Autosan 4x4 jest efektem współpracy Huty Stalowa Wola i czeskiej spółki Tatra Export. Przypominamy, że umowę na pozyskanie praw do produkcji tego pojazdu w Polsce podpisano w 2020 roku w Kielcach na targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Teraz historia zatoczyła koło i po dwóch latach prac HSW chwali się ponownie w Kielcach owocem polsko-czeskich prac...

– Na targach POLSECURE prezentujemy po raz pierwszy Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy z przeznaczeniem dla służb mundurowych – powiedział Bartłomiej Zając, prezes Zarządu Huty Stalowa Wola. – Jest to nowoczesna konstrukcja z kabiną opancerzoną w układzie 4x4, która może być wykorzystana w trudnych warunkach operacyjnych. Pojazd stanowi najnowszą propozycję Huty Stalowa Wola do szerokiego wykorzystania, np. do transportu sprzętu i ludzi zapewniając jednocześnie mobilność i wymagany poziom bezpieczeństwa. Parametry techniczne prezentowanego wozu 4x4 spełnią wymogi formacji takich jak Straż graniczna, policja czy Żandarmeria Wojskowa – wskazał.

Autosan 4x4, czyli nowy polski wóz dla wojska na kołach Tatry

Autosan 4x4 od początku powstawał, jako opancerzony pojazd dowodzenia i rozpoznania dla wojsk rakietowych i artylerii. Nowy samochód miałby zastąpić przestarzałe wozy dowodzenia na podwoziu radzieckiego UAZ 469. Na tym jednak nie koniec. Gigant może być uniwersalną bazą wielu wersji specjalistycznych przeznaczonych dla wszystkich rodzajów wojsk - zwiadowców, sił specjalnych czy pełnić rolę wozu ewakuacji medycznej.

Pokazany w Kielcach pojazd wykorzystuje podwozie i zespół napędowy opracowany przez Tatrę. Zabudowa i opancerzenie to dzieło polskich specjalistów ze Stalowej Woli - pojazd dysponuje zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia, wyrzutniami granatów dymnych oraz środkami łączności.

Opancerzony Autosan 4x4 wyśledzi wroga

Kabina pomieści ośmioosobową załogę wraz z wyposażeniem. Konstrukcja dachu umożliwia montaż dodatkowego osprzętu, np. systemu obserwacyjnego (urządzenia optoelektroniczne czy radar pola walki) lub stanowiska strzeleckiego. Przy poziomie ochrony balistycznej II wg. STANAG 4569 samochód może zabrać 5 ton ładunku. Masa własna wozu wynosi 13 ton. Konstrukcja przewiduje zwiększenie stopnia ochrony.

Autosan 4x4 wytrzyma wybuch i ostrzał z amunicji przeciwpancernej

Opancerzenie chroni przed ostrzałem pociskami przeciwpancernymi 7,62 mm i przeciwpancerno-zapalającymi 7,62 mm. Ochrona gwarantuje załodze przeżycie również w przypadku eksplozji ładunku o masie 6 kg czy wybuchu miny przeciwpiechotnej.