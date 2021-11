McLaren 720S został rozbity w Otwocku na ulicy Kraszewskiego. Do zdarzenia przyjechali strażacy. Na miejscu zastali złamany w połowie słup energetyczny, porozrzucane części samochodu. Na drodze leżało urwane przednie koło, elementy zawieszenia.

- Kierował jeden z lepszych kierowców Rallycross. Trzy razy na podium w sezonie 2021 Mistrzostw Polski. Prędkość wg GPS 55 km/h. Ślisko - relacjonuje Piotr Dobrowolski, ojciec sprawcy zniszczenia McLarena i wielokrotny Mistrz Polski w wyścigach samochodowych i motocyklowych.

McLaren 720S rozbity, a jak doszło do zdarzenia w Otwocku?

- Co się stało? Najprawdopodobniej, uślizg tyłu i uderzenie przednim prawym kołem w krawężnik. Potem uderzenie w latarnię. Na pokładzie dwie osoby, nikomu nic się nie stało. McLaren 720S jest dziki. Nawet najlepszy kierowca może sobie czasami z nim nie poradzić - wyjaśnił Dobrowolski.

McLaren 720S rozbity w Otwocku to samochód, który należał do firmy Select Automotive, a jej właścicielem jest właśnie Piotr Dobrowolski. Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą luksusowych i mocnych samochodów. Jego syn, Oliwier Dobrowolski, to także kierowca wyścigowy.

Dobrowolski nagrał nawet film z miejsca kraksy. Podchodząc do rozbitego McLarena zwrócił się do syna: Sprzedałeś samochód...

McLaren 720S po zderzeniu w Otwocku na złom

- Tak wygląda piękny McLaren 720S, który skończył swój żywot na polskiej ziemi, kasując po drodze jedną lampę - stwierdził Piotr Dobrowolski. - Karbonowa karoseria spowodowała, że przy takim dzwonie, a jechały dwie osoby, nikomu nic się nie stało. I to jest najważniejsza informacja. Dwie poduszki wystrzeliły. Nie zdziwiłbym się, gdyby za rok McLaren 720S był do sprzedania, bo żyjemy w dziwnym kraju. Na razie jest totalnym złomem. Prawe drzwi rozpadły się na dwie części, nie ma przedniego koła - wyjaśnił.

McLaren 720S i cena w Polsce?

McLaren 720S to maszyna brytyjskiej stajni, którą napędza turbodoładowany silnik 4.0 V8 o mocy 720 KM (770 Nm). Auto z takim sercem od 0 do 100 km/h przyspiesza w 2,9 s. Sprint do 200 km/h to ledwie 7,8 s. Hamowanie z prędkości 100 km/h trwa 2,8 s, a auto w tym czasie pokona ok. 30 m.

W Polsce bazowa cena 720S Coupe obecnie wynosi 1 425 840 zł.