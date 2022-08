Reklama

Dramatyczny opis wypadku na S7 zamieszczony przez kierowcę Seata w mediach społecznościowych wywołał poruszenie wśród internautów.

- Volkswagen Arteon, koloru niebieskiego zajechał mi złośliwie drogę i wcisnął hamulec w wyniku czego musiałem hamować przy prędkości ponad 100 km/h i wpadając w poślizg miałem bardzo groźny wypadek - poinformował kierowca Seata na profilu facebookowym Spotted Polska.

Volkswagen zajechał drogę na S7, kierowca Seata: Gońcie go, błagam! (wideo z S7)

Seat zjechał na pobocze i uderzył w barierki ochronne po prawej stronie drogi. Auto zostało mocno uszkodzone, na szczęście nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało. Razem z kierowcą jechała jego żona i 4-letni synek. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę na drodze S7 między Ostródą a Olsztynkiem w woj. warmińsko-mazurskim. Policja uznała je za kolizję.

Komentujący nagranie już zidentyfikowali numery rejestracyjne Arteona.

Świadkowie wypadku na S7: To kobieta kierowała Arteonem

- Sprawczyni (tak mówią świadkowie) zatrzymała się 300 m dalej na zjeździe do stacji Orlen, ale po 10 sekundach zbiegła z miejsca zdarzenia nie udzielając nam żadnej pomocy. Jechała z kobietą na miejscu pasażera - relacjonuje Rózicki. - Ludzie, którzy zatrzymywali się, żeby nam pomóc mówią, że ten kto kierował tym autem wcześniej wyprzedzał innych na trzeciego, zajeżdżał innym drogę i jechał na tzw. zderzaku - dodał.

Jak zaznaczył, nie miał wideorejestratora. Dlatego zwrócił się do internautów o pomoc w namierzeniu kierowcy volkswagena lub o przekazanie informacji bezpośrednio policji. Do tego apelu dołączyło się wielu innych internautów. W efekcie zgłosił się świadek, który nagrał całe zdarzenie na samochodową kamerkę.

Policja szuka kierowcy Arteona, wideo z wypadku na S7 zabezpieczone

Olsztyńska policja poinformowała, że prowadzi czynności wyjaśniające, które mają na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia na drodze S7 oraz dotarcie do wszystkich uczestników i świadków.

- Policjanci rozpytali świadków, zabezpieczyli nagranie z wideorejestratora od innego uczestnika ruchu drogowego oraz ustalili numer rejestracyjny osobowego volkswagena, który mógł przyczynić się do zdarzenia drogowego. Z systemów informatycznych wynika, że właścicielem auta jest firma leasingowa, do której zwrócono się o wskazanie użytkownika pojazdu - przekazał mł. asp. Andrzej Jurkun z policji w Olsztynie.

Jak podkreślił, nie ma i nie będzie przyzwolenia na agresję drogową. - Jeżeli okaże się, że do zdarzenia doszło w wyniku agresywnego zachowania kierującego osobowym volkswagenem będzie on musiał liczyć z surowymi konsekwencjami - zaznaczył policjant.

Kara 30 tys. zł grzywny dla kierowcy Arteona?

Jurkun przypomniał, że w przypadku skierowania sprawy do sądu, za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, grozi grzywna w wysokości do 30 tys. zł. Sąd może również podjąć decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Kierowca rozbitego Seata podtrzymuje zdanie o złośliwym zachowaniu kierowcy volkswagena i uważa, że to nie był przypadek.

- W mojej ocenie, doszło do bandytyzmu na drodze, zobaczymy jak to oceni policja. Mam nadzieję, że podobnie i ta sprawa trafi do prokuratury, bo to nie jest jakiś głupi wybryk i cała moja rodzina mogła zginąć na miejscu - mówił.

Powiedział też, że namawia wszystkich, którzy znajdą się w podobnej sytuacji, żeby nie zastanawiali się, czy to upubliczniać w internecie i szukać pomocy. - Odzew jest dla mnie zaskakująco potężny, za co bardzo wszystkim dziękuję - stwierdził.