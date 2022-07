Reklama

Toyota, Suzuki, Subaru i Daihatsu założyły stowarzyszanie Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels, które pod rękę z japońskim koncernem energetycznym ENEOS, będzie realizowało wspólny program badań nad zrównoważoną produkcją paliw pochodzenia organicznego.

Naukowcy wskazują, że do obiecujących alternatyw dla ropy należą m.in. wodór i paliwa syntetyczne oparte na energii z odnawialnych źródeł. Dobrym rozwiązaniem mogą okazać się także biopaliwa, ponieważ do ich produkcji pośrednio pobierany jest dwutlenek węgla z atmosfery poprzez fotosyntezę. Skuteczność zrównoważonych metod produkcji bioetanolu w ograniczaniu stężenia dwutlenku węgla w powietrzu została potwierdzona przez międzyrządowy zespół ds. zmian klimatu (IPCC). Teraz potrzebny jest system, który pozwoli wytwarzać biopaliwa na masową skalę przy zerowej emisji dwutlenku węgla. I tu na scenę wchodzi organizacja powołana przez Toyotę, Suzuki, Subaru i Daihatsu…

Toyota i spółka opracują biopaliwo następnej generacji

Stowarzyszenie Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels będzie prowadziło badania nad wykorzystaniem biomasy do produkcji biopaliwa w taki sposób, aby cyrkulacja wodoru, tlenu i CO 2 była jak najkorzystniejsza dla klimatu i środowiska.

W produkcji etanolu do zasilania samochodów najważniejsze jest, aby nie konkurowała ona z produkcją żywności. Zadaniem stowarzyszenia będzie opracowanie technologii produkcji paliwa bioetanolowego drugiej generacji, która uwzględni tę kwestię.

Nowe paliwo do produkcji, ale najpierw testy

Organizacja zaprojektuje, zainstaluje i rozpocznie eksploatację prototypowych linii produkcyjnych. Następnie uruchomi fazę testów, która pozwoli zidentyfikować problemy, znaleźć dla nich rozwiązania i zwiększyć wydajność.

Naukowcy zajmą się także eksploatacją biopaliwa od strony ewentualnych problemów w jego stosowaniu w pojazdach. Opracują też algorytmy, które pozwolą planować produkcję surowców w zależności od zapotrzebowania na paliwo. Dodatkowo zaproponują optymalne metody uprawy surowca m.in. poprzez badania składu gleby.

Przy produkcji nowego paliwa nic się nie zmarnuje

Kolejnym zadaniem stowarzyszenia będzie opracowanie metod wykorzystania na skalę przemysłową CO 2 generowanego przy produkcji bioetanolu oraz tlenu powstającego jako produkt uboczny pozyskiwania wodoru. Cały system powinien tworzyć obieg zamknięty zasilany energią odnawialną.

Uprawy będą dostarczały surowiec do produkcji etanolu, którego produkt uboczny – dwutlenek węgla zostanie wykorzystany jako surowieć dla paliwa syntetycznego. Drugi składnik benzyny syntetycznej – wodór, będzie powstawał w elektrolizerze wody przy użyciu energii odnawialnej, a pozyskiwany tlen trafi jako surowiec do produkcji biopaliwa.