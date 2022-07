Reklama

Mazda CX-60 od marca jest dostępna jako hybryda plug-in, czyli ładowana z gniazdka. Nowy SUV z Hiroszimy skusił już 700 osób – kierowcy decydowali się w ciemno, bez jazdy próbnej. A od niedawna w salonach japońskiej marki trwają specjalne pokazy i jak usłyszeliśmy, zainteresowanie autem jest ogromne. Szczególnie, że można już zamawiać CX-60 z nowym silnikiem Diesla 3.3 Skyactiv-D.

– Tego typu czysty i nowoczesny silnik, w takim nadwoziu ciągle znajduje zastosowanie. Wystarczy, że ktoś ciągnie ciężkie przyczepy, mieszka w górach albo pokonuje długie dystanse z dużym obciążeniem – wówczas solidny diesel sprawdza się bardzo dobrze. Warto też spojrzeć na liczby. Nasi rywale premium w Niemczech sprzedają 40 proc. diesla, w Polsce to nawet 49 proc. – powiedział dziennik.pl Wojciech Halarewicz, wiceprezes Mazda Europe. – Wierzymy, że jest okazja do wprowadzenia takiego silnika. Szczególnie, że konkurencja jest mniej odważna. Mamy sposobność pozyskania klientów, którzy będą chcieli mieć diesla, ale ich dotychczasowa marka zrezygnowała z tej technologii z jakichś powodów – podkreślił.

Mazda CX-60 z nowym Dieslem już w Polsce, dwa warianty do wyboru

Mazda CX-60 z rzędowym sześciocylindrowym silnikiem Diesla 3.3 Skyactiv-D występuje w dwóch wersjach mocy: 200 KM i 254 KM. Ośmiobiegowa skrzynia automatyczna w słabszym wariancie przekazuje napęd na tył, w mocniejszym zastosowano układ 4x4.

Obie odmiany ułożonej wzdłużnie jednostki są wspomagane systemem M Hybrid Boost - 48-woltowym układem miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wysoką moc i bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności.

Nowy silnik Diesla 3.3 Skyactiv-D to techniczny popis Mazdy

Japońscy inżynierowie wyjaśniają, że nowy silnik powstał z powiększenia pojemości skokowej sześciocylindrowego, rzędowego silnika dieslowskiego z 2,2 do 3,3 litra. Poszerzony został także zakres prędkości obrotowych, w jakim możliwe jest spalanie ubogiej mieszanki (cechujące się wysoką wydajnością i minimalnym zużyciem paliwa).

Do tego czarodzieje z Mazdy postarali się by nowy silnik wykorzystywał nadmiarowe powietrze do poprawy charakterystyki spalania. Efektem jest żywsza reakcja na wciśnięcie gazu, niższe emisje tlenków azotu (NOx) przy wysokich obrotach, a także lepsza wydajność cieplna ze względu na występowanie ubogiego spalania w szerszym zakresie obrotów silnika.

Mazda CX-60 z silnikiem Diesla zaskoczy zasięgiem na jednym zbiorniku

Wykorzystanie w procesie spalania całego nadmiarowego powietrza niezależnie od aktualnej prędkości obrotowej silnika umożliwiają dwa rozwiązania. Pierwszym są komory spalania o jajowatym kształcie, dzielące mieszankę paliwowo-powietrzną na dwa obszary w zagłębieniu denka tłoka, co powiększa przestrzeń ubogiego spalania przy minimum niespalonych osadów. Drugim jest technologia podawania paliwa pod wysokim ciśnieniem, które umożliwia szybki i precyzyjny wtrysk.

W ocenie Mazdy oba patenty przyczyniają się do uzyskania przez CX-60 wyjątkowo dużego zasięgu na jednym zbiorniku paliwa. Co więcej, rzędowy silnik sześciocylindrowy cechuje się prostą konstrukcją, stąd waży podobnie jak czterocylindrowy diesel, co z kolei (przy większej liczbie cylindrów i pojemności skokowej) zmniejsza do minimum różnice w wyważeniu i jakości prowadzenia auta.

Mazda CX-60 z nowym dieslem 3.3, czyli jaka moc, spalanie i przyspieszenie?

Wszystkie te techniczne fajerwerki dla kierowcy oznaczają, że Mazda CX-60 ze słabszym dieslem 3.3 Skyactiv-D/200 KM (450 Nm w zakresie 1400-3000 obr./min) i napędem na tylną oś powinna od 0 do 100 km/h przyspieszać w 8,4 sekundy. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,9 l/100 km. To oznacza, że 58-litrowy zbiornik zatankowany do pełna powinien zapewnić niemal 1200 km zasięgu.

Silniejszy diesel 3.3 Skyactiv-D to moc 254 KM i najwyższy w gamie moment obrotowy – aż 550 Nm w zakresie od 1500 do 2000 obr./min (to o 50 Nm więcej niż w hybrydzie plug-in). Mazda obiecuje, że topowy wariant wysokoprężny rozpędzi CX-60 od zera do 100 km/h w 7,4 sekundy. Średnie zużycie paliwa w okolicy 5,3 l/100 km także robi wrażenie, szczególnie przy tych gabarytach, seryjnym napędzie 4x4 i masie ok. 2,5 t.

Mazda CX-60, hybryda plug-in najmocniejsza i napęd na tylne koła

Mazda CX-60 najpierw pojawiła się z napędem hybrydowym typu plug-in. Zespół ten łączy czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 175 KM (129 kW; wcześniej Mazda informowała o mocy 100 kW, ale ostatecznie ją zwiększono) i akumulatorem o pojemności 17,8 kWh zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania szczególnie niskiego położenia środka ciężkości).

Sprzężenie pracy silników benzynowego i elektrycznego składa się na imponującą łączną moc systemową 327 KM i potężny maksymalny moment obrotowy 500 Nm. Mazda CX-60 przebijając barierę 300 KM została najmocniejszym seryjnym modelem w historii japońskiej marki. Do tej pory koronę nosiła RX-7, której silnik Wankla produkował 280 KM. Możliwości? Japoński SUV z wtyczką ma temperament auta sportowego. CX-60 PHEV popędzona przez kierowcę zachowuje się jak ekolog na dopalaczach. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,8 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 200 km/h.

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. CX-60 e-Skyactiv PHEV w trybie elektrycznym zapewnia do 63 km zasięgu. Mało? Z badań przeprowadzonych wśród kierowców w Polsce wynika, że średni dzienny przebieg wynosi 50 km. Zaletę zasięgu docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować baterie (dom, biurowiec), wtedy hybrydowa Mazda z wtyczką może być wykorzystywana jako samochód elektryczny. Naładowanie akumulatora trakcyjnego od zera do pełna przy użyciu standardowego gniazdka 240 V potrwa 4 godziny.

Producent podaje średnie spalanie na poziomie – uwaga! – 1,5 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

Jak jeździ Mazda CX-60 PHEV? Jest zwinna i stabilna

Na drodze Mazda CX-60 PHEV popisuje się wysoką kulturą – proste pokonuje majestatycznie zapewniając wysoki komfort. Reakcja na gaz jest szybka, szczególnie w trybie Sport. Ośmiobiegowy automat płynnie sortuje przełożenia. Układ kierowniczy z elektrycznym wspomaganiem pracuje z delikatnym, przyjemnie wyczuwalnym oporem i dobrze informuje o sytuacji na styku kół i drogi. Mazda postarała się o zapewnienie poczucia pełnej kontroli nad autem. A kiedy droga zaczyna skręcać CX-60 zaskakuje zwinnością i stabilnością – tu inżynierowie wskazują na atuty systemu kontroli zachowania kinematycznego (Kinematic Posture Control). To unikalne rozwiązanie wykrywa jazdę po łuku i w razie potrzeby przyhamowuje lekko tylne wewnętrzne koło, zmniejszając tendencję do przechyłu nadwozia i dociskając podwozie do nawierzchni. I to naprawdę działa!

Poza tym CX-60 świetnie czuje się zarówno w mieście, jak i w trasie. By poznać jej charakter, wystarczyło nam ok. 100 km w okolicach Lizbony i wyprawa na najdalej na zachód wysunięty kawałek Europy - przylądek Cabo da Roca. Średnie zużycie paliwa podczas pierwszych jazd wyniosło ok. 3,1 l/100 km (niecałe 24 kWh energii).

Mazda CX-60 i cztery wersje wyposażenia

Mazda CX-60 w Polsce jest dostępna w czterech wersjach: bazowej Prime-Line, środkowej Exclusive-Line oraz dwóch o wzbogaconym wyposażeniu i jakości wykończenia: Homura i Takumi.

Poziom Prime-Line z zewnątrz wyróżnia siatka maskująca przedniego grilla we wzór plastra miodu, światła w technologii LED, czarne listwy wokół okien oraz 18-calowe alufelgi. Wnętrze to m.in. czarna materiałowa tapicerka z detalami w kolorze tytanu. Kierownica i lewarek skrzyni biegów obszyte są skórą. Wyposażenie obejmuje: elektrycznie otwierane szyby, fotele kierowcy i pasażera regulowane w 6 kierunkach, dwustrefową automatyczną klimatyzację, centralny kolorowy ekran o przekątnej 12,3 cala z obsługą pokrętłem wielofunkcyjnym, radio cyfrowe DAB z 8 głośnikami, Bluetooth, bezprzewodowy system Apple CarPlay i Android Auto, nawigację satelitarną oraz tempomat.

Mazda CX-60 Exclusive-Line z systemem Mazda Driver Personalisation

Wariant Exclusive-Line to grill ze szczeblami lśniącymi czernią, listwy wokół szyb w tym samym kolorze, 20-calowe alufelgi, wyróżniający wzór oświetlenia z przodu i z tyłu, inteligentny system dostępu bez kluczyka oraz podgrzewane miejsce spoczynku wycieraczek. Pakiet Comfort dla tej odmiany wzbogaca CX-60 o wnętrze wykończone czarną skórą, tablicę rozdzielczą obitą czarną ekologiczną skórą z wałeczkami w kolorze tytanowym. Obszycia słupków dachowych i podsufitka są w jaśniejszych odcieniach.

Przednie fotele dają się sterować elektrycznie w 10 kierunkach i są klimatyzowane; dostępne jest też ogrzewanie tylnych siedzeń. System dostosowywania pozycji za kierownicą Mazda Driver Personalisation jest seryjny, a dzięki funkcji rozpoznawania twarzy automatycznie reguluje: fotel, wyświetlacz head-up i lusterka zewnętrzne do zapamiętanych ustawień.

Mazda CX-60 w wersji Takumi

CX-60 w wersji Takumi z zewnątrz wyróżnia inny kształt przedniego zderzaka, grill z czarnymi szczeblami, srebrne wykończenie motywu skrzydła, oznaczenia napędu na błotnikach oraz listwy wokół szyb o wysokim połysku plus 20-calowe alufelgi z krawędziami szlifu diamentowego.

Mazda CX-60 w wersji Homura

CX-60 w wersji Homura to jednorodny kolor nadwozia. Specjalne ukształtowanie przedniego pasa podkreśla wloty powietrza i daje większą powierzchnię pokrytą lakierem w dolnej partii pod zderzakiem. Błyszcząca kratownica grilla ma wzór plastra miodu, a motyw skrzydła polakierowano lakierem Jet Black. Czarne są także 20-calowe alufelgi. Wnętrze wita czarną skórą na fotelach. Poziom wyposażenia wersji Homura odpowiada poziomowi Exclusive-Line z pakietem Comfort, z dodatkami takimi jak m.in. elektryczna regulacja położenia kierownicy czy oświetlenie miejsca na nogi w tylnym rzędzie siedzeń.

Mazda CX-60 z silnikiem 3.3 Skyactiv-D kosztuje jak hybryda, czyli ceny w Polsce

Mazda CX-60 z silnikiem Diesla jest obecnie najtańszą w gamie wersją japońskiego SUV-a. Samochód z bazowym napędem 3.3 Skyactiv-D/200 KM kosztuje od 201 900 zł - to cena wersji Prime-Line (hybryda plug-in od 229 900 zł).

Kolejna odmiana Exclusive-Line jest oferowana za 211 900 zł; mocniejszy diesel 3.3/254 KM od 231 900 zł (hybryda od 239 900 zł).

Pakiet Homura równa się minimum 230 900 zł. W tej specyfikacji CX-60 z silnikiem diesla 3.3/254 KM kosztuje tyle co hybryda plug-in - od 250 900 zł.

Topowa wersja Takumi wymaga od 238 900 zł (3.3 Skyactiv-D/200 KM). W przypadku tej odmiany cena 254-konnego diesla jest również identyczna z kosztem hybrydy - wydatek na poziomie 258 900 zł.

Mazda CX-60, ceny i wersje wyposażnia

Mazda CX-60 Prime-Line Exclusive-Line Homura Takumi 2.5 e-Skyactiv PHEV 327 KM 8AT AWD 229 900 zł 239 900 zł 250 900 zł 258 900 zł 3.3 e-Skyactiv D MHEV 200 KM 8AT RWD 201 900 zł 211 900 zł 230 900 zł 238 900 zł 3.3 e-Skyactiv D MHEV 254 KM 8AT AWD - 231 900 zł 250 900 zł 258 900 zł

Mazda CX-60 2.5 hybryda plug-in kontra diesel 3.3 Skyactiv-D, dane techniczne i różnice