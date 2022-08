Reklama

AAA Auto wpadło pod lupę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego. Wszystko z powodu podejrzanych praktyk jednego z największych dealerów samochodów używanych w Polsce.

Klienci AAA Auto często na etapie podpisywania umowy sprzedaży dowiadywali się, że muszą zapłacić za dodatkowe usługi, o których nie byli wcześniej informowani. Często na stronach dealera oraz zewnętrznych ogłoszeniach nie dołączano informacji, że podczas transakcji do ceny samochodu zostanie doliczona opłata za dodatkową usługę. To nie koniec dyskusyjnych stosowanych przez dealera.

AAA Auto dopisywało dodatkowe koszty i ubezpieczenie do rachunku

"Konsumenci, którzy decydowali się na zakup, rezerwując wcześniej wybrany pojazd, dopiero podczas wizyty w salonie sprzedaży dowiadywali się, że do prezentowanej ceny pojazdu należy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości około 1300 zł" – poinformował UOKiK w komunikacie.

Sprzedawcy wskazywali różne powody naliczenia opłaty. Czasami była to „opłata za przygotowanie auta”, innym razem za "dezynfekcję w związku z sytuacją epidemiologiczną" lub po prostu "opłata za sprawdzenie legalności pojazdu".

Konsumenci poinformowali UOKiK o tym, że często w ofercie był automatycznie uwzględniany produkt ubezpieczeniowy, którego wcale nie zamierzali kupować. Natomiast na stronie internetowej dealera można było znaleźć informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego czy ubezpieczenia assistance, których ceny nie miały doliczonego podatku VAT.

"Postawiłem zrzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce AUTOCENTRUM AAA AUTO, sprzedawcy używanych samochodów. Cena dla konsumentów jest podstawową informacją decydującą o wyborze. Zgodnie z naszymi ustaleniami oraz otrzymanymi sygnałami, dopiero na etapie podpisywania umowy konsumenci dowiadywali się, że muszą opłacić dodatkowe usługi, o których nie mieli dotąd pojęcia" - poinformował Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

AAA Auto unikało odpowiedzialności za wady samochodów? UOKiK sprawdzi umowy

UOKiK wszczął odrębne postępowanie w sprawie umów stosowanych przez Autocentrum AAA Auto. Urząd podejrzewa, że w umowach sprzedaży stosowano klauzule, które pozwalały dużemu graczowi uchylać się od odpowiedzialności za ewentualne wady pojazdu. Na razie to tylko zarzuty, ale jeśli się potwierdzą – kara może być surowa. Spółce grozi grzywna w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu, a do tego będzie musiała natychmiast zaprzestać takich praktyk.

"Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że spółka Autocentrum AAA Auto z Piaseczna, właściciel salonów sprzedaży i skupu samochodów używanych, może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Na terenie Polski AUTOCENTRUM posiada 14 salonów, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu. Samochody prezentowane są również na portalach: aaaauto.pl, otomoto.pl" - poinformował UOKiK w komunikacie.