Volvo XC40 odmłodniało i zyskało cechy wyglądu C40, czyli elektrycznego SUV-a w stylu coupe. Sprytni Szwedzi w ten sposób postanowili ułatwić proces zamawiania przez internet. Do wyboru dają trzy wersje wyposażenia i dwie odmiany napędu EV – prościej już nie można. Jednak więcej wspólnych elementów to też mniej rozterek w tradycyjnym salonie. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Przód elektrycznego XC40 bardzo upodobnił się do C40, od którego przejął niemal identyczny zderzak czy bezramkową atrapę z logo. Ten zabieg pozwolił też na zastosowanie nowych czujników ulepszonego systemu bezpieczeństwa ADAS. W XC40 pojawiły się także reflektory LED z technologią pikselową.

Volvo XC40 i C40 już po zmianach

Szwedzi odświeżyli również ofertę felg i lakierów przewidzianych do XC40. Teraz auto można zamówić w kolorze Fjord Blue, zarezerwowanym wcześniej dla C40. Nowym lakierem jest ciemny srebrny Silver Dusk.

Volvo XC40 i wnętrze

Elektryczne XC40 w środku to nowe wzory tapicerek. Jednak skórę można mieć tylko w tradycyjnych wersjach silnikowych. Do każdej odmiany można zamówić jasno-szarą tapicerkę wełnianą. XC40 z gamy Recharge można też mieć z niebieskim wnętrzem, czyli zastrzeżonym do tej pory dla C40. Jako opcja debiutuje system oczyszczania powietrza PM 2.5, który dotąd był oferowany wyłącznie w większych modelach Volvo. Odmłodzone Volvo XC40 Recharge kosztuje od 209 900 zł (napęd na przednie koła, jeden silnik 231 KM).

Nowe Volvo C40 Recharge tańsze o 31 tys. zł

Razem odświeżonym XC40 debiutuje nowa i tańsza wersja elektrycznego C40 Recharge. Dotąd auto było dostępne z dwoma silnikami o łącznej mocy 408 KM i napędem na dwie osie. Teraz ofertę rozszerzy odmiana przednionapędowa wyposażona w jeden silnik o mocy 231 KM (330 Nm). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,5 s. Prędkość maksymalną ograniczono do 160 km/h. Akumulator ma pojemność 69 kWh (67 kWh netto), co przekłada się na zasięg 434 km. Ładowanie od 10 do 80 proc. ma zająć ok. 30 minut, jeśli skorzystamy z szybkiej ładowarki typu DC. Samochód może holować przyczepę o masie do 1500 kg, co w świecie aut elektrycznych jest uznawane za rzadką supermoc.

W Polsce elektryczne Volvo C40 Recharge z jednym silnikiem kosztuje od 216 900 zł za bazową odmianę Core (wersja Plus jest droższa o 12 tys. zł, Ultimate to 32 tys. zł więcej). C40 z dwoma silnikami i 4x4 wymaga dopłaty 31 tys. zł.

Volvo XC40 z nowym silnikiem benzynowym 2.0

Wreszcie ważna informacja dla tradycjonalistów. W gamie samochodów spalinowych też zaszły zmiany. Podstawowe Volvo XC40 T2 dalej będzie napędzać trzycylindrowe 1.5 o mocy 129 KM (cena od 143,9 tys. zł). Za to wyższa wersja T3 ustąpiła miejsca miękkiej hybrydzie B3 - i tu uwaga! - zamiast trzycylindrowego silnika 1.5 Szwedzi montują czterocylindrową jednostkę 2.0. Moc: 163 KM plus 14 KM ze wsparcia elektrycznością. Stąd XC40 B3 przyspiesza do setki w 8,6 s, czyli o 1,5 s szybciej niż dotychczasowe XC40 T3.

Nowe Volvo XC40 B3 mild hybrid kosztuje od 162 900 zł.