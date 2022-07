Reklama

Toyota znalazła sposób na długie oczekiwanie na samochód innej marki. Jakim cudem? Japoński producent właśnie rusza z nowym programem najmu Kinto One przeznaczonym dla osób prywatnych i firm, które zamówiły już auto konkurencyjnego producenta, ale dostaną je za rok lub nawet później.

Toyota Corolla od ręki na rok lub dłużej, a wyposażenie i silnik?

Oczekiwanie ma osłodzić Toyota Corolla sedan z silnikiem benzynowym 1.5/125 KM i w wersji wyposażeniowej Comfort. Taki samochód oferuje pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego z inteligentnym tempomatem adaptacyjnym, dwustrefową klimatyzację automatyczną, system multimedialny z kolorowym, 8-calowym ekranem dotykowym, Apple CarPlay i Android Auto, usługi łączności Toyota Connected Car i 16-calowe felgi aluminiowe.

Corolla w trójbryłowym nadwoziu to bez wątpienia ładny samochód, a zrobienie eleganckiego sedana w klasie kompakt nie jest łatwe! Nikt nie zaryzykuje stwierdzenia, że bagażnik został doklejony na siłę, spójna sylwetka zwraca uwagę. Świetny klimat panuje we wnętrzu. Wygodne fotele zachęcają do podróży.

Toyota Corolla zamiast zamówionego samochodu, ile to kosztuje?

Umowę najmu (bez opłaty wstępnej) można podpisać na 12 lub 18 miesięcy z maksymalnym limitem przebiegu do 30 tys. km. Toyota wylicza, że Corolla Comfort użytkowana w programie najmu to koszt od 1200 zł netto miesięcznie przy kontrakcie na 12 miesięcy i 20 tys. km przebiegu.

Toyota Corolla za 1200 zł, czyli spłata utraty wartości samochodu

– Zaburzenia łańcuchów dostaw doprowadziły do sytuacji, w której średni czas oczekiwania na nowe samochody znacząco się wydłużył. Toyota oferuje osobom prywatnym i firmom czekającym na zamówiony samochód dowolnej marki auto od ręki, niskie raty i okres wynajmu dostosowany do potrzeb – powiedział Maciej Walecki, Specjalista ds. Rozwoju Produktów w Dziale KINTO Toyota Central Europe. – Najem Kinto One to specjalnie skonfigurowany produkt, w którym niskie raty to efekt spłacania jedynie utraty wartości samochodu w czasie trwania umowy. W przeciwieństwie do Leasingu Kinto One, w Najmie Kinto One nie ma możliwości wykupu pojazdu po zakończeniu kontraktu. Oferta jest dostępna czasowo do wyczerpania puli samochodów – wyjaśnił.