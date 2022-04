Reklama

Policja od dziś mobilizuje siły na majowy weekend. Od 29 kwietnia do 3 maja będzie czujnie przyglądać się kierowcom, pieszym, rowerzystom i motocyklistom.

– W majowy weekend policja podejmie wzmożone działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w miejscach gdzie będzie dochodziło do koncentrowania się ruchu turystycznego – powiedział dizennik.pl kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. – W związku z tym będziemy zwracać szczególną uwagę na drogi o większym zagrożeniu bezpieczeństwa. Szczególnie osoby, które wyjeżdżają w piątek 29 kwietnia oraz wracać będą we wtorek i środę (3 i 4 maja) powinny spodziewać się dużego natężenia ruchu na drogach i dostosować się do tej sytuacji – wskazał.

Majówka to więcej nieoznakowanych radiowozów grup SPEED

Kierowcy przez całą majówkę powinni spodziewać się znacznie większej obecności policji. – Nie będą to tylko patrole oznakowane, ale także policjanci na motocyklach i w radiowozach nieoznakowanych. W tym na trasy wyjedzie znacznie więcej funkcjonariuszy policyjnych grup SPEED – zaznaczył Opas.

Reklama

Policjant podkreślił, że priorytetem funkcjonariuszy będzie niesienie pomocy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w bezpiecznym dotarciu do celu i zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju. W miejscach występowania znacznych spowolnień i utrudnień można spodziewać się ręcznego kierowania ruchem.

Łatwiej stracić prawo jazdy, policja przypilnuje kierowców i pieszych

– Policjanci będą również egzekwować od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości, zwrócą uwagę na korzystanie z pasów bezpieczeństwa i właściwe przewożenie dzieci w pojazdach. Będą reagować na wszelkie wykroczenia uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnie zwrócą uwagę na nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego – przestrzegł przedstawiciel KGP.

Mundurowi zwrócą szczególną uwagę na oznakowane przejścia dla pieszych, ponieważ tam zdarzeń jest więcej niż rok wcześniej. – Będziemy też zwracać uwagę na rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi i innymi urządzeniami transportu osobistego czy urządzeniami wspomagającymi ruch – wymienił.

Policja kontra motocykliści w majowy weekend

Na celownik drogówki trafią też motocykliści. – Wraz z pojawieniem się dużej ilości jednośladów będziemy reagować na wykroczenia kierujących motocyklami oraz intensyfikować kontrole tej grupy uczestników ruchu. Ostatni weekend był szczególnie niebezpieczny jeśli chodzi o motocyklistów. Tylko w minioną niedzielę zginęło troje motocyklistów, a poważnie ranna została jedna z pasażerek – podkreślił Opas. Policjanci będą też prowadzić kontrole trzeźwości i stanu psychofizycznego kierujących pojazdami.

Pierwsza majówka z nowym taryfikatorem mandatów, będzie drogo

Tegoroczna majówka jest pierwszą z nowymi, zaostrzonymi przepisami. Taryfikator 2022 wprowadził znacznie wyższe mandaty za przekroczenie prędkości. Co istotne od 17 września wejdzie w życie przepis o recydywie drogowej za najcięższe wykroczenia. Nowe zasady dotyczące punktów karnych także zaczną obowiązywać od jesieni. W efekcie ponowny występek tego samego typu w ciągu 2 lat od ostatniego przewinienia będzie skutkował dwukrotnością kary.

Wyjeżdżającym na majowy weekend warto przypomnieć, że nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości wyglądają następująco:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h: mandat 50 zł;

od 11 km/h do 15 km/h: 100 zł i 3 punkty karne;

od 16 km/h do 20 km/h: 200 zł i 3 punkty karne;

od 21 km/h do 25 km/h: 300 zł i 6 punktów karnych;

od 26 km/h do 30 km/h: 400 zł i 6 punktów karnych;

Mandat za przekroczenie prędkości, czyli nawet 5 tys. zł w recydywie

Stawki mandatów szybują od przekroczenia prędkości o ponad 30 km/h.

W myśl taryfikatora od 1 stycznia 2022 roku za złamanie ograniczenia o 31 km/h niezależnie od rodzaju drogi (w obszarze zabudowanym, jak i poza miastem) grozi 800 zł mandatu.

Ponowne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością kary (od 17 września 2022 roku).

Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h: mandat 800 zł i 10 punktów (recydywa: 1600 zł);

o ponad 40 km/h: mandat 1000 zł i 13 punktów karnych (2000 zł zł w przypadku recydywy);

o ponad 50 km/h: mandat 1500 zł i 15 punktów karnych (recydywa: 3000 zł);

o ponad 60 km/h: mandat 2000 zł (4000 zł przy recydywie);

o ponad 70 km/h: mandat 2500 zł (recydywa: 5 tys. zł).

1500 zł to mandat dla kierowcy w 10 sytuacjach

Nawet 1500 zł to minimalna grzywna dla kierowcy za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego. Od 17 września 2022 roku jeśli sprawca w ciągu 2 lat ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wzrośnie dwukrotnie i wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł (recydywa). W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdu.

Przepisy przewidują 10 sytuacji, w których policjant może wypisać taki mandat:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście;

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni;

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu;

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem;

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania;

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

5 tys. zł maksymalny mandat od policjanta

W myśl nowych przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może okazać się słona.

Grzywna w sądzie do 30 tys. zł

Sześć razy wzrosła wysokość maksymalnej kary finansowej nakładanej przez sąd. A to oznacza, że kiedy sprawa kierowcy trafi przed oblicze przedstawiciela Temidy wówczas grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł, a nie do 5 tys. zł jak wcześniej.