Toyota Corolla Cross debiutuje w Polsce i razem z nią wjeżdża zupełnie nowa hybryda 5. generacji. W rodzinnym nadwoziu kompaktowego SUV-a japoński producent ukrył przeszło 25 lat doświadczenia w elektryfikacji napędów. Jaki postęp dokonał się od czasów pierwszego Priusa z 10 grudnia 1997 roku?

Hybrydy to dziś najważniejszy napęd Toyoty. Koncern właśnie podliczył, że przez ponad dwie dekady sprzedał na całym świecie niemal 20 mln aut z napędem hybrydowym (czterech generacji). Samochody pozwoliły uniknąć emisji ponad 160 mln ton CO 2 oraz zaoszczędzić 65 mln kilolitrów benzyny. Pojazdy te jednak zdobyły uznanie nie tylko ze względu na niskoemisyjność, lecz także dzięki trwałości i niezawodności. Każda z poprzednich generacji hybrydy była wydajniejsza od wcześniejszej. Teraz przyszła pora na piątą zmianę warty.

Toyota Corolla Cross i hybryda 5. generacji, już 10 tys. Polaków nie może spać

Corolla Cross z hybrydą 5. generacji jest jedną z gwiazd serii pokazów "Beyond Zero - Dni Elektryfikacji", które Toyota organizuje w całej Polsce. Do tej pory najnowsze rozwiązania japońskich inżynierów zdążyło zobaczyć już ponad 10 tys. osób. A zamówienia na Corollę Cross złożyło przeszło 600 osób w trzy tygodnie – w ciemno, na podstawie zdjęć i dostępnych informacji. Nie ukrywają, że magnesem była renoma Corolli, która pierwszy raz w swojej 56-letniej historii przybrała sylwetkę obszernego SUV-a oraz napęd.

Toyota Corolla Cross, czyli czym różni się hybryda 5. generacji od poprzedniej

Jeśli chodzi o nowe hybrydowe serce Corolli Cross, to najważniejsze różnice w porównaniu do wcześniejszego rozwiązania są ukryte wewnątrz. Każdy element spalinowo-elektrycznego układu Toyoty został zmodyfikowany. Przekładania ma inne silniki elektryczne. Silnik MG2, znajdujący się wewnątrz przekładni hybrydowej, jest o 5 KM mocniejszy. Dwulitrowy silnik benzynowy także zyskał na sile. Do tego zastosowano wydajniejszy falownik. W efekcie łączna moc układu hybrydowego 2.0 Dynamic Force wzrosła o 13 KM do 197 KM.

Nowa bateria i hybryda 5. generacji więcej czasu jeździ na silniku elektrycznym

Bateria systemu hybrydowego 5. generacji jest ukryta pod siedziskiem tylnej kanapy Corolli Cross. Zespół wykorzystuje litowo-jonową baterię o 180 ogniwach i pojemności 4,08 Ah, która jest lżejsza aż o 40 proc. od starszego rozwiązania. Nowa bateria jest też o 15 proc. wydajniejsza, a to przekłada się na wydłużony czas jazdy na silniku elektrycznym i wyższą sprawność całego układu. Za dobre osiągi w trybie EV odpowiada silnik elektryczny o mocy 113 KM i 206 Nm momentu obrotowego.

Toyota Corolla Cross z hybrydą 5. generacji, czyli jakie zużycie paliwa i opinia

Corolla Cross w wersji z napędem na przednie koła przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy – to osiągi na poziomie RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM. Japoński producent obiecuje jednocześnie, że uSUViona Corolla będzie bardzo ekonomicznym autem. Pierwsze jazdy pokazały, że w mieście hybryda 5. generacji zużywała tylko 4,7 l benzyny na 100 km (70 proc. czasu jazdy Corolla Cross pokonała z wykorzystanie trybu EV). Jeszcze ciekawiej wypadła część trasy wiodąca dwupasmówką – na takich drogach poprzednie hybrydy zwiększały zużycie paliwa (częściej korzystały z silnika spalinowego). Przejażdżkę z prędkością 120-130 km/h komputer pokładowy podsumował wynikiem 6,5 l/100 km. Opinia? Jeśli brać pod uwagę niemal 200-konną hybrydę, nadwozie typu SUV i 1600 kg wagi auta, to wyniki zużycia benzyny mogą imponować. Sama Toyota obiecuje, że Corolla Cross z nową hybrydą będzie zużywać średnio 5,9 l benzyny na 100 km.

Toyota Corolla Cross także z napędem elektrycznym 4x4 AWD-i, jak działa?

Toyota Corolla Cross przy okazji debiutu 5. generacji hybrydy jednocześnie wprowadza napęd 4x4 AWD-i. Jego najważniejszym elementem jest tylny silnik elektryczny o mocy 41 KM i ponad 80 Nm momentu obrotowego - odrobinę więcej niż Yaris Cross i ciut mniej niż jednostka zastosowana w RAV4. Charakterystyczną cechą tego rozwiązania jest brak mechanicznego połączenia z silnikiem. To komputer decyduje o tym, kiedy tylny silnik elektryczny jest używany. Corolla Cross na co dzień jeździ z wykorzystaniem napędu przedniego, ale kiedy pojawi się wymagająca sytuacja (m.in. jazda sportowa, dynamiczne pokonywanie zakrętów), wówczas elektryczny impuls sprawia, że tylne koła wkraczają do akcji by poprawić trakcję.

Toyota Corolla Cross i cennik nowego SUV-a

Toyota Corolla Cross Comfort Style Premiere Edition 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM 142 800 zł 155 600 173 300 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i 152 600 165 400 183 200

Nowa Toyota Corolla 2023 wjeżdża do Polski, hybryda 5. generacji pod maską

Hybryda 5. generacji trafi też pod maskę tradycyjnej Corolli, której właśnie zafundowano modernizację. Wygląd zmienił się kosmetycznie, ale radykalne zmiany zaszły w technice.

Kierowcy Corolli 2023 dostaną do wyboru aż dwie nowe odmiany hybrydy do wyboru – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach wprowadzono poważne zmiany, na sile zyskał silnik spalinowy i elektryczny.

Kolejne modyfikacje objęły jednostkę sterującą (PCU). Zastosowano nowe układy smarowania i rozprowadzania oleju, które wykorzystują olej o niskiej lepkości. Przyczynia się to do poprawy wydajności i zwiększenia mocy poprzez zmniejszenie strat elektrycznych i mechanicznych. Wszystkie elementy hybrydy 5. generacji są zdecydowanie mniejsze – o około 20-30 proc. od tych w 4. generacji.

Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy. Nowa bateria jest lżejsza i mniejsza i w zależności od układu masa nowego akumulatora trakcyjnego spadła nawet o 18 kg. Mimo zmniejszenia rozmiarów parametry i moc baterii wzrosły. Tym samym możliwe jest korzystanie z elektrycznego napędu przez dłuższy czas.

Corolla 2023 2.0 hybrid przyspiesza lepiej niż Corolla 2021

Hybryda 1.8 zapewni teraz 140 KM zamiast 122 KM. Większa o 18 KM moc napędu to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli lepsze o 1,7 s. Inżynierowie podkreślają, że mimo wyższych osiągów, emisja CO 2 według wstępnych pomiarów pozostaje na takim samym poziomie od 102 g/km jak w przypadku hybrydy 4. generacji (1.8/122 KM).

Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza teraz 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2023 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s. Mocniejszy napęd będzie też łagodniejszy dla środowiska - wstępne dane mówią o emisji od 107 g/km CO2 w cyklu mieszanym, czyli o 3 g/km mniej niż aktualny, 184-konny napęd 2.0.

Kiedy nowa Corolla w Polsce i jaka cena?

Toyota Corolla 2023 trafi do sprzedaży w Europie w pierwszym kwartale 2023 roku. Najtańszy model sedan w wersji Comfort z hybrydą 5. generacji 1.8/140 KM kosztuje od 114 900 zł. Pięciodrzwiowy hatchback startuje od ceny 117 900 zł (140-konna hybryda), mocniejszy napęd 2.0 Hybrid Dynamic Force 196 KM to wydatek od 127 900 zł. Toyota Corolla TS kombi 2023 została wyceniona na 121 900 zł (hybryda 1.8/140 KM) i od 131 900 zł za 2-litrową hybrydę 5. generacji.

Toyota Corolla 2023, cennik i wersje wyposażenia