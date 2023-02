Reklama

Taki mamy klimat i dziś nowe samochody badane są już nie tylko pod względem poziomu bezpieczeństwa. O ile testy zderzeniowe są specjalnością Euro NCAP, tak unijna organizacja Green NCAP sprawdza, jaki wpływ na otaczające nas środowisko mają obecnie produkowane auta.

W najnowszym rankingu sklasyfikowane zostały, co jasne, wszystkie dostępne rodzaje napędu - w tym spalinowe czy hybrydy. I tak jak należało się spodziewać, najwyższe miejsca zajęły samochody elektryczne.

Samochód elektryczny bardziej ekologiczny niż spalinowy?

Reklama

Choć musimy też uczciwie przyznać, że akurat w tym konkretnym zestawieniu nie były brane pod uwagę kwestie związane m.in. z produkcją i recyklingiem ogniw baterii trakcyjnych. A to wciąż jest proces, który – łagodnie mówiąc – dla naszej planety obojętny nie jest. Owszem, organizacja Green NCAP już wiosną 2022 r. podjęła próbę sklasyfikowania wybranych samochodów na podstawie ich wpływu na środowisko począwszy od procesu produkcji po złomowanie (Life Cycle Assesment), jednak w tym wypadku z tego aspektu zrezygnowano.

Dacia Spring pokonała Teslę

Wróćmy jednak do najnowszego raportu. Otóż Dacia Spring dostała najwyższe oceny w trzech z czterech kategorii: Clean Air Index, Greenhouse Gas Index i rekordowe 9,8 pkt w kategorii Energy Efficiency Index. Dobry wynik to po części efekt niskiej masy auta, co z kolei przekłada się na względnie niewielkie zużycie energii elektrycznej.

Dacia Spring na finał ostatecznie zdobyła 9,9 pkt. Sklasyfikowana na drugim miejscu Tesla Model 3 otrzymała na koniec 9,8 pkt.

NIO eT7, Renault Megane E-Tech i Cupra Born tak samo dobre

Kolejne miejsca zajęły następujące samochody: NIO eT7, Renault Megane E-Tech oraz Cupra Born (wszystkie po 9,6 pkt). Niezłe rezultaty zanotowały też m.in. Audi Q4 e-Tron oraz Hyundai IONIQ 5.