Toyota Corolla Cross i Aygo X to najnowsze modele japońskiej marki, które właśnie debiutują na polskim rynku. Większy samochód gra w lidze kompaktowytch SUV-ów i napędza go hybryda 5. generacji, a najmniejszy to miejski crossover z silnikiem benzynowym 1.0 produkowanym w Wałbrzychu. Jak oba modele trzymają cenę po latach?

Prognozy wartości rezydualnych przygotowali specjaliści firmy Info-Ekspert. Na potrzeby obliczeń założono 3 lata eksploatacji i roczny przebieg na poziomie 30 tys. km (łącznie 90 tys. km). Parametry nie są wzięte z sufitu, to najczęstszy wybór klientów leasingujących lub wynajmujących nowe auta. W przypadku kierowców indywidulanych przyjęto 5 lat użytkowania i roczny przebieg 15 tys. km (w sumie 75 tys. km).

Toyota Corolla Cross i Aygo X oraz dlaczego wartość rezydualna jest ważna

Trzeba wiedzieć, że wartość samochodu spada już od momentu, w którym wyjedzie on z salonu. Nowe auto najwięcej traci na wartości w ciągu 3-4 pierwszych lat eksploatacji - powinni to zapamiętać jako wskazówkę zarówno kupujący (wybieraj trzy- lub czterolatki), jak i ci którzy chcą sprzedać młode auto (nie śpiesz się, poczekaj rok lub dwa, bo teraz stracisz). Dlatego przy wyborze nowych czterech kółek warto pomyśleć o jego wartości rezydualnej (RV), czyli sumie, za którą można je sprzedać po kilku latach użytkowania. Im ona wyższa, tym niższa utrata wartości, czyli auto mniej będzie nas kosztować w całkowitym rozrachunku.

Jak Toyota Corolla Cross trzyma wartość, czyli cena po 3 i 5 latach

Z najnowszego raportu Info-Ekspert przygotowanego pod rękę z instytutem Samar wynika, że debiutująca na rynku Toyota Corolla Cross po 5 latach użytkowania przez kierowcę indywidualnego i przy przebiegu 75 tys. km (15 tys. km rocznie) powinna zachować od 57,8 proc. (najbogatsza odmiana Premiere Edition z napędem 4x4 AWD-i), przez ponad 58 proc. dla wersji Style i Comfort, aż po 59 proc. ceny wyjściowej w bazowej odmianie z napędem na przednią oś.

Przy założeniach "na firmę" - przebieg 90 tys. km w okresie 3 lat - wartość minimalna to 63,6 proc.

Toyota Corolla Cross Cena nowego auta Wartość rezydualna 5 lat/75 tys. km Wartość rezydualna 3 lata/90 tys. km Comfort 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM 139 800 zł 59 proc./82 500 zł po 5 latach 64,4 proc./ 90 000 zł po 3 latach Style 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM 152 500 zł 58,8 proc./89 670 zł 64,2 proc./97 900 zł Premiere Edition 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM 170 300 zł 58,4 proc./99 455 zł 63,8 proc./108 650 zł Comfort 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i 149 600 zł 58,3 proc./87 217 zł 63,8 proc./95 445 zł Style 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i 162 400 zł 58,1 proc./94 354 zł 63,6 proc./103 290 zł Premiere Edition 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i 180 100 zł 57,8 proc./104 100 zł 63,6 proc./114 544 zł

Toyota Corolla Cross z hybrydą 5. generacji, ile zużywa paliwa?

Corolla Cross jako pierwsza została obdarowana zupełnie nowym napędem hybrydowym 5. generacji. Zespół wykorzystuje litowo-jonową baterię o 180 ogniwach i pojemności 4,08 Ah, która jest lżejsza aż o 40 proc. od starszego rozwiązania w tradycyjnej Corolli. Silnik benzynowy 2.0 Dynamic Force i jednostka elektryczna także zyskały na sile, czego efektem jest większa o 8 proc. łączna moc całego układu.

W wersji z napędem na przednie koła nowa 2-litrowa hybryda wytwarza 197 KM (+13 KM) i zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy – to osiągi na poziomie RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM.

Toyota obiecuje, że Corolla Cross z nową hybrydą będzie zużywać średnio 5,9 l benzyny na 100 km. Do tego nowy napęd umożliwia jeszcze częstsze korzystanie wyłącznie z silnika elektrycznego i pokonywanie jeszcze większych dystansów w trybie elektrycznym. Za dobre osiągi w trybie EV odpowiada silnik elektryczny o mocy 113 KM i 206 Nm momentu obrotowego.

Corolla Cross z elektrycznym napędem 4x4

Wariant 4x4 AWD-i ma dodatkowy 40-konny silnik elektryczny przy tylnej osi (dołączany automatycznie w razie utraty przyczepności). Corolla Cross AWD-i przyspiesza jak auto z napędem na przód, za to trakcja na mokrym, śliskim czy grząskim będzie nieporównywalna.

Toyota Aygo X czyli ile będzie warta po 3 i 5 latach

Z kolei nowa Toyota Aygo X po 3 latach i 90 tys. km przebiegu w zależności od wersji utrzyma wartość rezydualną w przedziale od 58,9 proc. do 59,5 proc. ceny nowego auta. Najwyższy wynik uzyskała podstawowa wersja wyposażenia Active.

Dwie topowe odmiany – Aygo X Limited Edition i Executive zachowają 59 proc. początkowej wartości, podobnie jak wersja Style z automatyczną przekładnią. Wersja Comfort po 3 latach utrzyma 59,3 proc. pierwotnej ceny, zaś wersja Style z manualną skrzynią – 58,9 proc.

Toyota Aygo X i pełny cennik w Polsce

Toyota Aygo X Active Comfort Style Executive Aygo X Limited 1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T 62 900 zł 64 900 zł 68 900 zł 77 900 zł 81 900 zł 1.0 VVT-i 72 KM Multidrive S - 69 900 zł 73 900 zł 82 900 zł 86 900 zł

Toyota Aygo X z silnikiem z Wałbrzycha i nową skrzynią biegów

Toyota Aygo X skrywa pod maską silnik benzynowy. To trzycylindrowa jednostka 1.0 o mocy 72 KM produkowana w Wałbrzychu (silnik 1KR-FE). Alternatywnie do pięciobiegowej skrzyni manualnej producent oferuje nową bezstopniową przekładnię Multidrive S. W przypadku automatu inżynierom Toyoty udało się ściąć aż 25 kg wagi, stąd S w nazwie pochodzące od angielskiego small. Multidrive S symuluje siedem biegów i można je redukować łopatkami przy kierownicy.

Jak jeździ Toyota Aygo X i jakie jest zużycie benzyny?

A jak jeździ? Angażuje, nie przynudza. Toyota Aygo X od pierwszych metrów zaskoczyła i pokazała, że umie zapewnić komfort i odciąć się od podniszczonej nawierzchni. Nie podskakiwała na nierównościach, gładko tłumiła je w sobie, bez niepokojących hałasów z okolicy nadkoli i to mimo dużych 18-calowych kół. Układ jezdny opracowany przez Japończyków sprawił, że samochód pewnie połykał łuki, nie przechylał się zbytnio na boki, a na wyjściach z zakrętów posłusznie trzymał kurs.

Zużycie benzyny? Na koniec próbnych jazd komputer wyświetlił średnie wynik na poziomie 4,8 l/100 km. Super! Którą skrzynię wybrać? Przy niskich obrotach automat spisuje się znacznie lepiej niż manual, zapewnia lepszy zryw, trzycylindrowy silnik z Polski reaguje dziarsko, a sama przekładnia Multidrive S w mieście działa płynnie. Na obwodnicy warto pomóc jej łopatkami, ponieważ w walce o przyspieszenie wykręca z silnika siódme poty bez wyraźnego wpływu na dynamikę.

Toyota Aygo X, ceny i pięć wersji wyposażenia

Cena? Najtańsza Toyota Aygo X Active kosztuje od 62 900 zł. Samochód oferuje m.in. zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense generacji 2.5, układ multimedialny Toyota Touch 2 z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym, światła do jazdy dziennej LED, manualną klimatyzację, elektrycznie sterowane przednie szyby oraz elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka.

Druga wersja Comfort została wyceniona na 64 900 zł. Takie Aygo X to dodatkowo m.in. skórzana kierownica, kamera cofania, cztery głośniki plus dodatkowe wygłuszenia wnętrza.

Toyota Aygo X Style kosztuje od 68 900 zł. Wyposażenie samochodu obejmuje 17-calowe felgi aluminiowe z oponami 175/65 R17, przyciemniane szyby, światła przeciwmgielne, system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym i integracją Android Auto/Apple Car Play.

Aygo X Executive to cena od 77 900 zł. Wyposażenie jest bogatsze o 18-calowe alufelgi, światła LED, automatyczną klimatyzację, rardziej rozbudowany system multimedialny z 9-calowym ekranem i bezprzewodowym Android Auto/Apple Car Play.

Najbogatsza Toyota Aygo X Limited to dodatkowo: czarne 18-calowe alufelgi, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, tapicerka materiałowa z elementami naturalnej skóry, pomarańczowe wstawki w nadwoziu. Samochód kosztuje od 81 900 zł.

Toyota Aygo X znika na pniu

Inżynierowie Toyoty tworząc nowy model zrezygnowali z utartego schematu ciasnego autka do miasta. Jeśli coś ma się sprzedawać, to musi być podniesione i napakowane niczym SUV. Efekt? Aygo X, podobnie jak Toyota Yaris Cross, to dzieło europejskich projektantów. Nie jest już hatchbackiem wielkości wózka sklepowego, a wyżej zawieszonym crossoverem z bojową miną i drapieżnym spojrzeniem świateł Full LED w kształcie skrzydeł. Radykalna metamorfoza okazała się strzałem w dziesiątkę. Od początku przedsprzedaży Polacy zamówili już 2000 aut, z czego ponad połowę w ciemno.