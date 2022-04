Reklama

Ineos Grenadier to samochód terenowy, za którym stoi Sir Jim Ratcliffe, brytyjski miliarder, pasjonat motoryzacji, inżynier chemik, finansista i przemysłowiec władający m.in. koncernem chemicznym Ineos. Ponoć siedząc w swojej posiadłości w Monaco na wieść o zakończeniu przez Land Rovera produkcji modelu Defender postanowił sam dać mu drugie życie. W końcu góry pieniędzy są od spełniania zachcianek.

Początkowo Ratcliffe chciał odkupić od Land Rovera prawa do tego modelu. Nie wyszło. Indyjski koncern Tata, do którego należy brytyjska marka, próbował też sądownie przeszkodzić w stworzeniu auta choćby podobnego do oryginalnego Defendera. Jednak z tego starcia miliarder wyszedł zwycięsko.

Ineos Grenadier w Polsce, to terenówka z Austrii

W efekcie w 2017 roku powołano spółkę Ineos Automotive, której samochód miałaby zapełnić lukę po Defenderze. Ratcliffe na potrzeby nowej marki wykupił od Daimlera fabrykę w Hambach we Francji (produkowano tam auta marki Smart). Z kolei stworzenie od podstaw nowego modelu terenówki powierzono austriackiemu koncernowi Magna słynącemu z projektowania i produkcji aut 4x4 (m.in. Mercedes klasy G to dzieło Austriaków). Tak powstał Ineos Grenadier, który będzie sprzedawany także w Polsce.

Reklama

Ineos Grenadier do kupienia w Warszawie i pod Wrocławiem

Brytyjska spółka właśnie ogłosiła dilerów, którzy poprowadzą dwa pierwsze punkty sprzedaży w Polsce. Model Ineos Grenadier będzie dostępny w salonach Auto Fus Group w Warszawie i Team Marek Pasierbski w Długołęce (koło Wrocławia). Nowe palcówki zaczną działać latem. Do tego czasu szkolenia przejdą przedstawiciele handlowi i serwisanci.

– Śledzimy projekt firmy Ineos od początku i bardzo mu kibicujemy – powiedział Piotr Fus, współwłaściciel Auto Fus Group. – Jako entuzjaści motoryzacji wiemy, że tego typu pojazdu naprawdę brakuje nie tylko w Polsce, ale również na innych rynkach europejskich. Wierzymy w sukces Grenadiera, do którego zamierzamy się w dużym stopniu przyczynić – dodał.

Na całym świecie do końca 2022 roku powinna działać sieć 200 autoryzowanych punktów sprzedaży i serwisu samochodów Ineos Grenadier w ponad 50 krajach. Ma ona obejmować uznane grupy dilerów samochodowych, warsztaty specjalizujące się w segmencie 4x4 oraz sprzedawców sprzętu rolniczego. W bardziej odległych miejscach będzie można korzystać z 10 tys. punktów Bosch Car Service i warsztatów specjalizujących się w segmencie aut 4x4 w 150 krajach. Ciekawostką jest to, że Ineos chce udostępnić użytkownikom dokumentację serwisową w formie filmów instruktarzowych - taka pomoc ma ułatwić samodzielną naprawę i obsługę auta w niedostępnych rejonach świata (dżungla, góry, itp.).

Ineos Grenadier z solidnym wnętrzem i minimum elektroniki

Zdaniem konstruktorów zaletą Grenadiera będzie jego ponadprzeciętna trwałość i łatwość serwisowania. W kabinie króluje prostota. Zaprojektowano ją tak, aby zawierała jak najwięcej rozwiązań mechanicznych - liczbę modułów ECU zmniejszono aż o połowę w porównaniu z konkurencją. Przełączniki, pokrętła można obsługiwać nawet w rękawicach. Kluczyk do auta jest tradycyjny. Konsola górna jest wyposażona w elementy sterujące blokadami mechanizmów różnicowych, obwodami zasilania dodatkowego i odłącznikiem mocy. Ekran dotykowy ma 12,3 cala, a stacja multimedialna obsługuje Android Auto i Apple CarPlay. Lista obejmuje też gumowaną, łatwą do zmycia podłogę, otwory odpływowe, bryzgoszczelne wykończenie konsoli zmiany biegów i deski rozdzielczej czy łatwą w czyszczeniu tapicerkę i suchy schowek pod tylnym siedzeniem. Dwumiejscowa wersja użytkowa może pomieścić europaletę

Reklama

– Gdy zaczęliśmy myśleć o wnętrzu Grenadiera, szukaliśmy inspiracji, przyglądając się uważnie nowoczesnym samolotom, łodziom, a nawet ciągnikom, w których przełączniki są rozmieszczone w sposób gwarantujący optymalną funkcjonalność, zwykłe elementy sterujące są pod ręką, a pomocnicze umieszczone są nieco dalej – powiedział Toby Ecuyer, szef działu projektowego. – Tę samą koncepcję można dostrzec w Grenadierze: układ jest funkcjonalny i logiczny, zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi. Jest tu wszystko, co potrzebne, i nie ma niczego, co jest zbędne – podkreślił.

Ineos Grenadier z silnikami BMW, a ceny?

Ineos Grenadier wykorzysta trzylitrowe sześciocylindrowe silniki z palety BMW (o oznaczeniach B57 i B58). Diesel dostarczy 249 KM mocy (550 Nm). Jednostka benzynowa to już 285 KM (450 Nm). W każdej konfiguracji napęd przeniesie 8-biegowy automat ZF. Samochód ma być prawdziwą terenówką homologowaną jako auto osobowe (kategoria M1) i dostawcze (N1).

Stworzono też prototyp wodorowego Grenadiera FCEV. Testy drogowe i terenowe tego modelu rozpoczną się przed końcem 2022 roku.

Ile kosztuje Grenadier? W Niemczech cennik zaczyna się od ok. 59 tys. euro (po przeliczeniu 280 tys. zł). Polskie ceny pozostają tajemnicą.

Ineos Grenadier, dane techniczne i dzielność terenowa

Wymiary

Długość: 4927 mm (z kołem zapasowym)

Szerokość: 1930 mm (bez lusterek)

Wysokość: 2033 mm

Rozstaw osi: 2922 mm

Zdolność holownicza: 3500 kg

Możliwości jazdy terenowej

Blokady mechanizmu różnicowego: trzy (centralna = dźwignia mechaniczna, przód i tył = e-blokady)

Podwozie: mocowane na ramie (rama podłużnicowa)

Zawieszenie: osie belkowe, sprężyny śrubowe, wychylenie kół = 9° (przód) i 12° (tył)

Zespół napędowy

Układ napędowy: stały napęd na cztery koła

Przekładnia: 8-stopniowa automatyczna przekładnia ZF z opcją ręcznej zmiany biegów

Przekładnia różnicowa: dwustopniowa (Hi / Lo)

Silniki: sześciocylindrowe silniki rzędowe BMW z dwiema turbosprężarkami, benzynowe i wysokoprężne

Parametry silnika benzynowego (B58): Moc = 285 KM, maks. moment obrotowy = 450 Nm

Parametry silnika wysokoprężnego (B57): Moc = 249 KM, maks. moment obrotowy = 550 Nm

Koła i opony

Koła: 17- i 18-calowe obręcze kół ze stali i stopów lekkich

Opony: dostępne dwie opcje, obie z symbolem alpejskim:

Bespoke Bridgestone All-Terrain (265 70R17 XL 116S / 255 70R18 XL 116S)

BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 (LT265 70R17 121 118S / LT255 70R18 117 114S)