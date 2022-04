Mandat za niewłaściwe odśnieżanie samochodu w kwietniu, czy kara za jazdę na zderzaku? Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w weekend kierowcy mogą się spodziewać opadów śniegu, deszczu, oblodzenia i silnego wiatru. Najtrudniejsza sytuacja będzie na południu kraju – tam IMGW przewiduje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

– Noga z gazu i utrzymanie większego dystansu od poprzedzającego nas samochodu – to najprostsza rada na obecną, zimową sytuację w pierwszych dniach kwietnia – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. – Zachowajmy także większą ostrożność, szczególnie podczas manewrów wyprzedania i wymijania, a także gwałtownych zakrętów. Należy pamiętać, że w trudnych warunkach pogodowych droga hamowania znacznie się wydłuża – wskazał.

Jak bardzo? Na suchym asfalcie samochód z prędkości 90 km/h zazwyczaj zatrzymuje się po około 40 m. – Na mokrej nawierzchni droga hamowania wydłuża się do około 90 m, a na oblodzonej może przekroczyć nawet 200 m – wyliczył ekspert ITS.

Letnie opony kontra zima w kwietniu

– Kierowcy, którzy pospieszyli się z wymianą opon zimowych na letnie teraz nie powinni wyjeżdżać na drogi. Samochód na letnim ogumieniu nie tylko łatwo wpada w poślizg i jego droga hamownia jest bardzo długa, ale też nie ma sterowalności i przyczepności. Jazda na letnich oponach w panujących zimowych warunkach to potencjalnie stwarzanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym – podkreślił.

Mandaty za prędkość i jazdę na zderzaku

Policja zapowiada kontrole kierowców – na drogi wyjadą m.in. nieoznakowane radiowozy grup SPEED. Mundurowi sprawdzą prędkość i czy kierowcy zachowują odległość od poprzedzającego pojazdu. Szczególnie, że podczas zimowych warunków najechanie na tył auta to najczęstsza przyczyna kolizji czy wypadków.

W myśl nowego taryfikatora jazda na zderzaku może skończyć się mandatem od 300 zł do 500 zł. Przepisy określają to jako "niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu". Tyle samo wyniesie kara za niezachowanie wymaganego odstępu od poprzedzającego auta czy innego pojazdu poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m.

Mandat 3 tys. zł za złe utrzymanie samochodu

Policja przypomina także o odpowiednim utrzymaniu samochodu.

– Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Istotne jest także dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu. Kierowca, który zaniedba te wymagania musi liczyć się z mandatem do 3 tys. zł – przestrzegł przedstawiciel KGP.

Mandat za odśnieżanie samochodu

Samochód należy odśnieżać na wyłączonym silniku, w innym przypadku takie zachowanie będzie traktowane jako wykroczenie. Kierowca ryzykuje złamanie kilku przepisów ruchu drogowego. Zgodnie z taryfikatorem, za nieodśnieżenie pojazdu lub zrobienie tego w sposób niechlujny, grozi mandat do 500 zł i 6 punktów karnych, zaś nieczytelne tablice rejestracyjne to 100 zł kary i 3 punkty.

– Obowiązek odśnieżenia samochodu spoczywa na kierowcy zarówno samochodu osobowego jak i ciężarowego. Prowadząc samochód, zawsze musimy mieć zapewnioną dostateczną widoczność. Niestety wielu kierowców o tym zapomina i ogranicza się wyłącznie do usunięcia śniegu z przedniej szyby, a to zdecydowanie za mało – ostrzegają mundurowi z drogówki.

Odśnieżanie samochodu, czyli tablica rejestracyjna musi być widoczna

Policja podkreśla, że według przepisów ruchu drogowego, auto musi być przygotowane do jazdy tak, by nie zagrażało innym, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. – Przy hamowaniu, pozostawiony śnieg na dachu może spaść na przednią szybę i zasłonić pole widzenia. Z kolei przy większej prędkości, może spaść na szybę auta jadącego za nami i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Do tego spadająca bryła lodu może uszkodzić inne auto lub zmusić jego kierowcę do wykonania niebezpiecznego manewru – przestrzegają funkcjonariusze.

Śniegu trzeba pozbyć się nie tylko z dachu, ale także z szyb, bagażnika i maski. Istotne jest także dostateczne pole widzenia kierowcy. Co ważne, należy również oczyścić tablice rejestracyjne, a także przednie i tylne światła, by zalegający śnieg i lód nie zmniejszały jasności świecenia reflektorów.

Mandaty, które grożą zimą, ale nie tylko