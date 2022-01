BMW iX Flow, które zmienia kolor karoserii jak kameleon zadebiutowało podczas targów CES 2022 w Las Vegas. Przedstawiciele niemieckiej marki podkreślają, że ta niezwykła technologia cyfrowa może otworzyć zupełnie nowe możliwości indywidualizacji samochodów i zwiększania wydajności napędu elektrycznego.

Płynna zmiana kolorów jest możliwa dzięki specjalnie opracowanemu foliowaniu. Lakier elektroforetyczny, wzbudzany przez impulsy elektryczne, przenosi na powierzchnię samochodu różne pigmenty, stąd karoseria przyjmuje pożądaną kolorystykę. W ocenie ekspertów BMW technologia pozwala na nieskończone kombinowanie ze zmianą barwy nadwozia. Jak to możliwe?

BMW zmienia kolor karoserii

Rozwiązanie zastosowane przez BMW opiera się na technologii stosowanej w eReaderach, czyli czytnikach e-booków. Nadwozie elektrycznego iX Flow pokrywają miliony mikrokapsułek o średnicy odpowiadającej grubości ludzkiego włosa. Każda zwiera ujemnie naładowane białe pigmenty i dodatnio naładowane czarne pigmenty. Teraz wystarczy nacisnąć przycisk w kabinie. W zależności od wybranego ustawienia impuls elektryczny powoduje gromadzenie się białego lub czarnego pigmentu na powierzchni mikrokapsułki nadając karoserii pożądany odcień. Osiągnięcie tego efektu na karoserii auta wymaga zastosowania wielu precyzyjnie dopasowanych segmentów okleiny, stąd m.in. laserowe cięcie poszczególnych elementów. Pracochłonne, ale BMW widzi w tym trzy korzyści dla kierowców...

BMW zmienia kolor i zwiększa zasięg

Pierwsza to możliwość dostosowania koloru auta do stroju czy samopoczucia. Drugi aspekt to informacja: odpowiedni kolor nadwozia zawiadomi o poziomie naładowania akumulatora, przełączenie na jaskrawą barwę pomoże odnaleźć auto na parkingu.

Wreszcie najbardziej funkcjonalna korzyść. Przełączenie w tryb jasnej karoserii zmniejsza nagrzewanie wnętrza w słoneczne dni i przyczynia się do mniejszego obciążenia klimatyzacji oraz oszczędzania energii elektrycznej. We wnętrzu technologia mogłaby na przykład zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się deski rozdzielczej. W chłodnej aurze ciemna powłoka pomoże wyłapywać wszelkie przebłyski słońca by wchłonąć więcej ciepła.

Zdaniem BMW w obu sytuacjach zyskuje użytkownik auta, ponieważ technologia zmniejsza zużycie paliwa lub energii z akumulatora. W 100-proc. elektrycznym samochodzie zmiana koloru w zależności od pogody może zatem również przyczynić się do zwiększenia zasięgu.

Samo rozwiązanie nie jest energochłonne. W przeciwieństwie do wyświetlaczy lub projektorów, technologia elektroforetyczna nie wymaga zasilania, aby utrzymać wybrany stan koloru na stałym poziomie. Prąd płynie tylko podczas krótkiej fazy zmiany barwy nadwozia. Tak magia wkracza do motoryzacji, a policja już zaciera ręce na myśl o nieoznakowanych radiowozach, które dowolnie zmieniają kolory...