniecznie muszą dotknąć segment samochodów marek premium, które dla wielu stanowią "ucieczkę" przez inflacją – zauważył Drzewiecki.

Top 10 marek premium w 2021 roku:

Marka Liczba rejestracji w 2021 roku (zmiana +/-) 1. BMW 23 964 szt. (+31 proc.) 2. Mercedes 19 561 (-0,5 proc.) 3. Audi 18 973 (+21,6 proc.) 4. Volvo 11 014 (+0,8 proc.) 5. Lexus 6154 (+38 proc.) 6. Mini 2628 (+26 proc.) 7. Porsche 1994 (+25 proc.) 8. Land Rover 1720 (+34 proc.) 9. Tesla 922 (+483 proc.) 10. Jaguar 464 (-29 proc.)

Top 10 modeli premium w 2021 roku:

Marka i model Liczba rejestracji w 2021 roku 1. Volvo XC60 4209 szt. 2. BMW serii 3 4084 3. Audi Q5 3959 4. BMW X3 3389 5. Audi Q3 3090 6. Volvo XC40 3037 7. BMW X5 2632 8. BMW serii 5 2468 9. Audi A6 2408 10. BMW serii 1 2276

Tesla liderem wśród samochodów elektrycznych

Tesla stała się liderem na rynku samochodów elektrycznych w Polsce. Liczba zarejestrowanych aut była o niemal 484 proc. wyższa w stosunku do 2020 roku. W sumie firma Elona Muska dostarczyła kierowcom nad Wisłą ponad 900 samochodów.