Ford Mustang Mach-E ściga Teslę. Firma Elona Muska jest pierwsza pod względem sprzedaży samochodów elektrycznych, ale przynajmniej w USA depcze jej po piętach Ford. Mustang Mach-E znalazł w 2021 roku ponad 27 tys. chętnych, co czyni go drugim najlepiej sprzedającym się elektrycznym SUV-em w Stanach Zjednoczonych, za Teslą Model Y.

Sprzedaż Mustanga Mach-E i spalinowego Mustanga wyniosła łącznie ponad 79,5 tys. sztuk. To przeszło 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Mustang Mach-E zakończył 2021 rok jako jeden z najgorętszych nowych modeli Forda i nadal szybko znika z dilerskich placów.

Ford Mustang Mach-E GT już w Polsce

W Polsce właśnie debiutuje najmocniejszy elektryk amerykańskiego koncernu – Mustang Mach-E GT. To najsilniejszy i najszybszy samochód w europejskiej gamie amerykańskiego koncernu. Ukryta pod karoserią para silników elektrycznych zapewnia 487 KM mocy i 860 Nm momentu obrotowego.

Nowy król wszystkich Fordów w Europie od zera do setki przyspiesza w 3,7 sekundy, by pomknąć do 200 km/h. A to osiągi lepsze niż zapewnia Porsche Taycan 4S (4 s do 100 km/h) i niewiele wolniej od wersji Turbo (3,2 s). Z kolei Mustang Mach-1 z benzynowym 460-konnym V8 rozpędza się do 100 km/h w 4,4 sekundy.

Ford Mustang Mach-E GT: zasięg i ładowanie akumulatora

Mustang Mach-E GT skrywa w podłodze największy akumulator o pojemności 98 kWh. Ford deklaruje zasięg do 490 km. Ładowanie także robi wrażenie – 10 minut pod kablem szybkiej ładowarki o mocy do 150 kW daje dodatkowe 99 km zasięgu, a 45-minutowa sesja wystarczy na uzupełnienie prądu od 10 do 80 proc.

Seryjne wyposażenie Mach-E GT obejmuje adaptacyjne zawieszenie MagneRide, sportowy układ hamulcowy Brembo z czerwonymi zaciskami czy specjalnie opracowane dla tego auta opony nawinięte na 20-calowe alufelgi. Do tego poza standardowymi ustawieniami układu napędowego (od Whisper, przez Active do Untamed) jest jeszcze specjalny tryb jazdy Untamed Plus. Ta funkcja kalibruje elektryczny napęd tak, by zapewniał stałą moc i moment obrotowy w powtarzających się sytuacjach wysokiego zapotrzebowania na konie i niutonometry, w czasie jazdy na torze wyścigowym.

Ford Mustang Mach-E GT: wnętrze, wyposażenie, systemy

W kabinie centrum dowodzenia Mach-E GT jest ogromny, 15,5-calowy ekran centralny z najnowszą generacją systemu komunikacji SYNC. Sportowe fotele Ford Performance i kierownicę pokrywa miękki zamsz. Wyposażenie obejmuje także system audio B&O z dziesięcioma głośnikami czy bezdotykowe sterowanie klapą 402-litrowego bagażnika. Ford Mustang Mach-E GT w Polsce kosztuje od 335 tys. zł.

Ford F-150 Lightning wjeżdża na rynek

Ford 2022 rok w wjeżdża z gamą aut elektrycznych, którą szybko zamierza powiększać. Wiosną pierwsi kierowcy odbiorą pickupa F-150 Lightning, a nieco później ofertę wzbogaci E-Transit.

W 2021 roku sprzedaż modeli zelektryfikowanych marki Ford rosła o 36 proc. szybciej niż całego segmentu. Zaowocowało to nowymi rekordami sprzedaży zarówno w grudniu, jak i w całym roku. W grudniu 2021 roku Ford sprzedał łącznie ponad 12,2 tys. zelektryfikowanych aut, co stanowi wzrost o 121 proc. w stosunku do sprzedaży w grudniu 2020 roku i ponad czterokrotnie większy przyrost niż całego segmentu w minionym miesiącu.

W czwartym kwartale 2021 roku Ford był w USA marką numer 1 pod względem sprzedaży. Łącznie na rynek trafiło ponad 508 tys. samochodów, co stanowi wzrost o niemal 27 proc. w porównaniu z dostawami w trzecim kwartale, przy ogólnym spadku sprzedaży na rynku motoryzacyjnym o około 3 proc.

Co ciekawe, Ford 2022 rok rozpoczyna z pakietem 247 tys. samochodów gotowych do odbioru. To o 22 tys. aut więcej niż w listopadzie i najwięcej w branży.

W ciągu ostatniego miesiąca Ford przyjął 70 tys. nowych zamówień detalicznych na samochody – o 58 tys. więcej niż w grudniu rok temu. W minionym miesiącu 33 proc. sprzedaży stanowiła realizacja wcześniejszych zamówień.

Udział Forda w detalicznej sprzedaży modeli segmentu SUV wyniósł w czwartym kwartale około 12 proc. (+3 proc. do udziału w analogicznym okresie 2020 roku). W porównaniu ze sprzedażą SUV-ów w trzecim kwartale popyt na nie w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku był wyższy o ponad 41 procent. Sprzedaż SUV-ów Forda wzrosła w grudniu o 7,3 proc. w stosunku do sprzedaży w listopadzie i o 12,3 proc. w 2021 roku w porównaniu ze sprzedażą w roku 2020.

Najnowsze modele Forda cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Łączna sprzedaż Mustanga Mach-E, Bronco, Bronco Sport i Mavericka wyniosła w grudniu niemal 24 tys. egzemplarzy, co stanowi ponad 14 procent całej gamy. Wszystkie te modele są sprzedawane przez dilerów w ciągu zaledwie 20 dni.

W grudniu sprzedaż Forda Bronco wyniosła 9168 egzemplarzy, czyli o niemal 11 procent więcej niż w listopadzie. Bronco oraz Bronco Sport znalazły w grudniu w sumie 15 446 nabywców. Obydwa SUV-y szybko trafiają do klientów – w ciągu, odpowiednio, jedynie 7 i 17 dni od dotarcia do dilera. Zapasy w tranzycie modeli Bronco i Bronco Sport wzrosły o, odpowiednio, 14 i 124 procent.

Sprzedaż nowego Forda Mavericka wyniosła 6030 egzemplarzy – o 134 proc. więcej niż w listopadzie. Co ciekawe model ten pozostaje na placach dilerskich jedynie 4 dni zanim trafi do nowych klientów. Wersja zelektryfikowana - Maverick Hybrid - znalazł 2159 chętnych. W grudniu sprzedaż pick-upów Forda wyniosła w sumie ponad 75,5 tys. egzemplarzy, zaś w czwartym kwartale – niemal 226 egz.

Pick-upy serii F okazały się najchętniej kupowanymi samochodami użytkowymi 45. rok z rzędu i najczęściej wybieranymi autami w Ameryce w ogóle, na przestrzeni ostatnich 40 lat. Modele serii F, ze sprzedażą wynoszącą 726 tys. egzemplarzy, wyprzedziły najbliższego konkurenta o ponad 156 tys. sztuk. Sprzedaż modeli serii F w grudniu wyniosła prawie 62,5 tys. samochodów, czyli o 3,4 procent więcej niż w listopadzie. Ford sprzedał niemal 163 tys. aut dostawczych, dzięki czemu marka świętuje 43. rok z rzędu w roli lidera tego segmentu w Ameryce. Najchętniej kupowanym vanem w USA – od czasu wprowadzenia go na rynek w 2015 roku – jest Ford Transit, którego sprzedaż wyniosła 99,7 tys. egzemplarzy. Ford spodziewa się, że do 2030 r. sprzedaż elektrycznych samochodów dostawczych i furgonetek do klientów flotowych i rządowych przekroczy 300 tys. sztuk rocznie.