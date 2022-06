Ioniq 6 to nowy numer popisowy marki samochodów elektrycznych należącej do Hyundaia. Sedan w stylu coupe powstał na platformie, z której korzysta Ioniq 5. A to oznacza m.in. mnóstwo miejsca w kabinie, dwa akumulatory do wyboru i duży zasięg. Jego rywalem będzie Tesla Model 3 i spółka...