Reklama

Skoda zmienia design swoich samochodów i rozkwita na naszych oczach. Pierwszym autem w nowym stylu Modern Solid jest elektryczny SUV pod nazwą Vision 7S. Producent właśnie odsłonił wygląd sylwetki jeszcze gorącego dzieła...

– Modern solid to nowy kierunek dla marki Skoda – powiedział Martin Jahn, członek zarządu Skoda Auto odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Jego zdaniem to największa rewolucja od czasu kiedy ponad 30 lat temu czeska marka została częścią Grupy Volkswagen (1991 rok). Czego powinni spodziewać się nowożytni?

Skoda Vision 7S to historyczna zamiana stylistyki samochodów czeskiej marki

Vision 7S stylistyką wybija się na tle dotychczasowych propozycji Skody. Nawet ekstrawagancki Enyaq iV przy nowym SUV-ie wygląda... skromnie. Model 7S wyróżnia znacznie szersza i bardziej płaska ramka grilla, która jest przyciemniona i zamknięta. Przednie reflektory na krawędzi auta rozmieszczono w dwóch rzędach, jeden nad drugim. Swoim ustawieniem tworzą kształt litery T. Ostro zarysowany pas świateł do jazdy dziennej rozciąga się na boki przypominając skrzydła.

Reklama

Skoda zrezygnowała z logo marki, zamiast tego jest...

Przedni zderzak ma siedem pionowo ułożonych wlotów powietrza z pomarańczową wstawką w środku. Podobny trik stylistyczny powtórzono z tyłu. Dolną część Vision 7S chroni aluminiowa osłona najazdowa. Zamiast logo czeskiej marki na przedniej masce i klapie bagażnika jest napis SKODA. Duże koła wypełniają błotniki po brzegi - kształt felg jest nie tylko efektowny, ale i aerodynamiczny.

Skoda Vision 7S większa niż Superb i Kodiaq, jakie ma wymiary?

Skoda stawia na przestronność, trwałe i ekologiczne materiały, aerodynamiczny i efektowny wygląd oraz niespotykane dotąd w autach czeskiej marki proporcje. Vision 7S, podobnie jak Enyaq iV, powstanie na uniwersalnej platformie MEB opracowanej dla samochodów elektrycznych Grupy VW. Technicznie auto będzie bliźniaczą konstrukcją do Volkswagena ID.6 oferowanego w Chinach. Stąd można spodziewać się podobnych wymiarów (długość/szerokość/wysokość - 4,88/1,85/1,68 m). Z takimi wartościami model Vision 7S już teraz staje na szczycie gamy samochodów Skody - jest większy niż Superb czy Kodiaq. Imponujący rozstaw osi sięgający niemal 3 m pozwolił zbudować bardzo obszerne wnętrze, w którym zmieści się 7 podróżnych w trzech rzędach siedzeń.

Reklama

Skoda zmienia styl na Modern Solid, wnętrze z pionowym ekranem imponuje

Wnętrze nowej Skody wita symetrycznym układem kokpitu. Minimalizm to hasło, które przyświecało projektantom szerokiej deski rozdzielczej. Skoda pierwszy raz w historii zastosowała pionowy ekran dotykowy.

Spłaszczona kierownica ma zapewnić dobry widok na zestaw wskaźników. Pod centralnym wyświetlaczem znajduje się konsola środkowa z trzema dużymi pokrętłami do sterowania klimatyzacją. Jeszcze niżej w specjalnych schowkach przewidziano podłączenie smartfonów.

Podłokietnik pomyślano tak, by spoczywające na nim prawe ramię kierowcy wykonywało minimum ruchów przy obsłudze ekranu czy dotykowych przełączników pojemnościowych (haptycznych). Wibracja pod palcem wywoła wrażenie kontaktu z elementami mechanicznymi i jednocześnie poinformuje o uruchomieniu danej funkcji. Haptyczne przyciski zastosowano także na kierownicy. Ale to jeszcze nie wszystko…

Pod hasłem "Simply Clever" kryją się drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność samochodu. To popisowa dyscyplina Skody – z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to na scenę nadciąga Vision 7S z pakietem kolejnych sprytnych patentów.

Nowa Skoda z wbudowanym fotelikiem dziecięcym i bagażnikiem o dużej pojemności

Kabinę wyposażono w nowe funkcje zwiększające komfort podróżowania. Nastrojowe oświetlenie podkreśla różne części wnętrza, w tym wskaźnik stanu naładowania akumulatora i zapewnia odpowiednią ilość światła podczas wsiadania i wysiadania. Panele drzwiowe również zawierają interaktywne elementy dotykowe i wizualne. Zintegrowany fotelik dziecięcy znajduje się w konsoli środkowej, czyli najbezpieczniejszym miejscu w pojeździe. Oparcia przednich foteli wyposażone są w uchwyty na urządzenia multimedialne dla pasażerów drugiego i trzeciego rzędu. Do tego zintegrowano z nimi plecaki. Z grafiki wynika, że nawet przy 7-osobowej konfiguracji samochód zapewni duży i funkcjonalny bagażnik.

Skoda i wnętrze w dwóch trybach, nie będziesz nudzić się przy ładowarce

Wnętrze oferuje dwie różne konfiguracje. W trybie jazdy wszystkie elementy sterujące są w optymalnej pozycji, a centralny ekran dotykowy jest ustawiony pionowo. Tryb relaksu można aktywować podczas ładowania czy postoju na odpoczynek. Kierownica i zestaw wskaźników przesuwają się wtedy do przodu, fotele w pierwszym i drugim rzędzie cofają się by zaaranżować strefę relaksu, a ekran systemu multimedialnego przyjmuje pozycję poziomą. Ta opcja ma zapewnić maksymalną przestrzeń, komfort i rozrywkę.

Skoda Vision 7S, czyli silnik, moc, zasięg i przyspieszenie

Wreszcie napęd. Skoda na razie milczy, ale i tu podpowiedź niesie Volkswagen ID.6. Na tej podstawie można spodziewać się dwóch pojemności akumulatorów – 58 i 77 kWh oraz wersji o mocy 180, 204 i 306 KM. Sprint zależy od potencjału silnika – przeszło 300-konny elektryczny SUV Skody w wersji produkcyjnej powinien od zera do 100 km/h przyspieszyć w ok. 6,6 sekundy, co przy pokaźnych gabarytach auta budzi respekt. Model z silnikiem 204 KM to okolice 9 sekund. Bazowy wariant (180 KM) – 9,3 s.

Skoda Vision 7S już 30 sierpnia, to pierwszy model z nowości zaplanowanych do 2030 roku

Które z tych rozwiązań trafi do produkcji pod postacią elektrycznego i 7-osobowego SUV-a przekonamy się już pod koniec sierpnia 2022 roku. Wtedy też Skoda oficjalnie ujawni nie tylko nową stylistykę, ale także plany wprowadzenia nowych modeli do 2030 roku.

Oby księgowi byli łaskawi jak w przypadku Skody Vision iV, która była zapowiedzią seryjnego wcielenia Skody Enyaq Coupe iV. Tu na szczęście niedaleko spadło jabłko od jabłoni...