Samochód korzystniej jest użytkować niż kupić na własność? Okazuje się, że Polacy coraz odważniej podążają za europejskimi trendami i zmieniają podejście do finasowania aut. Jednak większość nie słyszała o ofercie dopasowanej do ich potrzeb. Ale po kolei…

Subskrypcja to metoda, którą można porównać z prenumeratą czy abonamentem. Ten wygodny sposób korzystania z usług czy produktów zdobywa popularność w tempie geometrycznym.

Skoda Najem All Inclusive wygodny jak Netflix?

Według badania "The Sharing Economy" opublikowanego przez PwC (PricewaterhouseCoopers) już co trzecia osoba będąca przedstawicielem pokolenia Y (ludzie urodzeni w latach 80. i 90. XX wieku) woli płacić za dostęp do dóbr i usług bez kupowania ich na własność. Filmy i seriale na Netflixie, streaming muzyki przez platformę Spotify, oprogramowanie komputerowe czy dodatkowe opcje w samochodach – świat idzie w stronę subskrypcji. Największą zaletą tego rozwiązania jest komfort oraz niższe koszty – dany produkt można kupić bez wychodzenia z domu i w dodatku często taniej niż w sklepie. W Polsce ten sposób rozliczania staje się coraz bardziej powszechny i atrakcyjny – już niemal co czwarta osoba korzysta z modelu subskrypcyjnego u przynajmniej jednego dostawcy; kolejnych 5 proc. rozważa taką formę. A co gdyby na podobnych zasadach użytkować samochód zamiast kupować go na własność?

Skoda sprawdziła: Polacy chcą uwolnić się od obowiązków związanych z samochodem

Analitycy PwC zauważają, że rosnący trend płacenia za usługi widać także w branży motoryzacyjnej, gdzie aż 75 proc. przedstawicieli pokolenia Y (30- i 40-latkowie) jest skłonnych zrezygnować z posiadania auta na rzecz jego wynajmu. Na polskim podwórku obraz zmian w postrzeganiu własności i rosnącej popularności ekonomii subskrypcji daje najnowsze badanie przeprowadzone przez agencję Opinia24 na zlecenie marki Skoda.

Mimo, że ciągle co trzeci Polak chce mieć auto na własność, to już kolejne 4 proc. ankietowanych deklaruje potrzebę wynajęcia samochodu do użytku przynajmniej na rok. I właśnie ta druga grupa zmianę na nowocześniejsze rozwiązanie motywuje chęcią uwolnienia się od typowych obciążeń związanych z posiadaniem samochodu. Zasady najmu wymyślono tak, by dawał większą wolność, stąd w cenie stałej miesięcznej raty użytkownik dostaje szereg benefitów, lista obejmuje m.in. wymianę i przechowywanie opon (dla co piątego Polaka przeglądy i sezonowa wymiana ogumienia mogły być załatwione bez jego udziału), ubezpieczenie obejmujące cały okres najmu, samochód zastępczy w przypadku awarii. A po zakończeniu umowy nie trzeba martwić się sprzedażą użytkowanego auta – dotychczasowy samochód zostaje u dilera i możemy przesiąść się do nowego.

Skoda Najem All Inclusive sposobem na inflację

Nie bez znaczenia jest także obecna sytuacja gospodarcza – co czwarty badany uważa, że w obliczu szalejącej inflacji najem samochodu to lepsze rozwiązanie niż zaciągnięcie kredytu na zakup auta. Jednocześnie w ciągu najbliższej dekady spodziewamy się częstszego sięgania po najem. Z drugiej strony dziś niemal 8 na 10 Polaków (78 proc.) twierdzi, że nie spotkało się z usługą długoterminowego najmu auta dla klientów indywidualnych. Skoda chce zmienić zasady gry i sprawić, by samochód był w zasięgu ręki, niczym przebojowy serial na Netflixie. Czeska marka wprowadza na rynek nowy sposób finasowania Skoda Najem All Inclusive.

– Nasza nowa oferta jest odpowiedzią na zmieniające się zachowania klientów Skody. Obserwowany przez nas trend to chęć wiązania się z autem na krótszy termin. Wiele osób zamiast posiadać auto, woli z niego po prostu korzystać. Hasło naszej nowej usługi "Wszystko czego potrzebujesz, w jednej ofercie" bardzo dobrze obrazuje jej zalety – powiedział Michał Bajon, dyrektor sprzedaży w Skoda Polska. – W ramach Skoda Najem All Inclusive gwarantujemy naszym klientom brak zmartwień, czyli tak lubiany przez Polaków "święty spokój". Dzięki pakietowi usług zebranych w jedną ofertę klient nie musi się o nic martwić – zapewniamy pełną opiekę i pomoc w użytkowaniu samochodu. Pozostawiamy mu tylko najprzyjemniejszą część związaną z jazdą i codziennym korzystaniem z auta – podkreślił.

Na czym polega Skoda Najem All Inclusive?

To kompleksowe finansowanie przygotowano z myślą o klientach indywidualnych, osobach prowadzących działalność gospodarczą oraz MŚP. To także bardzo dobre rozwiązanie, jeśli ktoś nie chce zawracać sobie głowy zobowiązaniami na koniec umowy. Formalności można załatwić od ręki w jednym miejscu – przecież Skoda oferuje największą liczbę salonów w całej Polsce. Wkład własny nie jest konieczny, ale może też sięgać do 10 proc. w przypadku 48 miesięcznego kontraktu. Z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą i MŚP daje to swobodę wyboru między wyższą wpłatą na starcie, która może być korzystna ze względów podatkowych i obniża raty, a niską wpłatą, kiedy przedsiębiorca nie planuje pozbywać się gotówki, tylko wykorzystać ją w innych celach. Na wysokość rat ze stałym oprocentowaniem wpływa również krótszy lub dłuższy okres finansowania, nawet do 48 miesięcy. Pod koniec kontraktu (trwającego od 2 do 4 lat) użytkownik zwraca auto do dilera i może zmienić je na kolejną nową Skodę.

Skoda Najem All Inclusive pozwala także na nieco większą swobodę. Klient może wybrać auto dostępne od ręki lub w dowolnej konfiguracji. Takie nowoczesne finansowanie pozwala również rozwinąć skrzydła przy wyborze dodatkowego wyposażenia. Warto dodać, że przy okazji auto o lepszej prezencji może stanowić wizytówkę firmy.

Co daje Skoda Najem All Inclusive, czyli korzyści dla kierowcy

Wybierając Skoda Najem All Inclusive można zapewnić sobie samochód bez dodatkowych i nieprzewidzianych wydatków. Podczas całej umowy (trwającej od 2 do 4 lat) w stałej miesięcznej racie zawarty jest koszt finansowania auta (spłaca się jedynie przewidywaną utratę wartości pojazdu w okresie umowy, a nie całą jego cenę) oraz dodatkowe usługi. Są to m.in.:

pełna obsługa serwisowa, czyli obsługa i naprawa elementów układów: hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego, napędowego oraz elektrycznego;

zarządzanie szkodami;

samochód zastępczy na cały okres trwania naprawy mechanicznej lub blacharsko-lakierniczej, podobnej klasy co wynajmowany;

przeglądy techniczne;

ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC i NNW na cały okres najmu;

assistance VWFS (24h na dobę);

opony zimowe (wymiana, przechowanie w ASO, ubezpieczenie);

dowolna konfiguracja samochodu;

wymiana części eksploatacyjnych;

usługi Skoda Connect na cały okres trwania umowy.