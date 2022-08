Reklama

Zwolnienie z akcyzy dla samochodów hybrydowych plug-in (PHEV) zostanie przedłużone o kolejny rok. Taka informacja pojawiła się w najnowszym "Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów" Rządowego Centrum Legislacji. Nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym czuwa Ministerstwo Finansów.

Aktualne przepisy zwalniają z akcyzy hybrydy plug-in do końca 2022 roku. Nowelizacja przepisów wskazuje nową datę graniczną – 31 grudnia 2023 r. Zwolnienie z akcyzy dotyczy wyłącznie samochodów z silnikiem spalinowym o pojemności nieprzekraczającej 2000 cm3. Zaprojektowana zmiana przepisów ma wejść w życie 31 grudnia 2022 roku.

Zwolnienie z akcyzy na hybrydy nawet do 2030 roku?

W uzasadnieniu można przeczytać, że przedłużenie zwolnienia wynikało z konieczności utrzymania korzystnego opodatkowania samochodów "z wtyczką". W innym wypadku, po upływie tego terminu, hybrydy typu plug-in (PHEV) obowiązywałaby stawka akcyzy wynosząca 3,1 proc., a tymczasem w odniesieniu do samochodów hybrydowych „bez wtyczki” (MHEV, HEV) o tej samej pojemności, stawka akcyzy wynosiłaby 1,55 proc.

Rząd chce w ten sposób promować zakup samochodów hybrydowych ładowanych z gniazdka, które w ocenie autorów nowelizacji są bardziej przyjazne środowisku. Co więcej, resort prognozuje utrzymanie zwolnienia z perspektywą nawet do 2030 roku.

Przedstawiciele resortu finansów uważają, że w okresie przejściowym, związanym z zakończeniem produkcji samochodów spalinowych i całkowitym przejściem na pojazdy zeroemisyjne, napędy hybrydowe mogą przysłużyć się do promocji samochodów elektrycznych.

– W perspektywie do roku 2030 r. wydłużenie obowiązywania dotychczasowego zwolnienia przyczyni się w znaczący sposób do zwiększenia popularności tego rodzaju napędu – uzasadnił resort finansów.

Niższe stawki akcyzy dla hybryd od 2020 roku

Od początku 2020 roku w Polsce obowiązują obniżone o połowę podstawowe stawki akcyzy – 18,6 i 3,1 proc. dla aut z napędem hybrydowym. W związku z tym hybrydy wyposażone w silnik spalinowy o pojemności powyżej 2-litrów, ale mniejszy niż 3,5-litra, są obłożone stawką akcyzy w wysokości 9,3 proc. podstawy opodatkowania. Z kolei dla samochodów o pojemności silnika do 2-litrów obowiązuje stawka 1,55 proc. podstawy opodatkowania. Obniżka akcyzy o 50 proc. dotyczy również samochodów z napędem hybrydowym plug-in, ale objęto tą zmianą samochody z silnikami powyżej 2-litrów pojemności.

Wcześniejsze zapisy ustawy o podatku akcyzowym zwolniły z tego obowiązku hybrydy plug-in wyposażone w silnik do dwóch litrów pojemności. Zwolnienie najpierw obowiązywało do końca 2021 roku, później zostało przedłużone do 31 grudnia br., a teraz okazuje się, że będzie obowiązywać dodatkowy rok. Oprócz tego z akcyzy są zwolnione także samochody elektryczne.

Zwolnienie z akcyzy dla hybryd, klienci zaoszczędzili 30 mln zł

Resort finansów liczy, że sprzedaż hybryd plug-in w kraju będzie się mocno rozwijać. W samym 2021 roku sprzedano w Polsce około 7 tys. egzemplarzy samochodów z takim napędem. Dzięki zwolnieniu z akcyzy ich właściciele zaoszczędzili około 30 mln zł (średnio ok. 4,2 tys. zł na jednym egzemplarzu).

– Prognozuje się, że w kolejnych latach, z uwagi na rozwój tego niszowego rynku, kwota ta będzie wzrastała: w 2023 r. wyniesie ok. 36 mln zł; a w latach 2024-2026 prognozuje się, że powyższa kwota będzie wzrastała o 10 proc. rok do roku – zanotowano w projekcie nowych przepisów. Dopiero w latach 2027-2029 kwoty mają wzrastać wolniej, około 8 proc. rok do roku. Utrzymanie zwolnienia z akcyzy będzie kosztować państwo 335 mln zł.