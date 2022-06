Reklama

Toyota Corolla Cross w ofercie stoi o oczko wyżej niż C-HR i o stopień przed RAV4. Ma sprostać potrzebom rodzin z dziećmi dla których pierwszy model jest za ciasny, a drugi zbyt drogi.

Japońska marka do końca 2022 roku zamierza sprzedać w Polsce do kilku tysięcy sztuk nowego SUV-a. Z tego aż 80 proc. aut trafi właśnie do klientów indywidulanych. Czym ta nowość chce do siebie przekonać?

Toyota Corolla Cross przestronna, ale jaka pojemność bagażnika

Przestronność to cecha, której Corolli Cross nie można odmówić. Za kierownicę wsiada się bardziej w stylu C-HR, fotel z szerokim zakresem regulacji zamocowano niżej niż w RAV4. Przy tym zza steru można odnieść wrażenie przebywania w samochodzie o rozmiar większym niż zwykła Corolla. Kierowca o wzroście ok. 186 cm łatwo znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Co ciekawe, nawet w wersji ze szklanym dachem miejsca nad głową nie brakuje. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do przedniego fotela zostaje ok. 10 cm luzu, a do sufitu ok. 8 cm. Dodatkowo oparcie tylnej kanapy jest wyposażone w dwustopniową regulację kąta pochylenia. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Corolla Cross oferuje bagażnik o pojemności 425 litrów. Czyli na wakacyjny wyjazd rodzinny jak znalazł. Jego układ jest bardziej ustawny niż kufra C-HR (377 l pojemności). Z kolei szerokość otworu zbliżona do krawędzi 580-litrowej ładowni RAV4. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. W Polsce producent przewiduje zestaw naprawczy zamiast koła dojazdowego. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna tylna klapa.

Toyota Corolla Cross i szybkie multimedia

W centrum kokpitu świeci 10,5-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej z szybszym procesorem. Na tle dotychczasowych rozwiązań to przepaść – na dotyk reaguje błyskawicznie, a grafika jest ostra i na czasie. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo). Ekran pokazuje też widok z kamery cofania montowanej seryjnie. System oferuje również nawigację w chmurze, informacje o ruchu drogowym, sterowanie głosowe oraz aktualizacje przez internet. Corollą Cross da się sterować zdalnie – z poziomu aplikacji MyT na smartfonie można np. analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy ustawić klimatyzację lub zablokować i odblokować drzwi. Wnęka przed dźwignią automatycznej skrzyni biegów to ładowarka indukcyjna nad nią jest też gniazdo USB-A, a z tyłu dwa wejścia USB-C.

Toyota Corolla Cross z hybrydą 5. generacji, ile zużywa paliwa?

Corolla Cross jako pierwsza została obdarowana zupełnie nowym napędem hybrydowym 5. generacji. Zespół wykorzystuje litowo-jonową baterię o 180 ogniwach i pojemności 4,08 Ah, która jest lżejsza aż o 40 proc. od starszego rozwiązania w tradycyjnej Corolli. Silnik benzynowy 2.0 Dynamic Force i jednostka elektryczna także zyskały na sile, czego efektem jest większa o 8 proc. łączna moc całego układu.

W wersji z napędem na przednie koła nowa 2-litrowa hybryda wytwarza 197 KM (+13 KM) i zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy – to osiągi na poziomie RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM.

Toyota obiecuje, że Corolla Cross z nową hybrydą będzie zużywać średnio 5,9 l benzyny na 100 km. Do tego nowy napęd umożliwia jeszcze częstsze korzystanie wyłącznie z silnika elektrycznego i pokonywanie jeszcze większych dystansów w trybie elektrycznym. Za dobre osiągi w trybie EV odpowiada silnik elektryczny o mocy 113 KM i 206 Nm momentu obrotowego.

Corolla Cross z elektrycznym napędem 4x4

Wariant 4x4 AWD-i ma dodatkowy 40-konny silnik elektryczny przy tylnej osi (dołączany automatycznie w razie utraty przyczepności). Corolla Cross AWD-i przyspiesza jak auto z napędem na przód, za to trakcja na mokrym, śliskim czy grząskim będzie nieporównywalna.

Toyota Corolla w wersji Premiere Edition, jaka cena i wyposażenie?

Toyota Corolla Cross już w podstawowej odmianie to porządnie wyposażony samochód. Jednak japońska marka nauczona latami doświadczeń wie, że przy premierze nowego auta największą popularnością cieszą się najbogatsze wersje wyposażeniowe. Na bazową specyfikację właściwie nikt nie spogląda. Tak dzieje się przynajmniej od 2019 roku, kiedy to Toyota wymyśliła specjalną, ograniczoną czasowo wersję Premiere Edition dla wybranych modeli wprowadzanych właśnie na rynek. W takich odmianach był oferowany m.in. Yaris, Yaris Cross czy C-HR.

Corolla Cross Premiere Edition zaskakuje spisem treści seryjnego wyposażenia. Lista obejmuje tapicerkę z perforacją ze skóry naturalnej i syntetycznej, elektryczną regulację położenia i wysokości fotela kierowcy, dodatkowe nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, elektrycznie unoszoną i otwieraną bezdotykowo klapę bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami i pieszymi oraz systemy bezpieczeństwa z pakietu Tech wycenione na 4 tys. zł. Wyróżnikiem tej odmiany jest asystent parkowania Toyota Teammate, który umożliwia zdalne parkowanie uruchamiane przez aplikację na telefonie.

Toyota Corolla Cross Premiere Edition kosztuje 170 300 zł, a z napędem AWD-i 180 100 zł.

Toyota Corolla Cross w Polsce znika w ciemno

Za dodatkowe 5 tys. zł auto można wzbogacić o panoramiczny dach. Z kolei 6400 zł to pakiet Premium Audio JBL, zawierający system multimedialny Toyota Smart Connect Pro z kolorowym ekranem dotykowym HD 10,5 cala, nagłośnieniem Premium Audio JBL z 8 głośnikami i subwooferem oraz nawigacją Connected z dodatkowym trybem offline.

W Polsce już 1100 osób zarezerwowało Corollę Cross i to w ciemno, bez jazdy próbnej. Wyłącznie na podstawie zdjęć.

Toyota Corolla Cross i cennik nowego SUV-a

Toyota Corolla Cross Comfort Style Premiere Edition 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM 139 800 zł 152 500 170 300 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i 149 600 162 400 180 100

Elektryczna Toyota bZ4X Premiere Edition śladem Corolli Cross

Na odmianę Premiere Edition można też liczyć w przypadku elektrycznej Toyoty bZ4X. Nowy model powstał na specjalnie opracowanej platformie e-TNGA. Pod nogami skrywa litowo-jonowy akumulator o pojemności 71,4 kWh.

Toyota bZ4X, moc, zasięg i czas ładowania akumulatorów

bZ4X w wersji bazowej z 204-konnym silnikiem (265 Nm) napędzającym przednie koła ma zapewnić do 516 km zasięgu, średnio zużywając 14,3 kWh energii na 100 km – wynika z danych homologacyjnych na Europę. Takim autem bez przystanku na ładowanie można np. przejechać z Gdańska do Lublina lub z Paryża do Amsterdamu – przynajmniej teoretycznie. Samochód od 0 do 100 km/h przyspieszy w 8,4 s.

Auto z napędem 4x4 to 217 KM oraz 336 Nm momentu obrotowego. Zastosowano tu dwa silniki elektryczne o mocy 109 KM – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej. Mocniejszy wariant bZ4X podczas homologacji uzyskał wyniki do 470 km zasięgu i 15,8 kWh/100 km zużycia energii. Kilka miesięcy temu producent deklarował 410 km. Przyspieszanie bZ4X 4x4 od 0 do 100 km/h trwa 7,7 s. Osiągi może nie są szczególnie imponujące, ale trzeba przyznać, że w trakcie nabierania prędkości potrafią wywołać uśmiech zadowolenia…

Toyota bZ4X i niskie zużycie energii, nawet na autostradzie

Podczas jazd testowych Toyota bZ4X po ponad 200-kilometrowej trasie, obejmującej także autostrady, wyświetliła średnie zużycie energii na poziomie 16,7 kW/100 km. Producent w cyklu WLTP deklaruje 18,1 kWh/100 km. Oznacza to, że w przypadku wersji przednionapędowej przy pojemności baterii sięgającej 71,4 kWh zasięg ponad 420 km wydaje się realny.

Naładowanie do poziomu 80 proc. można osiągnąć w 30 minut przy użyciu systemu szybkiego ładowania o mocy 150 kW (CCS2). Toyota obiecuje, że po 10 latach lub 240 tys. km (w zależności, co nastąpi pierwsze) bateria utrzyma 90 proc. pierwotnej pojemność (gwarancja na akumulatory trakcyjne to 8 lat, z limitem przebiegu do 160 tys. km). Pomoże w tym m.in. aktywne zarządzanie termiczne z pompą ciepła i chłodzeniem cieczą (pierwsze dla Toyoty) czy proces produkcyjny zabezpieczony tak, by żadne obce ciała nie dostały się do baterii.

Toyota bZ4X, dzielność w terenie i pojemność bagażnika

Nowa platforma pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. Duży rozstaw osi, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry, płaską powierzchnię pod stopami i obniżenie środka ciężkości tak ważnego dla właściwości jezdnych. Dystans między przednimi a tylnymi fotelami na wysokości bioder to aż metr. Bagażnik z regulowaną podłogą to 452 l pojemności.

Toyota bZ4X, czyli rata zamiast ceny i zamówienia w ciemno

Elektryczna Toyota bZ4X jest dostępna wyłącznie w finasowaniu Kinto One. Oferta obejmuje rozwiązania zarówno dla firm jak i dla klientów indywidualnych. Do tej pory samochód zamówiło 113 osób i to bez jazdy próbnej, czy dotykania.

Toyota bZ4X Premiere Edition z solarnym dachem zwiększa zasięg

Toyota bZ4X w limitowanej wersji Premiere Edition błyszczy dachem solarnym. Inżynierowie wyliczają, że panele fotowoltaiczne mogą wygenerować dziennie energię wystarczającą do przejechania maksymalnie 10,9 km lub do naładowania 140 telefonów od 0 do 100 proc. W ciągu roku system wytworzy maksymalnie energię na pokonanie 1800 km. Podczas postoju, przy wyłączonym silniku dach solarny ładuje baterię trakcyjną, a podczas jazdy zasila urządzenia pokładowe, w ten sposób pośrednio wydłużając zasięg samochodu. Model bZ4X Premiere Edition to także m.in. podgrzewane skrajne siedzenia z tyłu, system Premium Audio JBL z 9 głośnikami w standardzie oraz dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe, czyli czujnik zbicia szyby i czujniki przechyłu systemu alarmowego.

bZ4X Premiere Edition z dachem fotowoltaicznym i napędem 4x4 X-MODE kosztuje miesięcznie 3855 zł netto w finasowaniu Kinto One (4742 zł brutto w leasingu konsumenckim).