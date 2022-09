Reklama

McLaren kontra policyjne BMW. Na autostradzie A1 pewien 29-letni kierowca brytyjskiego supersamochodu najwidoczniej postanowił sprawdzić jego możliwości. Wcisnął gaz, a reszta poszła nie tak, jak się spodziewał…

Swojego McLarena na A1 zdążył rozpędzić do 159 km/h. Policja namierzyła go na wysokości miejscowości Gąski, gdzie jest ograniczenie prędkości do 70 km/h. Tym samym przekroczył dozwolony limit o 89 km/h.

McLarenem szalał na autostradzie A1, policja nie miała litości

Patrol w nieoznakowanym BMW nagrał wykroczenie wideorejestratorem i zatrzymał kierowcę McLarena. Zgodnie z nowym taryfikatorem 29-latek otrzymał 2,5 tys. zł mandat i 15 punktów karnych.

Kierowca McLarena bardziej pożałuje punktów karnych niż mandatu

Mandat 2,5 tys. zł na właścicielu auta wartego milion złotych raczej nie zrobi wrażenia. Jednak punkty karne już tak – przypominamy, że zebranie 24 punktów karnych zmienia kierowcę w pieszego. Od 17 września jednorazowo 15 punktów karnych można dostać w 21 przypadkach. Przy tym w myśl nowych przepisów nie ma już możliwości kasowania punktów na kursach reedukacyjnych, do tego pozostają one na koncie przez 2 lata od chwili opłacenia mandatu.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości?

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Dlatego błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych.

Przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami za przekroczenie prędkości:

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.)

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Punkty karne to od 17 września postrach groźniejszy niż mandaty. Wcześniej nie brakowało kierowców, którzy bardziej obawiali się utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów niż konsekwencji finansowych. Stąd w terenie zabudowanym mocniej wciskali gaz i łamali przepisy, ale nie przekraczając granicy 100 km/h – w razie wpadki woleli zapłacić karę. Jednak od połowy września 2022 roku oba rodzaje sankcji przybrały na sile.

Kierowcy muszą też się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje mandatem o podwójnej wysokości.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości: