Toyota, Kia i Skoda tak wygląda podium najpopularniejszych marek samochodowych w marcu. O ile japońska marka już przyzwyczaiła nas do pierwszej lokaty, to Koreańczycy mogą pochwalić się największym wzrostem sprzedaży. Z kolei czeski producent zanotował najpoważniejszy spadek. Kto traci i dlaczego? Analitycy nie mają dobrych wieści…

Polacy od początku marca zarejestrowali ponad 11,2 tys. nowych samochodów osobowych. To o 20 proc. mniej niż przed rokiem.

– Wśród przyczyn obserwowanego spadku wciąż należy wymienić problemy z dostępnością mikroprocesorów, które ograniczają wolumen produkcyjny poszczególnych marek – powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef instytutu SAMAR.

Wojna, słaba złotówka, samochody zdrożeją

Nie bez znaczenia jest również wzrost cen samochodów wynikający po części ze słabnącej złotówki. Kiepską sytuację pogłębiają także wyższe raty miesięczne wynajmu i leasingu będąc pokłosiem wzrostu oprocentowania.

– Do tego wszystkiego dochodzi nam niepewna sytuacja, która ogranicza chęć inwestowania. Brak dostaw komponentów z rynku ukraińskiego oraz surowców z rynku rosyjskiego będzie wkrótce kolejnym czynnikiem wpływającym na dostępność aut i kolejne wzrosty cen – wskazał ekspert.

Jego zdaniem wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do spadku sprzedaży i liczby rejestrowanych aut w całym 2022. – Prognoza prezentowana z początkiem tego roku wskazująca na pozytywny wynik na koniec roku jest już dziś nieaktualna – podkreślił.

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że w 2022 roku najgorsze co spotka branżę motoryzacyjną, to ciąg dalszy kryzysu półprzewodnikowego, a według przewidywań ekspertów w połowie roku sytuacja miała się zacząć normalizować.

– Niestety, wojna w Ukrainie znacznie zweryfikuje sytuację naszego sektora – zauważył Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. – Po pierwsze zerwane zostały łańcuchy dostaw i całkowicie wstrzymano dostawy części i podzespołów z Ukrainy. Poza tym sankcje nałożone na Rosję spowodowały niemal całkowite wycofanie się światowych producentów z rynku rosyjskiego i wstrzymanie tam sprzedaży pojazdów, ale także zatrzymanie praktycznie całej produkcji światowych firm w zakładach zlokalizowanych w Rosji. Jeśli do tego dodamy fakt, że Rosja była bardzo znaczącym dostawcą niektórych surowców do produkcji motoryzacyjnej – w tym palladu i niklu, oraz uwzględnimy problemy przed jakimi stanął sektor transportowy, to w konsekwencji zdecydowanie należy spodziewać się dalszego pogłębiania problemów gospodarki i branży motoryzacyjnej – podkreślił ekspert.

Toyota, Kia i Skoda, czyli takie samochody Polacy kupują teraz najczęściej

Toyota utrzymuje pozycję lidera rynku - w marcu zanotowała ponad 1800 rejestracji na swoim koncie (to o 27 proc. mniej niż przed rokiem). Najpopularniejsze modele to Corolla i Yaris.

Kia kolejny miesiąc z rzędu jak cień podąża za Toyotą. W marcu koreańska marka z niemal 30-proc. wzrostem sprzedaży została drugą najpopularniejszą wśród Polaków - w urzędach zarejestrowano 1184 auta tego producenta. Najczęściej był to Sportage oraz Ceed.

Skoda zamyka podium z wynikiem 1072 rejestracji. Czeska marka zanotowała niemal 50 proc. spadek w top 10.

W pierwszej dziesiątce utrzymują się cztery marki premium. Mercedes na 4. pozycji (wyprzedził VW), Volvo jest siódme. Za Szwedami podąża BMW. Top 10 zamyka Audi z 30-proc. spadkiem rejestracji. Mercedes i Volvo uzyskały wyniki lepsze niż rok wcześniej.

Top 10 marek w marcu 2022 roku