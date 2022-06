Reklama

Polestar w Polsce wystartuje ze sprzedażą w trzecim kwartale 2022 roku. Przygotowania idą pełną parą, stąd już na przełomie wakacji i jesieni kierowcy będą mogli kupić elektryczny model Polestar 2 w oficjalnej sieci należącej do Volvo – ustalił dziennik.pl.

Wejście szwedzkiej marki nad Wisłę to efekt realizacji strategii, która przewiduje zwiększenie obecności Polestar na co najmniej 30 rynkach do końca 2023 roku. Ekspansja ma przynieść dziesięciokrotny wzrost sprzedaży z około 29 tys. aut w 2021 r. do 290 tys. do końca 2025 r.

Polestar w Polsce, czyli gdzie kupić i co to za marka samochodów?

W Polsce na początek samochody Polestar pojawią się w salonie Volvo Car Warszawa przy ul. Marszałkowskiej - tam przed złożeniem zamówienia będzie można obejrzeć auta na żywo. Z kolei autoryzowany serwis poprowadzi Dom Volvo w Warszawie i Inter Car we Wrocławiu.

Kolejne punkty dilerskie mają powstawać przy istniejących już salonach Volvo, ale w specjalnie wydzielonych miejscach różniących się m.in. designem. Serwisy zostaną wyposażone w odpowiednią infrastrukturę dostosowaną do inspekcji czy napraw elektrycznych modeli Polestar.

– Ceny Polestar 2 w oficjalnej sprzedaży będą o 50-60 tys. zł niższe w porównaniu z dzisiejszą ofertą internetową brokerów samochodowych. Auta Polestar będzie można też konfigurować i zamawiać przez internet, podobnie jak modele Volvo – zapowiedział nasz informator.

Polestar do 2017 roku był dla Szwedów z Volvo tym, czym dla Niemców z Mercedesa stajnia AMG. Jednak po wstrzyknięciu kapitału z Chin Polestar przemianowano na oddzielną markę zajmującą się autami elektrycznymi. Pierwszym modelem wolumenowym jest Polestar 2 wprowadzony w 2019 roku.

Polestar 2 dostępny w Polsce, zasięg, wyposażenie, ceny

Polestar 2 powstał na platformie CMA, na której osadzono także elektryczne Volvo XC40 i C40. Zamiast standardowego zawieszenie szwedzka marka oferuje bardziej zaawansowany układ jezdny. Zestaw obejmuje m.in. amortyzatory Ohlins, hamulce Brembo oraz wzmocnione 20-calowe felgi. Polska oferta Polestar 2 będzie podobna do niemieckiej, czyli pojawią się wszystkie trzy dostępne odmiany tego auta. Ceny także mają przypominać te z rynku niemieckiego, gdzie najtańszy model wyceniono od ok. 203 tys. zł.

Polestar 2 z napędem na przód i największy zasięg

Bazowy Polestar 2 to wersja Standard Range Single Motor. Samochód jest wyposażony w baterię o pojemności 69 kWh i silnik o mocy 231 KM (330 Nm). Napęd trafia na przednie koła. Zasięg od 440 do 474 km. Przyspieszenie od zera do 100 km/h ma trwać 7,4 s.

Największy zasięg na poziomie 510-542 km zapewni Polestar 2 Long Range Single Motor z większą baterią o pojemności 78 kWh. Przednie koła również napędza silnik o mocy 231 KM. Producent deklaruje czas przyspieszenia na poziomie bazowego modelu, czyli 7,4 s do 100 km/h. W Niemczech taki samochód kosztuje od ok. 221 tys. zł, cena w Polsce ma być porównywalna.

Polestar 2 Long Range Dual Motor przyspiesza jak motocykl

Połączenie sportowych osiągów i dużego zasięgu to Polestar 2 Long Range Dual Motor. Ten model jest wyposażony w dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 408 KM (660 Nm), które przekładają się na napęd 4x4. Prąd magazynuje bateria 78 kWh. Kierowca może liczyć na iście motocyklowe przyspieszenie - sprint od zera do 100 km/h trwa 4,7 s. Prędkość maksymalna – 205 km/h. Cena w Polsce także ma być zbliżona to tej w Niemczech - po przeliczeniu od ok. 234 tys. zł

Polestar 3 z zasięgiem 600 km, czyli pierwszy SUV w Polsce w 2023 roku

W pierwszym kwartale 2023 roku do modelu Polestar 2 dołączy Polestar 3, czyli pierwszy SUV szwedzkiej marki. Jego wyróżnikiem będzie niezwykle aerodynamiczna sylwetka osadzona na platformie z dużym akumulatorem i dwoma silnikami elektrycznymi.

Producent zapowiada, że taka konfiguracja przełoży się na zasięg przekraczający 600 km. Wyposażenie Polestar 3 przewiduje system jazdy autonomicznej.