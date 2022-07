Reklama

Ioniq 6 to nowy numer popisowy marki samochodów elektrycznych należącej do Hyundaia. Po ujawnieniu stylistyki przyszedł czas na najważniejsze dla kierowców informacje, czyli zasięg, czas ładowania, pojemność dostępnych akumulatorów, osiągi i dane techniczne. Cenny skarb koreańskiej marki był gwiazdą premierowego i tajnego pokazu. Embargo przestało obowiązywać i oto pierwsze wrażenia…

Ioniq 6 od tej pory jest najbardziej okazałą perłą w koronie firmy z Seulu. W gamie samochodów elektrycznych imponuje rozmachem sylwetki. Został zaprojektowany jako streamliner, czyli pojazd z opływowym kształtem zapewniającym zmniejszony opór powietrza. Twórcy mieli inspirować się składami kolei dużych prędkości z lat 30. i 50. XX wieku oraz ich kosmicznie stylizowanymi następcami – pociągami typu bullet. Spoglądali także na samochody stworzone w ramach nurtu Streamline Moderne – powstał wtedy Chrysler Airflow, Tatra 603 czy Pontiac Streamliner. Efekt?

Ioniq 6 większy niż Ioniq 5, jakie wymiary?

Ioniq 6 to dowód na to, że Ioniq 5 był zaledwie próbką możliwości stylistów i konstruktorów koreańskiej marki. Oba samochody różnią się od siebie jak figury szachowe, a w gęstniejącym tłumie elektryków "szóstka" będzie kolorowym ptakiem. Królewski wizerunek podkreśla troska o detale, nisko położony środek ciężkości, równomierne rozłożenie masy i niespotykane dotąd w autach Hyundaia proporcje.



Ioniq 6 wykorzystuje elektryczną platformę modułową Hyundai Motor Group (E-GMP). Z tej samej architektury korzysta pięciodrzwiowy Ioniq 5. Nowy model jest jednak dłuższy od starszego kuzyna aż o 20 cm i niższy i 11 cm. Z długością 4855 mm, szerokością 1880 mm, wysokością 1495 mm i z rozstawem osi 2950 mm celuje w takie auta elektryczne jak m.in. Tesla Model 3, Polestar 2 czy BMW i4. Przy czym szefowie Hyundaia twierdzą, że IQ 6 jest jedyny w swoim rodzaju i nie ma na rynku bezpośredniego rywala.

Ioniq 6 najbardziej opływowy samochód Hyundaia

Nowy sedan w kształcie coupe jest ekstremalnie aerodynamiczny – tę cechę odziedziczył po spektakularnym prototypie Prophecy z 2020 roku. W gładkiej karoserii każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu doskonałej aerodynamiki. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg podczas szybkiej jazdy jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy samochód elektryczny poświęca niemal 2/3 energii. Ioniq 6 powinien mieć znacznie łatwiej - jego współczynnik oporu powietrza Cd wynosi 0,21. To najniższy wynik wśród modeli Hyundai. To także lepiej niż Audi Q4 e-tron Sportback i Volkswagen ID.5, które osiągają wartość Cd równą 0,26 (dla porównania Mercedes EQS: 0,20). Redukcja Cd o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg auta elektrycznego o około 2,5 proc.

Ioniq 6 na drodze, czyli moc i zasięg oraz sportowa wersja N

Architektura E-GMP otworzyła drogę inżynierom do stworzenia niemal dowolnych konfiguracji układu napędowego z dwoma pojemnościami akumulatora do wyboru – o dużym zasięgu (77,4 kWh) i standardowym (53 kWh).

Większy akumulator 77,4 kWh można połączyć z dwoma układami silników elektrycznych - z napędem na tylne koła (RWD) lub na wszystkie koła (AWD). Topowa konfiguracja z dwoma silnikami (układ 4x4) zapewnia łączną moc 325 KM i 605 Nm momentu obrotowego. Ten wariant przyspieszy od 0 km/h do 100 km/h w 5,1 s.

Ioniq 6 z akumulatorem 77,4 kWh i tylnym napędem ma zapewnić ponad 610 km zasięgu na jednym ładowaniu. To przeszło 100 km więcej niż podobny Ioniq 5.

Hyundai podczas prezentacji Ioniq 6 potwierdził oficjalnie, że wprowadzi pierwszy samochód elektryczny o wysokich osiągach oznaczony literą N zarezerwowaną dla sportowych aut koreańskiej marki. Możliwości? Obraz osiągów daje Kia EV6 GT, która skrywa dwa silniki o łącznej mocy 585 KM (740 Nm). Sprint od 0 do 100 km/h trwa ledwie 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna dochodzi do 260 km/h. Elektryczny Ioniq N nie może być gorszy i z podobnymi parametrami wjedzie do zupełnie nowego wymiaru – osiągów ze świata, w których grasuje spalinowe Porsche 911 GT3 (510 KM; 3,4 s) czy elektryczny Taycan Turbo (680 KM; 3,2 s).

Ioniq 6 brzmi jak statek kosmiczny

System EV Performance Tune-up pozwala kierowcy kilkoma kliknięciami regulować siłę wspomagania kierownicy, moc silnika, czułość pedału przyspieszenia i tryb układu napędowego. Ioniq 6 jest wyposażony w techn logię e-ASD - w kabinie słychać dźwięk przypominający statek kosmiczny, a barwa zmienia się w zależności od stanu jazdy pojazdu. W trakcie przyspieszania podświetlenie wnętrza zmienia intensywność - Tryb Speed ​​Sync Lighting dopasowuje jasność oświetlenia przedniej części wnętrza do prędkości auta (do wyboru przewidziano 64 warianty kolorystyczne).

Ioniq 6 ekstremalnie ekonomiczny, jakie zużycie energii?

Ekstremalnie opływowy Ioniq 6 będzie też niezwykle ekonomiczny. Model bazowy wyposażony w standardowy akumulator 53 kWh z napędem na tył (RWD) i na 18-calowych kołach według danych WLTP powinien zużywać mniej niż 14 kWh energii na 100 km. Tym samym ​​IONIQ 6 wjeżdża do grona najbardziej energooszczędnych pojazdów EV na rynku.

Ioniq 6 to ładowanie szybkie jak tankowanie benzyny

Ioniq 6 oferuje możliwości "tankownia" prądem o napięciu 400 V i 800 V, bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Stąd akumulator można naładować z dużą prędkością – dzięki ładowarce 350 kW – od 10 do 80 proc. pojemności w 18 minut. A powiększenie zasięgu o 100 km zajmie 4,5-5 min. Podczas podróży można zaplanować kilka takich przerw. Co ważne, taką prędkość Hyundai podaje dla obu akumulatorów.

Przewidziano także dzielenie się energią z akumulatora auta (technologia V2X umożliwiająca zasilanie sprzętów V2L i pojazdów V2V mocą do 3,6 kW). Czyli IONIQ 6 potrafi działać jako powerbank (110/220 V). Dzięki temu po wpięciu przez przejściówkę do portu ładowania (na pokładzie jest też zwykłe gniazdko pod siedzeniami w drugim rzędzie) można włączyć prostownicę do włosów, słuchać muzyki, napędzać bieżnię do ćwiczeń czy podłączyć wyciskarkę cytrusów. I to nawet kiedy auto jest wyłączone.

Ioniq 6, czyli wnętrze i wyposażenie

Miejsce kierowcy jest totalnie cyfrowe. Szeroki, konfigurowalny, podwójny kokpit w kształcie skrzydła samolotu zawiera 12,3-calowy, dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego oraz 12,3-calowy wirtualny kokpit. System informacyjno-rozrywkowy w czasie rzeczywistym wyświetla zasięg w oparciu o aktualny poziom naładowania. Usługi Connected Car pomagają w wyszukiwaniu i planowaniu trasy z uwzględnieniem stacji ładowania. Stacja zapewnia standard Apple CarPlay i Android Auto. Przewidziano obsługę wielu połączeń Bluetooth, stąd dwa urządzenia mogą być sparowane w tym samym czasie - jedno do połączeń telefonicznych, a drugie do przesyłania muzyki. Nagłośnienie to osiem głośników systemu audio firmy Bose z subwooferem.

Z lewej i prawej strony są mniejsze wyświetlacze pokazujące widok z kamer zastępujących lusterka boczne. Przednie drzwi pozbawiono przycisków, co ma przełożyć się na lepszą przestronność i więcej miejsca na schowki. Kierowca tworząc nastrój w kabinie może wybierać spośród palety 64 kolorów i sześciu dwukolorowych motywów podświetlenia. Kierownica Ioniq 6 dostała czteropunktowe oświetlenie – pojedyncze kwadraciki informują o naładowaniu akumulatora. W modelu Ioniq 5 nie ma tej funkcjonalności.

Ioniq 6 to pierwszy model Hyundaia, który oferuje funkcję bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania (OTA) dla różnych kontrolerów. Ta technologia umożliwia aktualizacje sterowników odpowiedzialnych za prace urządzeń elektrycznych, autonomicznej jazdy, akumulatora. Kierowca dzięki OTA może także aktualizować mapy i oprogramowanie multimedialne.

Przy tym kabina jest niesamowicie podatna na aranżację. Przednie siedzenia dzięki funkcji Comfort Relaxation można zmienić w leżankę. Do tego fotele są o około 30 proc. cieńsze niż w konwencjonalnych autach co przekłada się na lepszą przestronność wnętrza. Przewidziano cztery porty USB typu C i jeden typu A.

Ioniq 6 sam zmieni pas ruchu i uczy się jazdy jak człowiek (systemy bezpieczeństwa)

Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, to tu Hyundai okazuje się bardzo hojny. A największym hitem jest system półautonomicznej jazdy 2 (HDA 2) z asystentem zmiany pasa ruchu, który jeśli sąsiedni pas jest wolny, pozwala Ioniq 6 na samodzielną zmianę pasa ruchu po dotknięciu kierunkowskazu. HDA 2 nie tylko pomaga utrzymać określoną odległość i prędkość od poprzedzającego pojazdu, ale także prowadzić samochód na środku pasa ruchu, również na zakrętach. W przypadku, gdy sąsiadujący samochód jedzie zbyt blisko, system HDA 2 pomaga dostosować tor jazdy Ioniq 6 tak, aby uniknąć ewentualnej kolizji. Inne funkcje półautonomicznej jazdy to Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), który dostosowuje prędkość pojazdu do ograniczenia prędkości, oraz High Beam Assist (HBA), który pomaga włączać i wyłączać światła drogowe w nocy w przypadku zbliżających się pojazdów w przeciwny pas nadjeżdżający.

Inteligentny tempomat (SCC) pomaga utrzymać odległość od poprzedzającego pojazdu i jechać z prędkością wybraną przez kierowcę, odzwierciedlając wyuczony styl jazdy kierowcy. Gdy SCC jest nieaktywny, funkcja uczy się stylu jazdy kierowcy. Po aktywacji SCC zatrzymuje naukę i jedzie automatycznie, naśladując człowieka.

Układ Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) pomaga uniknąć kolizji czołowych. System alarmuje jeśli poprzedzający pojazd nagle zwolni lub zostanie wykryte ryzyko kolizji czołowej (z uwagi na stojący pojazd, pieszego czy rowerzystę). Po ostrzeżeniu pomaga w hamowaniu awaryjnym. System działa także podczas skręcania na skrzyżowaniu.

Podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie, jeśli istnieje ryzyko zderzenia z nadjeżdżającymi pojazdami z lewej lub prawej strony, elektronika automatycznie wspomaga hamowanie awaryjne (Junction Crossing). Z kolei przy zmianie pasa, w razie niebezpieczeństwa zderzenia z autem nadjeżdżającym z przeciwka na przeciwległym pasie (Lane-Changing Oncoming) lub poprzedzającym pojazdem na sąsiednim pasie (Lane-Changing Side), kierowcę wspiera asystent kierowania omijającego (Evasive Steering Assist).

Nowy Ioniq 6 w Polsce, kiedy cena i jakie kolory nadwozia? Tesla Model 3 rywalem

Ioniq 6 do sprzedaży wejdzie pod koniec 2022 roku, jego głównym rywalem będzie Tesla Model 3. W Polsce pojawi się na początku 2023 roku, wtedy też poznamy ceny. Już teraz wiadomo, że nowość Hyundaia będzie dostępna w 12 kolorach nadwozia, w tym Gravity Gold Matte, Abyss Black Pearl, Serenity White Pearl, Curated Silver Metallic, Nocturne Gray Metallic, Nocturne Gray Matte, Transmission Blue Pearl, Biophilic Blue Pearl, Ultimate Red Metallic, Digital Green Pearl, Digital Green Matte oraz Byte Blue. Do wykończenia wnętrza możliwe są cztery warianty: ciemnoszary z jasnoszarym, ciemny oliwkowy z jasnoszarym, czarny z jasnobrązowym i czarny.

Ioniq 5, Ioniq 6, nowy SUV Ioniq 7

W 2024 roku dołączy ostatni z elektrycznych trojaczków – Ioniq 7, czyli nowy duży SUV na prąd oparty na prototypowym modelu SEVEN z rozstawem osi sięgającym 3,2 m.