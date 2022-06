Reklama

Skoda na początku marca została zmuszona do wstrzymania swoich fabryk przez brak wiązek elektrycznych produkowanych w Ukrainie. Przez osiem tygodni taśmy, na których powstawał m.in. elektryczny Enyaq iV, stały bezczynnie. Analitycy szacują, że objęty wojną kraj odpowiadał wcześniej za jedną piątą dostaw tych komponentów.

Okablowanie ukryte w aucie to niemal 6 km najróżniejszych przewodów. A jeden samochód ze względu na wyposażenie, czy funkcje różni się pod tym względem (rodzaju stosowanych wiązek) nawet w ramach jednego modelu. Nie można rozpocząć montażu nawet niekompletnego auta bez uzbrojenia go w wiązki przewodów. Czeska marka ruszyła na poszukiwania możliwości produkcji okablowania w innych zakładach w Europie i Afryce Północnej.

Skoda u siebie produkuje wiązki elektryczne, kobiety z Ukrainy szkolą pracowników

W ten sposób, w ciągu pięciu tygodni od wybuchu wojny, Skoda i firma PEKM Kabeltechnik zdołały przenieść część produkcji wiązek kablowych z Ukrainy do Mladej Boleslav. PEKM zbudował niezbędny sprzęt w halach montażowych udostępnionych przez Skodę, a od początku kwietnia produkcja komponentów stopniowo rosła. W zakładach pracuje 35 kobiet z ukraińskiego zakładu we Lwowie, które obecnie szkolą nowych pracowników.

Skoda nie chce powtórki kłopotów, bez kabli ani rusz

Skoda pomyślała także o możliwych zawirowaniach w przyszłości. Czesi zabezpieczyli dla swoich potrzeb dodatkowe moce produkcyjne w firmie Kromberg & Schubert w marokańskim zakładzie w Kenitrze, koło Rabatu. Do tego Kromberg & Schubert zwiększył liczbę wiązek kablowych wytwarzanych w swoim ukraińskim zakładzie w Żytomierzu. Stąd komponenty do produkcji elektrycznej Skody Enyaq iV będą zaspokojone dzięki dwóm lokalizacjom – w Żytomierzu w Ukrainie i Kenitrze w Maroku.

Skoda Octavia i Superb, podwojona produkcja wiązek

Skoda planuje również podwoić produkcję wiązek kablowych wysokiego napięcia, potrzebnych m.in. do ładowania aut elektrycznych. Od końca czerwca będą one wytwarzane w Rumunii. Od września zostanie podwojona produkcja zakładu w Chmielnijskim w Ukrainie. Wiązki kablowe do modeli Octavia i Superb będą wówczas również wytwarzane w Tangerze, w Maroku.