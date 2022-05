Reklama

Maxus to młody chiński producent samochodów elektrycznych. Marka działająca od 2011 roku należy do państwowego koncernu SAIC Motor z siedzibą w Szanghaju. Nad Wisłą debiutuje za sprawą firmy RSA Polska, która jest przedstawicielem norweskiej spółki RSA założonej w 1936 roku. Norwegowie prowadzą działalność w dziewięciu krajach. W 211 punktach dilerskich oferują auta marek japońskich (Suzuki, Izuzu) oraz chińskich koncernów: BYD i Maxus.

Maxus od czerwca zaoferuje w Polsce cztery modele. Euniq 6 i Euniq MPV to dwa elektryczne samochody osobowe. Z kolei e-Deliver-3 i e-Deliver 9 zagrają w lidze aut dostawczych.

Maxus Euniq 6 to nowy 7-miejscowy SUV z bogatym wyposażeniem

Najciekawiej zapowiada się Maxus Euniq 6, czyli 7-miejscowy elektryczny SUV o długości ponad 4,7 m. To oznacza, że np. od Volvo XC60 jest dłuższy o 4,4 cm. Jednym z jego atutów ma być przepastny bagażnik - pod elektrycznie sterowaną klapą oferuje aż 754 l pojemności. Podłogę kufra można regulować na dwóch poziomach. Wyposażenie seryjne obejmuje m.in. światła full LED, 18-calowe alufelgi, elektrycznie otwierany panoramiczny szyberdach, tempomat adaptacyjny, stację multimedialną w 12,3-calowym ekranem dotykowym, kamerę parkowania 360°, wnętrze z czarną skórzaną tapicerką, keyless go, indukcyjną ładowarkę telefonu czy regulację fotela kierowcy w 6 kierunkach.

Maxus Euniq 6 z dużym akumulatorem, ale jaki zasięg?

Euniq 6 silnik elektryczny o mocy 177 KM (310 Nm) napędza przednie koła i czerpie energię z akumulator o pojemności netto 70 kWh (standard szybkiego ładowania CCS). Kierowca ma do wyboru trzy tryby jazdy: eco, normalny i sportowy). Deklarowany zasięg od 345 km w cyklu mieszanym do 465 km w cyklu miejskim. Producent zapewnia, że uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. prądem stałym na stacji DC potrwa 35 minut.

Maxus Euniq 6 z dopłatą w programie Mój elektryk, jaka cena w Polsce?

Maxus Euniq 6 kosztuje w Polsce od 225 tys. zł. Cenę elektrycznego SUV-a obniża program "Mój elektryk" - o 18 750 lub 27 000 zł (z Karty Dużej Rodziny). W ostatnim przypadku Euniq 6 może kosztować od 198 tys. zł. Bazowy Volkswagen ID.4 to wydatek od 208 tys. zł.

Maxus Euniq MPV to rodzinny van, jaka cena?

Maxus Euniq MPV (w Norwegii jako Euniq 5 z akumulatorem 70 kWh) to elektryczny 7-osobowy van o długości ponad 4,8 m. Układ napędowy także wykorzystuje 177-konny silnik, ale akumulator trakcyjny jest mniejszy. W tym przypadku pojemność bateria o pojemności 52,5 kWh netto ma zapewnić od 260 do 356 km zasięgu.

Auto rozpędza się od 0-100 km/h w 9,5 sekundy. Ładowanie na stacji DC od 30 do 80 pro. ma potrwać ok. 30 minut, a z podłączeniem do prądu przemiennego AC ok. 8 godzin. Wyposażenie seryjne obejmuje m.in. asystenta hamowania awaryjnego, system stabilizacji toru jazdy, czujniki martwego pola czy tempomat adaptacyjny.

W Polsce Maxus Euniq MPV kosztuje od 222 900 zł. Karta Dużej Rodziny w programie "Mój elektryk" obniża cenę o 27 tys. zł do 195,9 tys. zł.

Maxus i dwa elektryczne samochody dostawcze

Dostawcze samochody elektryczne Maxus e-Deliver-3 (akumulator 35 kWh lub 52,5 kWh) i większy e-Deliver-9 (akumulator 51,2 kWh, 65 kWh, 72 kWh lub 88,5 kWh) kosztują od 159 725 zł (90 900 zł w programie "Mój elektryk"; dopłata na poziomie 68,8 tys. zł) do 323 257 zł (205 900 zł po uwzględnieniu rządowej dotacji).

Maxus w Polsce będzie oferowany w 11 miastach, lista dilerów

W Polsce samochody marki Maxus będą oferowane w 11 punktach dilerskich: Warszawa (AUTOLOGIC Sp. z o.o.), Janki (GP TRUCK TRADING), Łódź (SATALL Tadeusz Łempicki), Świdnik (ECAR4YOU), Rzeszów (CARUNIT), Bielsko-Biała, Katowice i Gliwice (AUTO-GAZDA), Wrocław (KIM), Bydgoszcz i Gdańsk (Car-Express).

Finasowanie elektryków z logo Maxus dla osób prywatnych i firm ma zapewnić bank Santander. – Dzięki podpisaniu umowy z marką Maxus, nasi klienci będą mogli skorzystać z atrakcyjnego finansowania leasingiem na jej pojazdy i równocześnie z dotacji z programu "Mój elektryk". Jak poinformował BOŚ pod koniec kwietnia br., w ciągu pół roku od uruchomienia dopłat do leasingu pojazdów elektrycznych w ramach programu pozytywnie rozpatrzono ponad 1000 wniosków. Natomiast łączna wartość przyznanych dotacji przekroczyła 33,7 mln zł – powiedział Rafał Biegański z Santander Consumer Multirent.