Eksperci Euro NCAP w 2021 roku poddali testom zderzeniowym 33 modele samochodów. Próby przeprowadzono zgodnie z nową, bardziej rygorystyczną procedurą obowiązującą na lata 2020-2022. Z tej stawki aż 22 auta oceniono najwyższą notą pięciu gwiazdek. Teraz organizacja wytypowała auta "Best in Class", czyli najbezpieczniejsze w poszczególnych klasach...

Nagroda Euro NCAP Best in Class przyznawana jest tym samochodom, które w danym roku osiągnęły najlepsze wyniki w swoich kategoriach. Zwycięzcy muszą uzyskać ocenę pięciu gwiazdek, przy czym w karcie testu nie mogą mieć krytycznego obszaru ciała oznaczonego na czerwono. Pod uwagę brane są wyniki zdobyte w czterech "konkurencjach": ochrona dorosłych pasażerów, bezpieczeństwo przewożonych dzieci, ochrona pieszych oraz seryjnie montowane systemy bezpieczeństwa.

Skoda Fabia nowej generacji Best in Class 2021

Skoda Fabia nowej generacji została uznana przez Euro NCAP za najbezpieczniejszy samochód w klasie małych aut rodzinnych. Model czeskiej marki za ochronę dorosłych zdobył 85 proc., bezpieczeństwo dzieci oceniono na 82 proc., ochrona pieszych to 70 proc. Seryjnie montowane systemy bezpieczeństwa zasłużyły na aż 81 proc.

Nowa Fabia może być wyposażona w nawet dziewięć poduszek powietrznych, w tym poduszkę chroniącą kolana kierowcy, a tylne boczne poduszki są dostępne w tej serii po raz pierwszy. Mocowania Isofix i Top Tether na tylnych siedzeniach są częścią standardowego wyposażenia, a opcjonalnie mogą być zamontowane także na przednim siedzeniu pasażera. Dzięki temu samochód może pomieścić trzy bezpiecznie zamocowane foteliki dziecięce.

Toyota Yaris Cross najbezpieczniejsza

Toyota Yaris Cross zdobyła tytuł Best in Class 2021. Zdaniem ekspertów Euro NCAP pierwszy SUV japońskiej marki w segmencie B jest najbezpieczniejszym autem wśród... małych vanów (small MPV).

Yaris Cross otrzymał ocenę 86 proc. za ochronę dorosłych pasażerów i 84 proc. za ochronę przewożonych w samochodzie dzieci. Skuteczność systemów bezpieczeństwa czynnego organizacja Euro NCAP oceniła na 81 proc., a ochronę pieszych i rowerzystów na 78 proc.

- System automatycznego hamowania awaryjnego Yarisa Cross wykrywa zarówno pozbawionych ochrony użytkowników dróg, jak pieszych i rowerzystów, jak i inne pojazdy. Reakcja systemu na ryzyko kolizji z pieszymi była dobra (najwyższa ocena z pięciu), a z rowerzystami adekwatna (druga najwyższa ocena z pięciu aut sprawdzanych w serii testów). Samochód uniknął kolizji z nimi lub znacząco ograniczył skutki zderzenia w większości testów przeprowadzonych według różnych scenariuszy - stwierdzili eksperci Euro NCAP w ocenie skuteczności systemów bezpieczeństwa.

Nissan Qashqai najbezpieczniejszy wśród małych aut off-road

Nissan Qashqai został uznany przez Euro NCAP za najbezpieczniejszy samochód w klasie małych aut off-road (?). Model japońskiej marki zdobył tytuł Best in Class 2021. Wcześniej podczas testów zderzeniowych uzyskał 91 proc. możliwych do zdobycia punktów w zakresie ochrony pasażerów dorosłych oraz przewożonych dzieci, co plasuje ten samochód wśród najlepszych w swojej klasie.

Dodanie środkowej poduszki powietrznej – po raz pierwszy w modelach produkowanych na rynek europejski – umożliwiło uzyskanie maksymalnego wyniku, czyli 16 punktów w teście uderzenia w bok pojazdu. Niemal maksymalny wynik, czyli 23,8 z 24 możliwych punktów, samochód uzyskał za ochronę przewożonych dzieci. 70 proc. to wynik po testach bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Qashqai za seryjnie montowane systemy bezpieczeństwa zasłużyły na aż 95 proc.

Skoda Enyaq iV: elektryczna i bezpieczna

Skoda Enyaq iV to drugi model czeskiej marki w tytułem Best in Class 2021. Elektryczny SUV zdaniem Euro NCAP to najbezpieczniejszy duży samochód off-road.

Podczas testów zderzeniowych zdobył zdobył 94 proc. punktów za ochronę dorosłych i 89 proc. za ochronę dzieci. Bezpieczeństwo pieszych to 71 proc. Seryjnie montowane systemy bezpieczeństwa zasłużyły na aż 82 proc. możliwych punktów.

Enyaq iV w walce o zwycięstwo pokonał BMW iX.

Mercedes EQS: najbezpieczniejszy w dwóch kategoriach

Mercedes EQS pokazuje, że samochód może być luksusowy, elektryczny i bezpieczny. Euro NCAP przyznało mu tytuł Best in Class 2021 w dwóch kategoriach: "Executive Car" oraz "Pure Electric". Limuzyna ze Stuttgartu okazała się lepsza niż Polestar 2.