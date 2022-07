Reklama

Toyota Corolla Cross w ofercie stoi o oczko wyżej niż C-HR i o stopień przed RAV4. Ma sprostać potrzebom rodzin z dziećmi dla których pierwszy model jest za ciasny, a drugi zbyt drogi. Japońska marka jest na tyle pewna swoich racji, że do końca 2022 roku zamierza sprzedać w Polsce do kilku tysięcy sztuk nowego SUV-a. Z tego aż 80 proc. aut trafi właśnie do klientów indywidualnych. Czym ta nowość chce do siebie przekonać?

Corolla Cross powstała na bazie najnowszej odmiany platformy GA-C, co miało wpływ na stylistykę, wnętrze, zastosowane technologie, a także właściwości jezdne. Ma 4460 mm długości, 1825 mm szerokości i 1620 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2640 mm. Z wcześniejszej odsłony tej architektury korzysta mniejszy model C-HR i bliźniaczy do niego Lexus UX. Różnice w wymiarach widać gołym okiem, ale po skorzystaniu z miarki można wyliczyć, że Corolla Cross od C-HR jest dłuższa o 7 cm, szersza o 3 cm i wyższa o 6,5 cm. Co ważne, mimo identycznego rozstawu osi uSUViona Corolla zapewnia znacznie więcej swobody w kabinie.

Toyota Corolla Cross czy C-HR, nie tylko wymiary robią różnicę

Za kierownicę wsiada się bardziej w stylu C-HR, fotel z szerokim zakresem regulacji zamocowano niżej niż w RAV4. Przy tym zza steru można odnieść wrażenie przebywania w samochodzie o rozmiar większym niż zwykła Corolla. Kierowca o wzroście ok. 186 cm łatwo znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Nawet w wersji ze szklanym dachem miejsca nad głową nie brakuje. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu za nim od kolan do przedniego fotela zostaje ok. 10 cm luzu, a do sufitu ok. 8 cm. Dodatkowo oparcie tylnej kanapy jest wyposażone w dwustopniową regulację kąta pochylenia. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Reklama

Toyota Corolla Cross kontra C-HR, czyli pojemność bagażnika

Toyota Corolla Cross oferuje bagażnik o pojemności 425 litrów. Czyli na wakacyjny wyjazd rodzinny jak znalazł. Jego układ jest bardziej ustawny niż kufra C-HR (377 l pojemności). Z kolei szerokość otworu zbliżona do krawędzi 580-litrowej ładowni RAV4. A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to szybko schowa skarb pod podwójną podłogą. W Polsce producent przewiduje zestaw naprawczy zamiast koła dojazdowego. Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowna tylna klapa.

Toyota Corolla Cross, czyli jak wygląda wnętrze i wyposażenie?

W centrum kokpitu już od bazowej wersji świeci 10,5-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej z szybszym procesorem. Na tle dotychczasowych rozwiązań to przepaść – na dotyk reaguje błyskawicznie, a grafika jest ostra i na czasie. Wystarczy chwila zabawy by połapać się w logice systemu zawiadującego funkcjami. Wyświetlacz pozwala na zarządzenie nawigacją, multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo). Ekran pokazuje też widok z kamery cofania montowanej seryjnie.

System oferuje również nawigację w chmurze, informacje o ruchu drogowym, sterowanie głosowe oraz aktualizacje przez internet. Corollą Cross da się sterować zdalnie – z poziomu aplikacji MyT na smartfonie można np. analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy ustawić klimatyzację lub zablokować i odblokować drzwi. Wnęka przed dźwignią automatycznej skrzyni biegów to ładowarka indukcyjna nad nią jest też gniazdo USB-A, a z tyłu dwa wejścia USB-C.

Toyota Corolla Cross z nową hybrydą 5. generacji, ile zużywa paliwa?

Corolla Cross jako pierwsza została obdarowana zupełnie nowym napędem hybrydowym 5. generacji. Zespół wykorzystuje litowo-jonową baterię o 180 ogniwach i pojemności 4,08 Ah, która jest lżejsza aż o 40 proc. od starszego rozwiązania 4. generacji stosowanego w C-HR i Lexusie UX. Silnik benzynowy 2.0 Dynamic Force i jednostka elektryczna także zyskały na sile, czego efektem jest większa o 8 proc. łączna moc całego układu.

W wersji z napędem na przednie koła nowa 2-litrowa hybryda wytwarza 197 KM (+13 KM wobec mocy 184 KM 2-litrowej hybrydy w C-HR) i zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy – to osiągi na poziomie RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM.

Toyota obiecuje, że Corolla Cross z nową hybrydą będzie zużywać średnio 5,9 l benzyny na 100 km. Do tego nowy napęd umożliwia jeszcze częstsze korzystanie wyłącznie z silnika elektrycznego i pokonywanie jeszcze większych dystansów w trybie elektrycznym. Za dobre osiągi w trybie EV odpowiada silnik elektryczny o mocy 113 KM i 206 Nm momentu obrotowego.

Corolla Cross z elektrycznym napędem 4x4

Corolla Cross oferuje też napęd 4x4, którego ze świecą szukać konfigurując C-HR. Wariant AWD-i ma dodatkowy 40-konny silnik elektryczny przy tylnej osi (dołączany automatycznie w razie utraty przyczepności). Corolla Cross AWD-i przyspiesza jak auto z napędem na przód, za to trakcja na mokrym, śliskim czy grząskim będzie nieporównywalna.

Toyota Corolla Cross i wyposażenie wersji bazowej Comfort

Corolla Cross w podstawowej wersji Comfort to bardzo dobrze wyposażony samochód. Standard obejmuje 17-calowe felgi aluminiowe, pełne światła LED oraz elektrycznie składane i podgrzewane lusterka. We wnętrzu dwustrefowa klimatyzacja z nawiewami w drugim rzędzie, podłokietniki w obu rzędach oraz sportowe przednie fotele z pełną regulacją, w tym nawet elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.

Nowy SUV jest także najbardziej multimedialną Toyotą. Już w odmianie Comfort debiutuje 12,3-calowy wirtualny zestaw wskaźników, który pozwala na niemal dowolną konfigurację prezentowanych widoków – można go spersonalizować np. pod kątem zużycia paliwa, pracy układu hybrydowego bądź nawigacji. Docelowo to rozwiązanie pojawi się także w innych modelach japońskiej marki.

Corolla Cross pozwoli także na bezprzewodową aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; Over the air). Dzięki temu nawet po 5 latach funkcjonalność jej systemów bezpieczeństwa będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalanie softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe elementy wyposażenia czy zwiększyć wydajność napędu hybrydowego.

Corolla Cross i wyposażenie w systemy bezpieczeństwa

Toyota Corolla Cross jest na czasie pod względem systemów bezpieczeństwa. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia obok wykrywania pieszych oraz jadących z przodu samochodów i rowerzystów reaguje teraz także na niebezpieczeństwo kolizji z motocyklistami. Ponadto zawiera system zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, układ detekcji nadjeżdżających pojazdów i motocykli, system ostrzegania o pojazdach włączających się do ruchu oraz system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach.

Reklama

Kolejne systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE to układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC) oraz asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), a także automatyczne światła drogowe (AHB), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) i system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall).

Toyota Corolla Cross dostępna, ale jaka cena w Polsce?

Najtańsza Toyota Corolla Cross ze 197-konnym napędem hybrydowym 5. generacji kosztuje od 142 800 zł. Dla porównania mniejszy C-HR z 2-litrową hybrydą 4. generacji (184 KM e-CVT) to wydatek od 139 800 zł. Bogatsza odmiana Executive, która mogłaby dorównać wyposażeniem Corolli Cross to już 150 600 zł.

Cena auta w wersji Comfort z napędem na cztery koła AWD-i to 152 600 zł.

Toyota Corolla Cross w wersji Style plus pakiet Tech, czyli ceny

Corolla Cross w wersji Style to przyciemniane tylne szyby, czarne listwy okienne, przedni grill w kolorze Piano Black z satynowym obramowaniem, relingi dachowe i 18-calowe felgi aluminiowe. W wnętrzu czeka podgrzewanie kierownicy i przednich foteli, system bezkluczykowego dostępu do samochodu i bezprzewodowa ładowarka telefonu w konsoli centralnej.

Corolla Cross Style kosztuje 155 600 zł, a w wersji AWD-i 165 400 zł.

Samochód w tej wersji można wzbogacić o pakiet Tech (4 tys. zł), który obejmuje przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami i samochodami, układ wykrywania przeszkód zapobiegający kolizjom podczas manewrów, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu, monitorowanie martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją hamowania oraz elektrycznie unoszona pokrywa bagażnika otwierana bezdotykowo.

Toyota Corolla w wersji Premiere Edition, jaka cena?

Corolla Cross Premiere Edition to najbogatsze wyposażenie. Lista seryjnych bajerów obejmuje tapicerkę z perforacją ze skóry naturalnej i syntetycznej, elektryczną regulację położenia i wysokości fotela kierowcy, dodatkowe nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, elektrycznie unoszoną i otwieraną bezdotykowo klapę bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami i pieszymi oraz systemy bezpieczeństwa z pakietu Tech wycenione na 4 tys. zł. Wyróżnikiem tej odmiany jest asystent parkowania Toyota Teammate, który umożliwia zdalne parkowanie uruchamiane przez aplikację na telefonie.

Toyota Corolla Cross Premiere Edition kosztuje 173 300 zł, a z napędem AWD-i 183 200 zł.

Za dodatkowe 11,2 tys. zł auto można wzbogacić o panoramiczny dach i pakiet Premium Audio JBL, zawierający system multimedialny Toyota Smart Connect Pro z kolorowym ekranem dotykowym HD 10,5 cala, nagłośnieniem Premium Audio JBL z 8 głośnikami i subwooferem oraz nawigacją Connected z dodatkowym trybem offline.

Toyota Corolla Cross i cennik nowego SUV-a

Toyota Corolla Cross Comfort Style Premiere Edition 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM 142 800 zł 155 600 173 300 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i 152 600 165 400 183 200

Toyota C-HR daje dwie hybrydy 4. generacji do wyboru

Toyota C-HR to pierwszy tak odważnie zaprojektowany samochód japońskiej marki. Nowy design od chwili debiutu podziałał jak magnes. Wielu kierowców zamawiało auto w ciemno, bez jazdy próbnej. Dziś 4,4-metrowy C-HR to najchętniej kupowany kompaktowy crossover w Polsce. Poza ciągle modną stylistyką o popularności decydują dwa napędy hybrydowe 4.generacji (1.8/122 KM i 2.0/184 KM) oraz świetne - jak na przednionapędowy samochód - właściwości jezdne. Wielowahaczowe tylne zawieszenie zapewnia lepsze prowadzenie kół i wyższy komfort tłumienia.

Toyota C-HR GR Sport jeździ jak gokart i jest oszczędna

Szczególnie C-HR GR Sport z 2-litrową hybrydą 4. generacji (jak Corolla) potrafi sprawić frajdę. Samochód w tej wersji błyszczy przeprojektowanym, twardszym zawieszeniem, bardziej bezpośrednim układem kierowniczym i dużymi 19-calowymi felgami owiniętymi plasterkiem opony Continental Premium Contact 6 (225/45; opony są lżejsze od innych opcji ogumienia). Tak zmodyfikowany układ jezdny bardzo dobrze nadąża za wyższymi osiągami napędu. Auto zbudowane na sztywnej platformie TNGA-C prowadzi się precyzyjnie, jest zwinne i stabilne. Samochód spodoba się kierowcom lubiącym szybko pokonywać zakręty.

Przy tym 184-konny napęd nie tylko jest dynamiczny (od 0 do 100 km/h rozpędza auto w 8,2 s), ale też bardzo oszczędny – ze zużyciem benzyny bez problemu można zejść poniżej 5 l/100 km. Normalne traktowanie gazu to średni wynik na poziomie 5,5-5,8 l na "setkę”. Dodatkowo C-HR w trybie elektrycznym może jeździć z prędkościami autostradowymi do 120 km/h - to więcej niż Corolla, która tę sztuczkę potrafi do granicy 115 km/h.

Toyota C-HR, silnik, skrzynia biegów, wyposażenie i ceny

Toyota C-HR Comfort Style Executive GR SPORT 1.8 Hybrid 122 KM e-CVT 123 000 zł 130 900 141 700 147 700 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT - 139 800 150 600 156 500

Lexus UX w nowej odsłonie już latem 2022, to luksusowy bliźniak Toyoty C-HR

A jeśli ktoś poszukuje prestiżu w japońskim wydaniu, to jeszcze tego lata powinien spojrzeć na zmodernizowanego Lexusa UX. To samochód przedkładający styl nad praktyczność oraz prowadzenie nad uniwersalność. Z Toyotą C-HR dzieli platformę oraz napęd hybrydowy 4. generacji z dwulitrowym silnikiem (UX 250h to 184 KM) i na tym koniec. Samochód występuje także w wersji benzynowej UX 200 (2.0/173 KM). Dodatkowo, hybryda może być opcjonalnie wyposażona w elektronicznie sterowany napęd na cztery koła E-Four.

Lexus UX z nowym wnętrzem, duży wyświetlacz zamiast touchpada

Nowe wyświetlacze zostały przysunięte bliżej do kierowcy aż o 143 mm, dzięki czemu ich obsługa jest łatwiejsza. Ekran dotykowy zastąpi dotychczas stosowane rozwiązanie z touchpadem. Obraz na monitorze jest wyraźniejszy, a w wersji 12,3-calowej jest w jakości HD. Znacząco zwiększona moc obliczeniowa sprawiła, że system działa szybciej. Standardem jest nawigacja w chmurze, która na bieżąco przekazuje informacje o ruchu drogowym i korkach. Samochód ma łączność z internetem, więc jest w stanie uzyskać informacje np. o cenach na stacjach paliw, jeśli są dostępne. Wersja z 12,3-calowym ekranem ma wbudowany moduł nawigacji, który w razie przerwania łączności internetowej, będzie nadal pokazywał trasę, korzystając z pobranych wcześniej danych.

Samochód połączy się bezprzewodowo ze smartfonem przy pomocy Apple CarPlay oraz przewodowo za pośrednictwem Android Auto. W standardzie jest też moduł DCM z kartą SIM, przy pomocy którego przeprowadzane są automatyczne aktualizacje oprogramowania systemu multimedialnego przez internet, bez konieczności wizyty w serwisie. Lexus UX jest wyposażony w jeden port USB-A w konsoli centralnej oraz dwa porty USB-C. System multimedialny jest w stanie zapamiętać preferencje ustawień do trzech użytkowników.

Nagłośnienie? Standardem jest system audio z sześcioma głośnikami, wersje Prestige i F SPORT mają system audio z 10 głośnikami, a najwyższa wersja Omotenashi wyposażona jest w system audio Premium Mark Levinson z 13 głośnikami.

Lexus UX i nowa wersja F SPORT Design

F SPORT Design to nowa wersja wyposażenia Lexusa UX. Auto otrzyma charakterytstyczny dla linii F SPORT czarny grill ze wzorem kratki w kształcie litery L i chromowanym wykończeniem dolnej części. Ten sam wzór zastosowano w okolicy świateł przeciwmgielnych w przednim zderzaku, a wnęki również wykończono chromem. Tylny zderzak ma stylistykę znaną z linii F SPORT, a tylny spojler oraz listwy wokół kloszy lamp są czarne. Auto porusza się na 18-calowych felgach aluminiowych o 10 ramionach, które pokryto ciemnym metalicznym lakierem.

W standardzie wersji F SPORT Design znajdziemy tapicerkę ze skóry syntetycznej, podgrzewane przednie fotele oraz kierownicę, dwustrefową klimatyzację automatyczną z technologią oczyszczania powietrza Nanoe, kamerę cofania, automatyczne wycieraczki, reflektory LED z automatycznymi światłami drogowymi, chromowane religi dachowe, czarne nakładki na błotniki oraz liczne oznaczenia "F", charakterystyczne dla usportowionych wersji aut Lexusa. Ponadto, auto wyposażono w ładowarkę indukcyjną oraz elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika, a system monitorujący martwe pole w lusterkach (BSM) oraz system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdy z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTAB), który pomaga uniknąć kolizji przy wyjeżdżaniu z prostopadłych miejsc parkingowych.

Lexus UX w wersji F SPORT

Lexus UX w wersji F SPORT w standardzie skrywa adaptacyjne zawieszenie o zmiennej charakterystyce (AVS), wyczynowe drążki stabilizatora z przodu i z tyłu oraz przeprojektowany układ kierowniczy. System AVS pozwoli zmieniać charakter auta: od komfortowego po sportowy. W tym ostatnim trybie UX ma prowadzić się jak hot hatch.

UX i wyposażenie w Lexus Safety System+

Odnowiony Lexus UX zyskał wzbogacony pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego z udoskonalonym systemem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z asystentem skrętu na skrzyżowaniu (ITA), a także z funkcją wspomagania kierownicy w razie niebezpieczeństwa kolizji (Emergency Steering Assist pomaga ominąć przeszkodę bez opuszczania swojego pasa ruchu). Aktywny tempomat zyskał funkcję redukcji prędkości w zakręcie.