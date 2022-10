Reklama

Mandat 5 tys. zł za przekroczenie prędkości to "nagroda", którą otrzymał 39-letni kierowca Alfy Romeo zatrzymany przez grupę Speed z Ostrowi Mazowieckiej. W ocenie policji to efekt tego, że mężczyzna nie uczy się na własnych błędach…

Policjanci nieoznakowany radiowozem z wideorejestratorem patrolowali drogę wojewódzką DW 694. W miejscowości Ołtarze-Gołacze namierzyli Alfę Romeo, która na ograniczeniu do 90 km/h gnała 196 km/h! Czyli o 106 km/h za szybko.

Mandat 5 tys. zł za przekroczenie prędkości to nie wszystko

– W trakcie kontroli drogowej policjanci otrzymali informację z bazy danych, że 39-letni mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego dwa dni wcześniej również został zatrzymany i ukarany mandatem za przekroczenie prędkości w Siemiatyczach – powiedziała sierż. szt. Emilia Podbielska z mazowieckiej policji. – Wtedy kierowca przekroczył prędkość o ponad 31 km/h. Teraz 39-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie zapłaci 5 tys. zł – wyliczyła.

To oznacza, że kierowca Alfy Romeo za pierwszym razem w Siemiatyczach dostał od policji 800 zł mandatu plus 9 punktów karnych za przekroczenie prędkości w zakresie od 31 do 40 km/h. Drugie spotkanie kosztowało go znacznie więcej.

Za przekroczenie prędkości o więcej niż 71 km/h w myśl nowego taryfikatora grozi mandat 2500 zł plus 15 punktów karnych. Jednak w myśl zasady recydywy kwota wyższego mandatu została podwojona i urosła do 5 tys. zł. To oznacza, że kierowca AR w dwa dni "zarobił" 5,8 tys. zł kary. Do tego 24 punkty karne i utrata prawa jazdy.

Przez punkty karne szybko stracisz na prawo jazdy, recydywa już działa

Przypominamy, że od 17 września punkty karne i mandaty policja wylicza według nowych zasad. Warto pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12 punktów. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawo jazdy znika. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko śmiertelnego potrącenia pieszego. Do tego spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych. Od 17 września obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł na miejscu

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Mandat w recydywie, czyli kiedy i za co podwójna kara, zobacz 8 wykroczeń

Oprócz pięciu przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w ośmiu przypadkach. Przepisy wskazują cztery najgroźniejsze przewinienia wobec pieszych:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp . – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

– pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł); złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta, grzywna w sądzie to 30 tys. zł

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.