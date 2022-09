Reklama

Mazda ogłosiła, że wszystkie nowe samochody wydane w jej oficjalnej sieci dilerskiej objęte zostały 6-letnią gwarancją do limitu przebiegu 150 tys. km - w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Rozszerzona gwarancja obowiązuje od 1 września w całej Europie, dotyczy wszystkich podzespołów samochodu objętych do tej pory 3-letnią gwarancją z limitem do 100 tys. km.

Mazda udziela nowej gwarancji na każdy model – od miejskiej Mazdy2 Hybrid, po debiutującą właśnie w salonach Mazdę CX-60 PHEV.

Mazda CX-60 i spółka z gwarancją na 6 lat

– Wydłużenie okresu gwarancyjnego do 6 lat lub 150 tys. km znacząco zwiększa konkurencyjność rynkową Mazdy w porównaniu do innych marek – powiedział Piotr Nowak, Dyrektor Sprzedaży Mazda Motor Poland. – To jeden z najdłuższych okresów ochrony oferowany na polskim rynku i jestem przekonany, że rozszerzona gwarancja będzie miała korzystny wpływ na komfort korzystania z naszych samochodów oraz przyczyni się do zwiększenia ich wartości przy odsprzedaży – podkreślił.

Reklama

Mazda oferuje przedłużenie 3-letniej gwarancji

Z kolei osoby, które odebrały nowe samochody przed 1 września mogą w punktach dilerskich Mazdy w całej Polsce odpłatnie wydłużyć okres obowiązywania dotychczasowej gwarancji o dodatkowe 36 miesięcy. Taką możliwość daje 3 letnia gwarancja ubezpieczeniowa Car Garantie.