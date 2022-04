Reklama

Nowe oznakowanie jako pierwszy z radiowozów policji dostała hybrydowa Skoda Octavia iV kombi. Samochód razem z nowym motocyklem BMW drogówki Komenda Główna Policji odsłoniła podczas międzynarodowych targów Polsecure 2022 w Kielcach. Prace nad innowacjami trwały trzy lata. Jak teraz będą wyglądały auta drogówki?

Radykalne zmiany w oznakowaniu i uprzywilejowaniu radiowozów policja uzasadnia lepszą widocznością, która ma przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz innych użytkowników dróg. Stąd metamorfoza trzech kluczowych elementów pojazdów policyjnych. Różnice są ogromne:

ostrzegawczych sygnałów błyskowych będzie trzy razy więcej – zamiast 10 lamp LED każdy radiowóz dostanie ich aż 30;

zmieni się wzór oznakowania i zostaną wprowadzone dodatkowe elementy odblaskowe;

braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego POLICJA.

Policja zmienia oznakowanie radiowozów, czyli trzy kluczowe różnice

Pierwsza zmiana dotycząca dopuszczalnej liczby ostrzegawczych sygnałów świetlnych błyskowych obejmuje zwiększenie ich liczby z 10 do 30 i obejmie wszystkie służby wykorzystujące pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.

– Zmiany mają na celu przede wszystkim poprawienie bezpieczeństwa nie tylko samych policjantów, ale użytkowników dróg. Radiowozy będą bardziej widoczne w dzień, ale przede wszystkim, kiedy zapadnie zmierzch – powiedział w Kielcach nadinspektor Dariusz Augustyniak, I zastępca Komendanta Głównego Policji.

Oto nowe oznakowanie radiowozów i motocykli policji

Druga zmiana dotyczy oznakowania pojazdu policyjnego. Radiowóz będzie posiadał tylko jeden wzór oznakowania, srebrną barwę nadwozia z odblaskowym niebieskim pasem wyróżniającym z białymi elementami odblaskowymi barwy białej. Na aucie będzie można umieszczać dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Analogiczne rozwiązania mają obowiązywać policyjne motocykle.

Trzecia zmiana poprawi widoczność radiowozów policji

Wreszcie trzecia innowacja dotyczy braku określenia barwy i tła dla napisu świetlnego "POLICJA" na dachu pojazdu. W ocenie pomysłodawców zmiana zapewni lepszą widoczność i rozpoznawalność pojazdu policyjnego.

Nową koncepcję wzoru oznakowania różnych typów pojazdów policyjnych Komenda Główna Policji opracowała we współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Motoryzacji. Prace trwały przynajmniej od 2019 roku. Zaproponowane barwy są podobne do używanych na samochodach i motocyklach np. przez policjantów niemieckich, brytyjskich, australijskich czy skandynawskich.

Kto opracował nowe oznakowanie radiowozów?

– Potrzeba zmiany oznakowania zrodziła się ze stale rosnącej potrzeby podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział dziennik.pl Przemysław Pająk, kierownik Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. – Trwający proces transformacji i autonomizacji pojazdów wymaga dostosowania dotychczasowych rozwiązań do nowoczesnych trendów przede wszystkim w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w tym również funkcjonariuszom policji. Wśród wielu wyzwań Sieci Badawczej Łukasiewicz zajmujemy się między innymi różnymi aspektami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wieloletnie doświadczenie w badaniu bezpieczeństwa pojazdów na potrzeby certyfikacji i homologacji pozwoliło nam zbudować odpowiedni zespół roboczy ekspertów, opracować metodykę i projekt oznakowania – podkreślił.

Nowe oznakowanie radiowozów policji, ale dlaczego takie kolory?

– Dobór kolorów wynikał z przeprowadzonych w Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji prac badawczo-rozwojowych – powiedział nam Przemysław Pająk. – Od początku braliśmy pod uwagę jedynie barwy bardzo wyraźnie widoczne: odblaskowe odcienie błękitu, czerwieni oraz żółtego fluorescentu, które zostały poddane szeregowi badań trwałościowych, ale przede wszystkim badań poligonowych, porównawczych weryfikujących wpływ projektowanych rozwiązań na rzeczywista poprawę widoczności pojazdów policji w czasie obserwacji z wielu perspektyw oraz w skrajnie różnych warunkach oświetleniowych – wyjaśnił ekspert.

Nowe oznakowanie radiowozów już w maju w Warszawie

– Każdy nowy odbierany w tym roku i kolejnych latach pojazd policyjny powinien być w nowych barwach – powiedział dziennik.pl inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji. Jego zdaniem zmiany te poprawią nie tylko widoczność radiowozów ale również bezpieczeństwo samych policjantów, którzy na co dzień z nich korzystają.

– Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, obywatele łatwiej będą mogli dostrzec radiowóz szukając pomocy czy chcąc zgłosić np. zauważone wykroczenie czy przestępstwo. Z kolei policjanci będą pełnili służbę w pojazdach bardziej widocznych dla innych kierowców – podkreślił Ciarka.

Nowe przepisy nie wymagają okresu dostosowawczego. A to oznacza, że obecne pojazdy nie będą "przemalowywane". – Co ważne, zmiany te dotyczą tylko nowo zakupionych radiowozów, aby nie generować dodatkowych kosztów związanych z przemalowaniem już posiadanej floty pojazdów. Przez pewien czas widoczne będą nowe radiowozy, lepiej widoczne jak i te które widzimy obecnie na co dzień – wskazał rzecznik KGP.

Pierwsze z zaprezentowanych radiowozów, po zakończonych targach Polsecure, będą pełnić służbę w Warszawie.

– Nowe oznakowanie z pewnością sprawi, że radiowozy będą widoczne już z daleka, a to również wpłynie na bezpieczeństwo na polskich drogach – powiedziała dziennik.pl Julia Langa, Yanosik.pl. – Jak wiadomo jest to kwestia, która wymaga ciągłej pracy i należy tutaj pamiętać także o działaniach prewencyjnych. Dlatego nasz system informuje kierowców o fotoradarach czy kontrolach prędkości, które zazwyczaj lokalizowane są w miejscach, w których dochodzi do największej liczby wypadków. Kierowca odbiera komunikat o danym zdarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu zwraca większą uwagę na prędkość z jaką się porusza. Zmniejsza to ryzyko gwałtownego hamowania i generowania niebezpiecznych sytuacji na drodze – oceniła.