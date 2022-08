Reklama

Toyota Corolla to nie tylko najpopularniejszy model japońskiej marki w Polsce, ale także najchętniej wybierany nowy samochód w ogóle. W pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku w urzędach komunikacji zarejestrowano przeszło 12,5 tys. sztuk tego modelu. Wynik może imponować, szczególnie obliczu oczekiwania nawet 12 miesięcy na zamówione auta u konkurencji…

Toyota jednak wyciąga kolejnego asa z rękawa. Do dilerów trafiła właśnie duża partia Corolli sedan z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 125 KM. To samochody z krótkim czasem odbioru. Producent przewidział do wyboru trzy wersje wyposażenia: Comfort, Comfort +Tech oraz Comfort+Tech+Style.

Toyota Corolla Sedan dostępna od ręki, trzy wersje do wyboru

– Toyota Corolla sedan od lat sprzedawana jest z sukcesem tylko w kilku krajach Unii Europejskiej – tam gdzie docenia się tego typu nadwozia. Polska jest jednym z nich – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR senior manager Toyota Central Europe. – Dlatego dodatkowa partia takich aut powinna ucieszyć naszych kierowców. Dzięki dużej dostępności samochodów z nadwoziem sedan od ręki, sprzedaż tej wersji może być w tym roku rekordowo wysoka – dodał.

Reklama

Toyota Corolla sedan z silnikiem benzynowym, jakie spalanie

Toyota Corolla sedan ze 125-konnym silnikiem 1.5 i 6-biegową skrzynią manualną powinna zużywać średnio od 5,6 l benzyny na 100 km. Auto można też zamówić z bezstopniową przekładnią automatyczną Multidrive S – w tym modelu średnie spalanie wynosi od 5,8 l/100 km.

Toyota Corolla sedan, czyli ceny i wyposażenie

Corolla Sedan w wersji Comfort oferuje m.in. 16-calowe felgi aluminiowe, dwustrefową klimatyzację automatyczną, kamerę cofania, kierownicę oraz gałkę zmiany biegów obszytą skórą, a także pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego z układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), światła do jazdy dziennej oraz światła przeciwmgielne w technologii LED, podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń, przewodową łączność ze smartfonem przy pomocy interfejsów Apple CarPlay oraz Android Auto, a także usługi łączności Toyota Connected Car. Taki samochód kosztuje od 98 400 zł. Model ze skrzynią Multidrive S to przynajmniej 104 900 zł.

Corolla sedan ze skrzynią automatyczną czy manualną?

Corolla sedan w wersji Comfort+Tech to dodatkowo wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, przednie i tylne czujniki parkowania, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, cyfrowy prędkościomierz, podgrzewane siedzenia przednie, fotel kierowcy z elektryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Do tego 7-calowy wyświetlacz na tablicy zegarów, system Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym, nawigacja w chmurze z 4-letnim darmowym pakietem danych, a także asystent głosowy. W tej wersji interfejs Apple CarPlay jest obsługiwany bezprzewodowo, a Android Auto przewodowo. Toyota Corolla sedan w wersji Comfort+Tech kosztuje od 104 900 zł. I tu pojawia się dylemat – w tej samej cenie wybrać słabiej wyposażone auto ale z automatem, czy wypchaną pod sufit Corollę sedan ze skrzynią manualną?

Reklama

Wreszcie Toyota Corolla sedan w wersji Comfort+Tech+Style – trzecia odmiana jest bogatsza o 17-calowe alufelgi, przednie i tylny światła w technologii LED, spryskiwacze reflektorów i przyciemniane tylne szyby.

Toyota Corolla sedan, pojemność bagażnika, dane techniczne, wymiary